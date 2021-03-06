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С наступающим 8 Марта: самые прикольные картинки, смешные поздравления и стихи

Сегодня, 09:38

Поднимите настроение женщинам в канун праздника 8 Марта

Улыбка продлевает жизнь, а потому в канун Международного женского дня отправляйте всем знакомым женщинам самые смешные, веселые, прикольные и позитивные поздравления с наступающим 8 Марта. Пусть у них поднимается настроение, а на душе становится легко и весело от предвкушения приближающегося праздника.

Аквариум-огород и еще четыре оригинальных презента к 8 Марта – смотрите в календаре прикольные и практичные презенты на праздник.

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Самое прикольное поздравление с наступающим 8 Марта

***

Что женщине нужно
Для полного счастья?
Приятных сюрпризов
Как можно почаще,
Подруг и друзей,
Мексиканских страстей,
Свекровь чтоб жила
За тридевять земель.
Бриллиантов, духов,
И от мужа внимания,
И логики женской
Ему понимания.
Еще чтоб фигуру
Не портили торты,
Чтоб были как раз
Сексуальные шорты.
Так много всего
Можно перечислять,
Но мы поспешим
Женский день отмечать.
Ведь главное, девочки,
Помнить всегда:
Пусть вас не страшат
Ни размер, ни года —
Все мы идеальны, один раз живем!
Улыбок и радости всем!
С Женским днем!

С наступающим 8 Марта: приколы
С наступающим 8 Марта: приколы
Фото: Pinterest

Прикольные поздравления своими словами с наступающим 8 Марта

***

Все женщины в мире – как один большой торт с шоколадом, фруктами, безе, кремом и многим другим на разный вкус и цвет. Кому-то нравится шоколад, но не нравится безе, кто-то не выносит жирного крема, а другой только его и ест. Так будь же всегда вишенкой на этом торте! С 8 Марта!

Веселое 8 Марта
Веселое 8 Марта
Фото: Pinterest

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8 Марта: улетное поздравление с наступающим женским праздником

***

Пусть помада будет в тон,
Сумочка Louis Vuitton,
Маникюр, который в тренде,
Навороченный iPhone.

Дома страшный лысый кот,
Острова три раза в год,
И у мужа будет яхта
Или личный самолет.

В общем — крутости во всем.
Поздравляю с женским днем!
Пусть в твой адрес комплименты
Сыплются со всех сторон.

Приколы на 8 Марта
Приколы на 8 Марта
Фото: Pinterest

Смешные пожелания в канун 8 Марта

***

Поздравляю с 8 Марта! Желаю быть деловой колбасой, озорной стрекозой, строптивой козой и совершенной Мэри с аппетитным Поппинсом. Желаю с полуоборота заводиться только в постели, желаю не сидеть в ожидании чуда, а чудить самой!

Прикольное 8 Марта
Прикольное 8 Марта
Фото: Pinterest

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С наступающим днем 8 Марта: позитивные стихи

***

Желаю жить без всяких стрессов,
Не набирать ни грамма веса.
Пусть вас мужчины обожают,
Пылинки каждый день сдувают!

Пусть кошелек не опустеет,
А с каждым днем пускай толстеет!
Пусть жизнь вас радует заботой,
Не надрывайтесь на работе!

Приколы на 8 Марта
Приколы на 8 Марта
Фото: Pinterest

Ранее мы рассказывали, какие цветы дарят на 8 Марта любимым женщинам.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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