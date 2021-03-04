Что сделать своими руками на 8 Марта: праздничные идеи с фото

Советы хозяйкам и мастерицам, как украсить дом и подарки к 8 Марта

Подготовка к празднику 8 Марта идет полным ходом. Если вы уже определились с презентами для подружек и знакомых, выбрали для себя праздничный наряд и макияж, составили меню из лучших блюд, давайте придумаем, чем занять себя в оставшееся время. Что сделать своими руками на 8 Марта, чтобы порадовать себя и близких, украсить интерьер да еще и сэкономить на подарках? Читайте идеи в нашей статье.

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Интерьер к 8 Марта

Декор на 8 Марта Фото: Pinterest

Если за окном весна еще не ощущается, сделайте ее сами в собственном доме. Главное, что для этого понадобится – хорошее настроение и еще немного самых разнообразных подручных материалов, которые наверняка найдутся в каждом доме. Цветная бумага, остатки обоев, веточки, ленточки, блесточки, помпончики – все это пригодится вам, чтобы соорудить настоящее весеннее панно на стене, посадить бумажных птичек на подоконник или приукрасить занавески яркими цветами. Во-первых, это добавит уюта в доме. Во-вторых, приблизит ощущение праздника. А, в-третьих, у вас появится прекрасная фотозона для незабываемых отчетов в инстаграм.

Праздничный букет

Поделки на 8 Марта Фото: Pinterest

Если вы потратите пару часов времени, то помимо удовольствия от процесса творчества, получите еще эффектный декор или замечательный вариант подарка для знакомых женщин. Букеты из конфет не теряют своей популярности – и не удивительно! Ведь это 3 в 1: празднично, красиво и очень вкусно. Сложно будет только с первым цветочком, дальше все пойдет, как по маслу. Запасайтесь разноцветной гофробумагой и не забудьте купить грамм 300 конфет.

Прикольно оформленный подарок

Оформление подарков на 8 Марта Фото: Pinterest

Сделайте подарок своими руками, оформив в виде букета или торта, к примеру, кухонный инвентарь, ванные принадлежности, уходовые средства. Такие полезные мелочи всегда пригодятся молодой хозяйке, а женский праздник – отличный повод, чтобы помочь пополнить приданое дочке, невестке или подружке.

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Эффектная открытка на 8 Марта

Открытка на 8 Марта Фото: Pinterest

Квиллинг, макраме, вышивка, вязание, лепка, скрапбукинг, крафт или все вместе – если вам знакомы эти техники, то сделать открытку на 8 Марта не составит большого труда, зато подарит массу удовольствия и вам, и тем женщинам, которым вы преподнесете такую необыкновенную красоту.

Эксклюзивная ваза хенд-мейд

Поделки на 8 Марта Фото: Pinterest

Женский праздник априори предполагает большое количество цветов. Чтобы их было куда разместить, сделайте стильные вазы, к примеру, из бутылок или баночек из-под соусов. Идеи по украшению: обмотать нитками, обвязать крючком, обклеить кружевом и пуговицами, разукрасить витражными красками, слепить украшения из пластики и т.д. Возьмите разные по форме и размерам емкости – они будут смотреться стильно.

Ранее мы рассказывали, что хочет мама на 8 Марта: идеи практичных подарков.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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