Что сделать своими руками на 8 Марта: праздничные идеи с фото
Советы хозяйкам и мастерицам, как украсить дом и подарки к 8 Марта
Подготовка к празднику 8 Марта идет полным ходом. Если вы уже определились с презентами для подружек и знакомых, выбрали для себя праздничный наряд и макияж, составили меню из лучших блюд, давайте придумаем, чем занять себя в оставшееся время. Что сделать своими руками на 8 Марта, чтобы порадовать себя и близких, украсить интерьер да еще и сэкономить на подарках? Читайте идеи в нашей статье.
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Если за окном весна еще не ощущается, сделайте ее сами в собственном доме. Главное, что для этого понадобится – хорошее настроение и еще немного самых разнообразных подручных материалов, которые наверняка найдутся в каждом доме. Цветная бумага, остатки обоев, веточки, ленточки, блесточки, помпончики – все это пригодится вам, чтобы соорудить настоящее весеннее панно на стене, посадить бумажных птичек на подоконник или приукрасить занавески яркими цветами. Во-первых, это добавит уюта в доме. Во-вторых, приблизит ощущение праздника. А, в-третьих, у вас появится прекрасная фотозона для незабываемых отчетов в инстаграм.
Если вы потратите пару часов времени, то помимо удовольствия от процесса творчества, получите еще эффектный декор или замечательный вариант подарка для знакомых женщин. Букеты из конфет не теряют своей популярности – и не удивительно! Ведь это 3 в 1: празднично, красиво и очень вкусно. Сложно будет только с первым цветочком, дальше все пойдет, как по маслу. Запасайтесь разноцветной гофробумагой и не забудьте купить грамм 300 конфет.
Сделайте подарок своими руками, оформив в виде букета или торта, к примеру, кухонный инвентарь, ванные принадлежности, уходовые средства. Такие полезные мелочи всегда пригодятся молодой хозяйке, а женский праздник – отличный повод, чтобы помочь пополнить приданое дочке, невестке или подружке.
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Квиллинг, макраме, вышивка, вязание, лепка, скрапбукинг, крафт или все вместе – если вам знакомы эти техники, то сделать открытку на 8 Марта не составит большого труда, зато подарит массу удовольствия и вам, и тем женщинам, которым вы преподнесете такую необыкновенную красоту.
Женский праздник априори предполагает большое количество цветов. Чтобы их было куда разместить, сделайте стильные вазы, к примеру, из бутылок или баночек из-под соусов. Идеи по украшению: обмотать нитками, обвязать крючком, обклеить кружевом и пуговицами, разукрасить витражными красками, слепить украшения из пластики и т.д. Возьмите разные по форме и размерам емкости – они будут смотреться стильно.
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Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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