Что послушать на 8 Марта – готовим праздничный плейлист

Предлагаем вам небольшую подборку песен, которые "зажгут" ваше настроение

Пока мужчины готовят сюрпризы своим женщинам на 8 Марта, у дам задача лишь одна – подготовить свое настроение. А значит, стоит обновить плейлист, который вам пригодится, если вы устраиваете романтичный ужин или будете отдыхать в компании.

Кстати, чтобы вы не ломали голову над презентом, подсказываем 5 небанальных идей подарков. Итак, переходим к небольшой подборке песен к 8 Марта, которые точно зададут нужное настроение.

Gloria Gaynor – I will survive

Легендарная песня не менее легендарной певицы – то, что нужно послушать жизнеутверждающего настроения. Даже если накануне праздника у вас не все гладко – музыка быстро вернет вам силы и позитивный настрой.

Marc Anthony – Vivir Mi Vida

Если кто и умеет веселиться, то это определенно латиноамериканцы! Просто включите этот трек утром 8 Марта, и вы сразу же захотите подпевать и танцевать.

Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

Этот трек вам пригодится для романтичного и соблазнительного настроя. Просто посмотрите на эту парочку в клипе – Шона Мендеса и Камилу Кабельо!

Tyga – Ayy Macarena

"Макарена" – на все случаи жизни, и 8 Марта не исключение. Под этот трек просто невозможно заскучать!

James Blunt – You're Beautiful

Песня увидела свет в далеком 2004 году, тогда же Джеймс Бант и получил всемирную популярность. В основном благодаря этому синглу, который до сих пор остается любимым для многих меломанов.

Abba – Dancing Queen

Название песни говорит само за себя – "Танцующая королева" – именно так стоит начать женский праздник. Тем более, что это легендарная группа Abba.

Jason Derulo – Lifestyle

Один из новых хитов 2021 года дополнит ваш плейлист легкостью и весенним настроением.

Если вы еще не составили планы на праздник, мы подготовили для вас гайд – как нескучно отпраздновать 8 Марта в Киеве.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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