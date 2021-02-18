8 Марта в Украине-2021: будем ли отдыхать и сколько дней

Узнайте, будет ли выходной на 8 Марта в Украине в 2021 году

Чем ближе весна, тем чаще поднимается вопрос, будет ли 8 Марта выходным, остается ли Международный женский день официальным праздником в Украине, не отменят ли его и как отдыхаем в 2021 году. Читайте подробнее в нашей статье.

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Дискуссии и споры об отмене празднования 8 Марта в Украине ведутся уже не первый год, с осени 2017-го. Инициатором такого предложения выступал Владимир Вятрович, на тот момент глава Украинского института национальной памяти. По его мнению, следовало поменять концепцию и формат этого праздника и вычеркнуть его из списка официальных выходных дней в Украине.

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Однако в своем письме "О расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2021 год" №3501-06/219 от 12.08.2020 Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определило перечень официальных государственных выходных дней в 2021 году. В нем, в числе прочих, 8 марта остался в списке выходных дней.

Праздник Международный женский день 8 Марта Фото: Unsplash

Так что, несмотря на все споры и дебаты по поводу его отмены, в нынешнем году мы будем праздновать 8 Марта в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины. А украинские женщины продолжат давнюю традицию получать в этот день поздравления и цветы от мужчин на вполне законных основаниях.

Приятный бонус: в 2021 году официальный праздничный день 8 Марта приходится на понедельник. Это дает возможность украинцам отдыхать и праздновать Международный женский день целых три дня подряд: с субботы, 6 марта, до понедельника, 8-го числа.

Примечательно, что в нынешнем году на 8 марта также выпадает начало Масленицы-2021, которая продлится целую неделю, до 14 марта.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда будет Пасха-2021 в Украине: дата главного церковного праздника.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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