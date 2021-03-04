Салаты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов
Они легки в приготовлении и не вредят фигуре
До 8 Марта осталось совсем немного времени, чтобы встретить этот день достойно. Пока в раздумьях, что такого необычного подарить своему женскому окружению – в нашем календаре мартовских праздников найдете массу идей. Не знаете, какие салаты приготовить, чтобы было торжественно и без вреда для фигуры – воспользуйтесь рецептами из этой подборки.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Свежезамороженный зеленый горошек – 50 г
- Отварной картофель – 100 г
- Отварная морковь – 100 г
- Вареные яйца – 1-2 шт.
- Шнитт-лук – несколько стеблей
- Свежие огурцы – 50 г
- Домашний майонез – по вкусу
- Соль, молотый перец – по вкусу
- Запеченное на гриле куриное филе – 100 г
Способ приготовления:
- Отваренные овощи почистить. Нарезать картофель, морковь, яйца и свежие огурцы кубиками одинакового размера.
- Перемешать измельченные овощи, зеленый горошек и рубленый шнитт-лук. Заправить домашним майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.
Совет: Перед запеканием куриное филе замариновать в смеси чеснока, тандури, розмарина, тимьяна, оливкового масла, соли и перца. Запечь на гриле до готовности и остудить. Нарезать курицу тонкими слайсами. Подавать салат, украсив ломтиками филе и шнитт-луком.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Консервированный лосось в масле – 1 банка
- Вареные яйца – 4 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Очищенная вареная морковь – 3 шт.
- Очищенный вареный картофель – 3 шт.
- Соль – по вкусу
- Майонез – 1 упаковка
- Зелень – для украшения
Способ приготовления:
- Рыбу размять вилкой. Натереть на терке отварную морковь, картофель, яичные белки и желтки. Лук очистить и мелко нарезать.
- Выложить картофель и лук на дно салатника, смазать майонезом. Затем высыпать яичные белки и снова смазать майонезом. Сверху выложить лосося и морковь, опять нанести майонез.
- Посыпать салат тертым желтком, украсить зеленью и подавать на стол.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 шт.
- Слабосоленое филе семги – 150 г
- Розовый грейпфрут – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Салатный микс – 200 г
- Бальзамический уксус – несколько капель
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Долька лимона
- Соль
- Сахар
- Молотый перец
Способ приготовления:
- Салатные листья на час замочить в холодной воде, обсушить и порвать руками.
- С авокадо снять кожуру, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками или тонкими ломтиками.
- Цитрусовые почистить, разделить на дольки и снять кожицу. Из остатков выжать сок в отдельную посуду.
- Для заправки смешать оливковое масло, уксус, 1 ст.л. цитрусового сока, немного сахара, молотого перца и соли.
- На тарелку выложить салатные листья, кусочки авокадо, цитрусовых и тонкие ломтики красной рыбы. Полить заправкой и подавать.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Бэби-моцарелла – 100 г
- Помидоры черри – 1 веточка
- Зеленый базилик – 1 веточка
- Оливковое масло – 1-2 ст. л.
- Сухие итальянские травы – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Помидоры и зелень помыть, вынуть моцареллу из рассола.
- Томаты разрезать пополам и выложить на тарелку. Разложить на тарелке шарики моцареллы, посыпать листьями базилика.
- Полить оливковым маслом, посыпать итальянскими травами и подать к столу.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Салатные листья – 1 пучок
- Огурец – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Вареные яйца – 2 шт.
- Консервированный тунец кусочками – 80 г
- Оливковое масло
- Зернистая горчица
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.
- Сверху разложить кусочки огурца, помидора, яиц и тунца.
- Посолить и поперчить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.
Здесь узнаете, что можно приготовить на романтический ужин 8 Марта.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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