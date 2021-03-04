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Как поздравить человека с праздником, когда он далеко

Сегодня, 22:26

Расстояние – не помеха, чтобы устроить близкому человеку настоящий праздник

Именины, день рождения, первый день весны, 8 Марта или день вашего знакомства – поводов для поздравлений множество. Если вы в праздник вдруг оказались далеко друг от друга, поздравления и теплые слова пожеланий окажутся еще дороже виновнику торжества. Как поздравить близкого человека на расстоянии? Читайте интересные идеи в нашей статье.

Кстати, в марте есть множество праздников, так что заранее выбирайте подарки и поздравляйте дорогих вам людей!

Позвоните

Конечно же, обязательно позвоните и поздравьте на словах – постарайтесь обогнать всех и первыми сказать лучшие слова в этот день. Еще лучше сделать это по видеосвязи, чтобы смотреть в глаза близкому вам человеку – это сближает даже на самых дальних расстояниях!

Подарите цветы

Доставка цветов – прекрасное решение вопроса, как поздравить любимого человека, если вы далеко друг от друга. Помимо цветов можете заказать торт, конфеты и другие вкусняшки.

Напишите сообщение

Даже если вы не поэт, постарайтесь сочинить что-то свое собственное. Пусть слова идут от самого сердца, ведь не зря поздравления называют сердечными! Ваш дорогой и любимый человек обязательно это почувствует. Оформите свое поздравление в виде красивого текста, электронной открытки, подпишите ваше совместное фото.

Отправьте по почте

Вспомните старую добрую почтовую связь и напишите дорогому человеку настоящее бумажное письмо. Только сделайте это заранее, потому что идти оно будет намного дольше, чем месседж, отправленный нажатием кнопки. Зато это так ретро и так романтично!

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Выберите подарок

В наш век развитых технологий не составит большого труда выбрать подарок близкому человеку в интернет-магазине и заказать доставку. А еще вы можете подарить сертификат на посещение магазинов, салонов, курсов и т.д. Пусть сам определится, что ему больше хочется.

Сочините песню

Можно спеть, сыграть и даже станцевать, записать прикольное домашнее видео, красиво оформить и перебросить готовый вариант. Любите импровизацию? Тогда поздравьте своего близкого в прямом эфире – спасибо развитым интернет-технологиям.

Закажите голосовое поздравление

Если вы не уверены в своих талантах, тогда делегируйте творческую часть поздравления профессионалам. Есть масса сайтов, где вы можете выбрать и заказать любимую песню или же розыгрыш для виновника торжества – это любому поднимет настроение.

Организуйте флешмоб

Если это не сугубо ваш личный праздник, можете смело приобщить друзей и даже незнакомых людей, кинув клич в соцсети с просьбой помочь поздравить замечательного человека с праздником. Как знать, к поздравлениям может приобщиться неординарная и известная личность, и получится неожиданно веселый массовый праздник.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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