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8 Марта: история и значение женского дня

Сегодня, 18:43

Читайте разные истории об истории 8 Марта

8 Марта отмечается всем известный красивый, нежный, весенний женский праздник, наполненный солнцем, цветами, поздравлениями и вниманием мужчин к представительницам прекрасного пола. А знаете ли вы, какова история Международного женского дня, какие события послужили толчком для создания этого праздника и почему женский день приходится на 8 марта? Узнайте больше об истории и значении праздника в нашей статье.

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На самом деле 8 Марта имеет несколько версий своего появления, каждая интересна по-своему, и Клара Цеткин, которой приписывают авторство этого праздника, – далеко не единственная "виновница торжества". День 8 марта непосредственно связан с отстаиванием женщинами своих прав, так что первоначальные предпосылки были далеко не радостными. Исторически Международный женский день родился из необходимости солидарности женщин в борьбе за эмансипацию.

  • История возникновения женского дня: "кастрюльная" версия

"Марш пустых кастрюль" – нашумевшая во всех смыслах протестная акция, которая состоялась 8 марта в далеком 1857 году в Нью-Йорке. Тогда работницы текстильных фабрик впервые за многие годы непосильного труда провели манифестацию протеста, целью которой стала борьба за свои права, сокращение рабочего дня, увеличение оплаты труда. В результате был создан первый женский профсоюз. Этот марш называют первой предпосылкой борьбы женщин за свои права. И дата 8 марта стала знаковой для выбора празднования женского дня.

  • История возникновения 8 Марта: американская версия

Спустя полвека после описанных событий, в конце февраля 1908 года в Нью-Йорке по призыву социал-демократической женской организации был организован огромный многочисленный митинг, на котором собрались порядка 15 тысяч женщин. Их требования касались равноправия наравне с мужчинами, в частности сокращения времени рабочего дня, оплаты женского труда и права голоса на выборах. Вскоре Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, который первоначально отмечался в последнее воскресенье февраля.

  • История 8 Марта: версия о Кларе Цеткин

В 1910 году в Копенгагене в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала состоялась Вторая Международная конференция женщин-социалисток. На ней немецкая коммунистка Клара Цеткин выступила с предложением организации международного женского дня, в который женщины смогли бы устраивать митинги и шествия, привлекая внимание общественности к своим проблемам. И уже через несколько лет инициатива проведения демонстраций 8 марта распространилась во многих странах, выйдя далеко за пределы Америки. Помимо Германии, к этой традиции присоединились Дания, Австрия, Швейцария, а позже – Россия, Нидерланды. Так стал отмечаться "Международный день солидарности трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие".

  • История праздника 8 Марта: советская версия

В 1917 году 23 февраля по старому стилю и, соответственно 8 марта – по новому, было ознаменовано забастовкой петербургских женщин-текстильщиц, требованиями равноправия и хлеба, а также крупнейшим революционным взрывом, давшим толчок Февральской революции, в результате которой был свергнут царский режим и установлено Временное правительство. И уже в 1921 году, во времена СССР, было принято решение приурочить праздник Международного женского дня к февральским событиям 1917 года. В 1966 году праздник 8 Марта в СССР был официально признан выходным днем.

  • Международный женский день по версии ООН

В 1975 году в честь объявленного Международного десятилетия женщин Организация Объединенных Наций выступила с предложением ежегодно проводить Международный женский день 8 марта. Таким образом, все мероприятия ООН, посвященные Дню борьбы за права женщин и международный мир, с тех пор приурочены к 8 марта. Каждый год предлагаются различные актуальные темы женского дня.

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  • 8 Марта: праздник в наше время

Постепенно Международный женский день избавлялся от политической и экономической окраски и, наконец, стал просто праздником всех женщин, прекрасным весенним днем и отличным поводом для празднования, поздравлений и внимания от мужчин.

Ранее мы рассказывали, что хочет мама на 8 Марта: идеи практичных подарков.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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Источник: Сегодня
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