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Салаты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Сегодня, 11:20

Они легки в приготовлении и не вредят фигуре

До 8 Марта осталось совсем немного времени, чтобы встретить этот день достойно. Пока в раздумьях, что такого необычного подарить своему женскому окружению – в нашем календаре мартовских праздников найдете массу идей. Не знаете, какие салаты приготовить, чтобы было торжественно и без вреда для фигуры – воспользуйтесь рецептами из этой подборки.

Весенний оливье с курицей и свежими огурцами

Оливье весенний
Оливье весенний
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Свежезамороженный зеленый горошек – 50 г
  • Отварной картофель – 100 г
  • Отварная морковь – 100 г
  • Вареные яйца – 1-2 шт.
  • Шнитт-лук – несколько стеблей
  • Свежие огурцы – 50 г
  • Домашний майонез – по вкусу
  • Соль, молотый перец – по вкусу
  • Запеченное на гриле куриное филе – 100 г

Способ приготовления:

  1. Отваренные овощи почистить. Нарезать картофель, морковь, яйца и свежие огурцы кубиками одинакового размера.
  2. Перемешать измельченные овощи, зеленый горошек и рубленый шнитт-лук. Заправить домашним майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.

Совет: Перед запеканием куриное филе замариновать в смеси чеснока, тандури, розмарина, тимьяна, оливкового масла, соли и перца. Запечь на гриле до готовности и остудить. Нарезать курицу тонкими слайсами. Подавать салат, украсив ломтиками филе и шнитт-луком.

Салат "Мимоза" с лососем

Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Консервированный лосось в масле – 1 банка
  • Вареные яйца – 4 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Очищенная вареная морковь – 3 шт.
  • Очищенный вареный картофель – 3 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Майонез – 1 упаковка
  • Зелень – для украшения

Способ приготовления:

  1. Рыбу размять вилкой. Натереть на терке отварную морковь, картофель, яичные белки и желтки. Лук очистить и мелко нарезать.
  2. Выложить картофель и лук на дно салатника, смазать майонезом. Затем высыпать яичные белки и снова смазать майонезом. Сверху выложить лосося и морковь, опять нанести майонез.
  3. Посыпать салат тертым желтком, украсить зеленью и подавать на стол.

Салат с красной рыбой, авокадо и грейпфрутом

Салат из грейпфрута с красной рыбой
Салат из грейпфрута с красной рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1 шт.
  • Слабосоленое филе семги – 150 г
  • Розовый грейпфрут – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Салатный микс – 200 г
  • Бальзамический уксус – несколько капель
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Долька лимона
  • Соль
  • Сахар
  • Молотый перец

Способ приготовления:

  1. Салатные листья на час замочить в холодной воде, обсушить и порвать руками.
  2. С авокадо снять кожуру, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками или тонкими ломтиками.
  3. Цитрусовые почистить, разделить на дольки и снять кожицу. Из остатков выжать сок в отдельную посуду.
  4. Для заправки смешать оливковое масло, уксус, 1 ст.л. цитрусового сока, немного сахара, молотого перца и соли.
  5. На тарелку выложить салатные листья, кусочки авокадо, цитрусовых и тонкие ломтики красной рыбы. Полить заправкой и подавать.

Капрезе с помидорами черри

Капрезе готовят из сыра, томатов и базилика
Капрезе готовят из сыра, томатов и базилика
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Бэби-моцарелла – 100 г
  • Помидоры черри – 1 веточка
  • Зеленый базилик – 1 веточка
  • Оливковое масло – 1-2 ст. л.
  • Сухие итальянские травы – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры и зелень помыть, вынуть моцареллу из рассола.
  2. Томаты разрезать пополам и выложить на тарелку. Разложить на тарелке шарики моцареллы, посыпать листьями базилика.
  3. Полить оливковым маслом, посыпать итальянскими травами и подать к столу.

Салат из консервированного тунца и овощей

Салат из тунца и овощей
Салат из тунца и овощей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Салатные листья – 1 пучок
  • Огурец – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Консервированный тунец кусочками – 80 г
  • Оливковое масло
  • Зернистая горчица
  • Соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.
  2. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, яиц и тунца.
  3. Посолить и поперчить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.

Здесь узнаете, что можно приготовить на романтический ужин 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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