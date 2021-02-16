Именины в марте-2021: кто и когда отмечает день ангела

Узнайте, кто празднует именины в марте-2021, и когда можно поздравлять с днем ангела

Кого и когда можно поздравлять с днем ангела в самом начале весны? Кто отмечает свои именины в марте 2021 года? У кого намечается очередной семейный праздник, помимо дня рождения? Читайте подробный календарь именин на март-2021 и адресуйте наилучшие поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым и близким людям, а также знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам и одноклассникам – подарите им радость.

С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.

С Днем ангела Фото: Pinterest

Значение имени передает характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. А также имя во многом способно повлиять на характер ребенка, его темперамент и судьбу в целом. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день марта 2021.

Чей день ангела в марте 2021 года

1 марта – Даниил, Илья, Макар, Никон, Павел, Порфирий, Юлиан.

2 марта – Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор, Феодосий.

3 марта – Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

4 марта – Архип, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот, Филимон.

5 марта – Агафон, Антон, Афанасий, Варлам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Иона, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Пимен, Савва, Сергей, Сидор, Тит, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.

6 марта – Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

7 марта – Андрей, Афанасий, Вавила, Варвара, Владимир, Виктор, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Прасковья, Сергей, Степан, Тит, Федор, Филипп.

8 марта – Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.

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9 марта – Иван, Иларион.

10 марта – Александр, Антон, Евгений, Тарас, Федор.

11 марта – Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

12 марта – Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Тит, Юлиан, Яков.

13 марта – Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей.

С днем ангела Фото: Pinterest

14 марта – Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Никифор, Ольга, Петр, Сильвестр.

15 марта – Агафон, Арсений, Иосиф, Савва, Федот.

16 марта – Марфа, Михаил, Севастьян.

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17 марта – Александр, Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Яков.

18 марта – Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Константин, Николай, Марк, Федор, Феофан.

19 марта – Аркадий, Константин, Федор.

20 марта – Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Лаврентий, Мария, Матрона, Надежда, Нестор, Николай, Нил, Павел.

С Днем ангела Фото: Pinterest

21 марта – Афанасий, Владимир, Иван, Лазарь, Феодосий.

22 марта – Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валентин, Валерий, Дмитрий, Иван, Илья, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Сергей, Тарас.

23 марта – Анастасия, Василиса, Виктор, Василиса, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Киприан, Клавдия, Кондратий, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.

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24 марта – Василий, Георгий, Ефим, Иван, Софрон, Феодора.

25 марта – Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.

26 марта – Александр, Григорий, Михаил, Никифор, Николай, Терентий, Христина.

27 марта – Венедикт, Михаил, Ростислав, Феодосий.

28 марта – Александр, Алексей, Денис, Михаил, Никандр.

29 марта – Александр, Антон, Денис, Емельян, Иван, Павел, Пимен, Роман, Трофим, Юлиан.

С Днем ангела Фото: Pinterest

30 марта – Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

31 марта – Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

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