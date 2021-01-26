Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается сырная неделя

В 2021 году Масленица в Украине будет поздней

Масленица – красивый, яркий, веселый древний славянский народный праздник, который наступает в момент встречи зимы с весной.

Масленица-2021 приходится как раз на женский праздник Фото: Pinterest

Праздник Масленицы посвящен пробуждению от зимы, весеннему солнышку, периоду смотрин, сватовству и отмечается каждый год в разные дни. Когда придет Масленица в 2021 году, какова история и традиции праздника, узнайте в нашей статье.

Когда будет Масленица в 2021 году: точная дата

Ежегодно Масленица наступает в разные дни, потому что она не имеет собственной фиксированной даты, а привязана к главному христианскому празднику – Воскресению Христову. Масленица отмечается за восемь недель до Пасхи и за неделю до Великого поста.

В 2021 году православная Пасха поздняя – она будет отмечаться 2 мая. Великий пост начинается 15 марта. Соответственно Масленица-2021 наступит весной, 8 марта, как раз в Международный женский день. И продлится целую неделю, до 14 марта, завершаясь Прощеным Воскресеньем.

История и традиции празднования Масленицы

Масленица – древний языческий праздник, символизирующий поклонение Солнцу. Изначально он совпадал по дате с днем весеннего равноденствия.

С появлением христианства церковь оставила старый обычай встречи весны, однако приурочила его к началу Великого поста.

Масленичная неделя – это подготовительный этап к долгому Великому посту, а потому она имеет и другие названия – Сырная неделя или мясопустная седмица. Мясо в эти дни есть уже нельзя, а вот сыр, яйца и молоко – главные продукты, из которых готовятся блюда на Масленицу.

Когда будет Масленица-2021 Фото: Pinterest

Символ Масленицы, который олицетворяет солнце – это блины, круглые, румяные и горячие. На блины приглашают гостей и сами ходят в гости. Подают их просто так или же с самыми разнообразными начинками. А первый блин по традиции отдавался нищим для поминания умерших родственников.

Кроме блинов на праздничный масленичный стол обязательно подают оладьи, пироги, вареники, сырники, пампушки, булочки и другую выпечку. А в последний день Масленицы, Прощеное воскресенье, готовят яичницу.

Масленица – это один из самых любимых в народе и продолжительных праздников. Она знаменита шумными гуляниями, сытными застольями, играми, песнями, катаниями на санках, прыжками через костер и сжиганием символического соломенного чучела зимы. Люди издавна верили: как погуляешь на Масленицу, так и год пройдет. А потому праздник старались провести весело, раздольно, с широкой душой и богатыми угощениями.

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