Салаты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Они легки в приготовлении и не вредят фигуре

До 8 Марта осталось совсем немного времени, чтобы встретить этот день достойно. Пока в раздумьях, что такого необычного подарить своему женскому окружению – в нашем календаре мартовских праздников найдете массу идей. Не знаете, какие салаты приготовить, чтобы было торжественно и без вреда для фигуры – воспользуйтесь рецептами из этой подборки.

Весенний оливье с курицей и свежими огурцами

Оливье весенний Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Свежезамороженный зеленый горошек – 50 г

Отварной картофель – 100 г

Отварная морковь – 100 г

Вареные яйца – 1-2 шт.

Шнитт-лук – несколько стеблей

Свежие огурцы – 50 г

Домашний майонез – по вкусу

Соль, молотый перец – по вкусу

Запеченное на гриле куриное филе – 100 г

Способ приготовления:

Отваренные овощи почистить. Нарезать картофель, морковь, яйца и свежие огурцы кубиками одинакового размера. Перемешать измельченные овощи, зеленый горошек и рубленый шнитт-лук. Заправить домашним майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.

Совет: Перед запеканием куриное филе замариновать в смеси чеснока, тандури, розмарина, тимьяна, оливкового масла, соли и перца. Запечь на гриле до готовности и остудить. Нарезать курицу тонкими слайсами. Подавать салат, украсив ломтиками филе и шнитт-луком.

Салат "Мимоза" с лососем

Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Консервированный лосось в масле – 1 банка

Вареные яйца – 4 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Очищенная вареная морковь – 3 шт.

Очищенный вареный картофель – 3 шт.

Соль – по вкусу

Майонез – 1 упаковка

Зелень – для украшения

Способ приготовления:

Рыбу размять вилкой. Натереть на терке отварную морковь, картофель, яичные белки и желтки. Лук очистить и мелко нарезать. Выложить картофель и лук на дно салатника, смазать майонезом. Затем высыпать яичные белки и снова смазать майонезом. Сверху выложить лосося и морковь, опять нанести майонез. Посыпать салат тертым желтком, украсить зеленью и подавать на стол.

Салат с красной рыбой, авокадо и грейпфрутом

Салат из грейпфрута с красной рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.

Слабосоленое филе семги – 150 г

Розовый грейпфрут – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Салатный микс – 200 г

Бальзамический уксус – несколько капель

Оливковое масло – 3 ст. л.

Долька лимона

Соль

Сахар

Молотый перец

Способ приготовления:

Салатные листья на час замочить в холодной воде, обсушить и порвать руками. С авокадо снять кожуру, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками или тонкими ломтиками. Цитрусовые почистить, разделить на дольки и снять кожицу. Из остатков выжать сок в отдельную посуду. Для заправки смешать оливковое масло, уксус, 1 ст.л. цитрусового сока, немного сахара, молотого перца и соли. На тарелку выложить салатные листья, кусочки авокадо, цитрусовых и тонкие ломтики красной рыбы. Полить заправкой и подавать.

Капрезе с помидорами черри

Капрезе готовят из сыра, томатов и базилика Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Бэби-моцарелла – 100 г

Помидоры черри – 1 веточка

Зеленый базилик – 1 веточка

Оливковое масло – 1-2 ст. л.

Сухие итальянские травы – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Помидоры и зелень помыть, вынуть моцареллу из рассола. Томаты разрезать пополам и выложить на тарелку. Разложить на тарелке шарики моцареллы, посыпать листьями базилика. Полить оливковым маслом, посыпать итальянскими травами и подать к столу.

Салат из консервированного тунца и овощей

Салат из тунца и овощей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Салатные листья – 1 пучок

Огурец – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Вареные яйца – 2 шт.

Консервированный тунец кусочками – 80 г

Оливковое масло

Зернистая горчица

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, яиц и тунца. Посолить и поперчить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.

Здесь узнаете, что можно приготовить на романтический ужин 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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