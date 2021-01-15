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Выходные дни и праздники в феврале 2021 года в Украине

Сегодня, 17:20

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в феврале-2021

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в феврале 2021 года? Когда будет День сурка, День святого Валентина, День доброты, Сретение Господне, День герба Украины и День родного языка? Какие еще государственные праздники и значимые даты украинцы отмечают в конце зимы? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные дни в феврале
Выходные дни в феврале
Фото: Unsplash

Праздники и выходные дни в феврале 2021 года

Последний месяц зимы – самый короткий в году. Так что и рабочих дней в нем меньше, чем во всех остальных месяцах – их количество составляет всего 20 дней. Не забывайте, что 2021 год – не високосный, так что в феврале будет всего 28 дней.

Примечательно, что февраль в этом году начинается с понедельника, а завершается в воскресенье, так что в календаре 2021 года месяц выглядит как красивый и аккуратный кубик.

Календарь февраль-2021
Календарь февраль-2021
Фото: Depositphotos

Официальных государственных праздников в феврале-2021 нет. Так что украинцы в этом месяце получают в качестве законных выходных лишь субботы и воскресенья – всего 8 дней.

Несмотря на это, в конце зимы нас ждет множество приятных поводов, чтобы поздравить друг друга с очередным зимним праздником. Не пропустите: пророческий День сурка, любвеобильный День святого Валентина, который, кстати, в 2021 году выпадает на воскресенье, День доброты – самый добрый праздник, важнейший церковный праздник февраля – Сретение Господне.

Праздники в феврале-2021

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в феврале 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

2 февраля – День сурка, а также Всемирный день водно-болотных угодий.

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.

6 февраля – Международный день бармена.

9 февраля – Международный день стоматолога и День безопасного Интернета.

11 февраля – Всемирный день больного, а еще Международный день женщин и девочек в науке.

12 февраля – Китайский Новый год.

13 февраля – Всемирный день радио.

Выходные дни в феврале
Выходные дни в феврале
Фото: Unsplash

14 февраля – День Святого Валентина или День Влюбленных, а также День компьютерщика.

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15 февраля – Сретенье Господне, Международный день онкобольного ребенка и День памяти воинов-интернационалистов.

17 февраля – День спонтанного проявления доброты, а еще День кота в Европе.

19 февраля – День государственного герба Украины.

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20 февраля – Всемирный день социальной справедливости и День Героев "Небесной сотни".

21 февраля – Международный день родного языка.

Выходные дни в феврале
Выходные дни в феврале
Фото: Unsplash

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

27 февраля – Международный день полярного медведя.

28 февраля – Международный день редких заболеваний, а еще День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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