Церковные праздники и посты в феврале 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

Узнайте, когда в феврале-2021 отмечаем Сретение Господне, почитание Иверской иконы Божией Матери и другие церковные праздники и значимые даты

Какой сегодня церковный праздник? Когда отмечаем Сретение Господне? В какие дни нужно соблюдать пост? В какой день чествуются иконы Божией Матери – Иверская, "Отрада", "Утоли моя печали"? Смотрите по календарю, какие православные церковные праздники и однодневные посты будут в феврале 2020 года. Эта информация поможет вам не пропустить великие православные даты и важные события церковного православного календаря на февраль-2021.

Церковные праздники в феврале Фото: Depositphotos

Православные церковные праздники в феврале 2021 года: календарь

1 февраля – преподобного Макария Великого, Египетского, святителя Марка, архиепископа Эфесского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария, диакона Киево-Печерского, в Дальних пещерах, блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского. Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского, преподобного Макария Римлянина, Новгородского, мученицы Евфрасии, девы преподобного Макария Александрийского, святителя Арсения, архиепископа Керкирського, преподобного Антония, столпника, Марткобского.

2 февраля – преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского, мучеников Инны, Пинны и Риммы, мучеников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида.

3 февраля – преподобного Максима исповедника, мученика Неофита, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, преподобного Максима Грека, мученицы Агнии, девы, мученика Анастасия. Празднование Ктиторской и названной "Вирада", или "Утешение", Ватопедских икон Божией Матери. День интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

4 февраля – апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персидского, преподобномученика Анастасия, диакона Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария Жабинского, Беливского чудотворца, мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, епископа, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода, пресвитеров и других 377.

5 февраля – священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела, преподобного Геннадия Костромского и Любимского. Перенесение мощей святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, преподобного Мавсимы Сирина, преподобного Самана молчальника, святого Павлина Милостивого, епископа Ноланского. Воспоминание VІ Вселенского собора.

6 февраля – преподобной Ксении, блаженной Ксении Петербургской, святителя Герасима Великопермского, Устьвимского, мученика Иоанна Казанского, мученика Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия, преподобного Македония, Сирийского отшельника. Перенесение мощей преподобномученика Анастасия Персидского.

7 февраля – святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, святителя Моисея, архиепископа Новгородского, мученицы Филицаты и сыновей его Януария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала, преподобного Поплия Сирийского, преподобного Мара, певца. Празднование иконы Божией Матери, именуемой "Утоли моя печали".

8 февраля – преподобного Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна, преподобного Ксенофонта Робейского, Мучеников Анании, пресвитера, Петра, сторожа тюрьмы, с ними семь воинов, преподобного Симеона Ветхого. Перенесение мощей преподобного Федора, игумена Студийского, святителя Иосифа, архиепископа Солунского, благоверного Давида ІІІ Восстановителя, царя Иверии и Абхазии.

9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

10 февраля – преподобного Ефрема Сирина, преподобного Феодосия Тотемского, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Киево-Печерского, епископа Переяславского, преподобного Палладия, отшельника, преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского. Празднование Суморинськой-Тотемской иконы Божией Матери.

11 февраля – перенесение мощей священномученика. Игнатия Богоносца. Память святителя Лаврентия, затворника Киево-Печерского, епископа Туровского, в Ближних пещерах, святителей Герасима, Питирима, Ионы, епископов Великопермских-Устьвимских, мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Юлиана и Паригория, мучеников Сильвана, епископа, Луки, диакона, Мокея, чтеца.

12 февраля – Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Священномученика Ипполита и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Фрисии, девы и других 20 мучеников, преподобного Зинона, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Зинона, ученика святителя Василия Великого, мученика Феофила Нового, благоверного Петра, царя Болгарского.

13 февраля – бессребреников, мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии, святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия, мученицы Трифены Кизицкой.

14 февраля – Предпразднство Сретения Господня, мученика Трифона, мученицы Перпетуи, мученика Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мцученицы Фелицитаты, преподобного Петра Галатийского, преподобного Вендимиана, отшельника Вифинийського.

15 февраля – Сретение Господа нашего Иисуса Христа.

16 февраля – Неделя о блудном сыне. Попразднство Сретения Господня. Память праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы, равноапостольного Николая, архиепископа Японского, святителя Симеона, епископа Полоцкого, епископа Тверского, баговерного князя Романа Угличского, пророка Азарии, мучеников Папия, Диодора, Клавдиана, мучеников Адриана и Еввула, мученика Власия Кесарийского.

17 февраля – преподобного Исидора Пелусиотского, благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича, Владимирского, преподобного Кирилла Новоозерского, преподобных Аврамия и Коприя Печенежских, Вологодских, мученика Иадора, священномученика Аврамия, епископа Арвильского, преподобного Николая исповедника, Игумена Студийского.

18 февраля – мученицы Агафьи, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мученицы Федулы и мучеников Элладия, Макария и Евагрия. Празднование Елецкой-Черниговской, Сицилийской или Дивногорской и называемой "Взыскание погибших" икон Божией Матери.

19 февраля – преподобного Вукола, епископа Смирнского, преподобного Варсонофия Великого и Иоанна, пророка, святителя Фотия, патриарха Константинопольского, мучениц Дорофеи, Кристины, Каллисты и мученика Феофила, мученицы Фаусты, мучеников Евиласия и Максима, мученика Юлиана, мучениц Марфы, Марии и брата их преподобномученика Ликариона, отрока.

20 февраля – преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, 1003 мучеников Никомидийских.

21 февраля – Неделя о мытаре и фарисее. Память великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца, святителя Саввы ІІ, архиепископа Сербского.

22 февраля – мученика Никифора из Антиохии Сирийской. Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобных Никифора и Геннадия Важозерских, священномучеников Маркелла, епископа Сикелийского, Филагрия, епископа Кипрского, и Панкратия, епископа Тавроменийского.

23 февраля – священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия и Вантоса и трех мучениц, благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Лонгина Коряжемского, мучениц дев Енафы, Валентины и Павлы. Празднование иконы Божией Матери "Огневидная".

24 февраля – священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверногокнязя Всеволода, в крещении Гавриила, Псковского, преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского, праведной Феодоры, царицы Греческой, что возобновила почитания святых икон.

25 февраля – празднование Иверской иконы Божией Матери. Память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского, святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца, святителя Мелетия, архиепископа Харьковского, преподобной Марии, называемой Марином, и отца ее Евгения, святителя Антония, патриарха Константинопольского.

26 февраля – преподобного Мартиниана, преподобных Зои и Фотинии (Светланы), преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского, благоверного князя Константина Острожского, преподобного Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, Мироточивого.

27 февраля – преподобного Авксентия, равноапостольного Кирилла, учителя славянского, преподобного Исаакия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры. Перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора, преподобного Марона, отшельника Сирийского, святителя Аврамия, епископа Каррийского.

28 февраля – Неделя о мытаре и фарисее. Память апостола от 70-х Онисима, преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Пафнутия и дочери его Ефросинии, преподобного Евсевия, отшельника Сирийского. Празднование Виленской и Далматской икон Божией Матери.

Посты в феврале 2021 года

В феврале нет многодневных постов.

Однодневные посты в феврале 2021 года: 3, 5, 10, 12, 17, 19 числа. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

В период с 22 по 28 февраля отмечается сплошная седмица.

Смотрите видео о выходных 2021 в Украине:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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