Именины в марте-2021: кто и когда отмечает день ангела
Узнайте, кто празднует именины в марте-2021, и когда можно поздравлять с днем ангела
Кого и когда можно поздравлять с днем ангела в самом начале весны? Кто отмечает свои именины в марте 2021 года? У кого намечается очередной семейный праздник, помимо дня рождения? Читайте подробный календарь именин на март-2021 и адресуйте наилучшие поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым и близким людям, а также знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам и одноклассникам – подарите им радость.
С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.
Значение имени передает характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. А также имя во многом способно повлиять на характер ребенка, его темперамент и судьбу в целом. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день марта 2021.
1 марта – Даниил, Илья, Макар, Никон, Павел, Порфирий, Юлиан.
2 марта – Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор, Феодосий.
3 марта – Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.
4 марта – Архип, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот, Филимон.
5 марта – Агафон, Антон, Афанасий, Варлам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Иона, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Пимен, Савва, Сергей, Сидор, Тит, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.
6 марта – Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.
7 марта – Андрей, Афанасий, Вавила, Варвара, Владимир, Виктор, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Прасковья, Сергей, Степан, Тит, Федор, Филипп.
8 марта – Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.
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9 марта – Иван, Иларион.
10 марта – Александр, Антон, Евгений, Тарас, Федор.
11 марта – Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.
12 марта – Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Тит, Юлиан, Яков.
13 марта – Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей.
14 марта – Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Никифор, Ольга, Петр, Сильвестр.
15 марта – Агафон, Арсений, Иосиф, Савва, Федот.
16 марта – Марфа, Михаил, Севастьян.
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17 марта – Александр, Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Яков.
18 марта – Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Константин, Николай, Марк, Федор, Феофан.
19 марта – Аркадий, Константин, Федор.
20 марта – Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Лаврентий, Мария, Матрона, Надежда, Нестор, Николай, Нил, Павел.
21 марта – Афанасий, Владимир, Иван, Лазарь, Феодосий.
22 марта – Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валентин, Валерий, Дмитрий, Иван, Илья, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Сергей, Тарас.
23 марта – Анастасия, Василиса, Виктор, Василиса, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Киприан, Клавдия, Кондратий, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.
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24 марта – Василий, Георгий, Ефим, Иван, Софрон, Феодора.
25 марта – Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.
26 марта – Александр, Григорий, Михаил, Никифор, Николай, Терентий, Христина.
27 марта – Венедикт, Михаил, Ростислав, Феодосий.
28 марта – Александр, Алексей, Денис, Михаил, Никандр.
29 марта – Александр, Антон, Денис, Емельян, Иван, Павел, Пимен, Роман, Трофим, Юлиан.
30 марта – Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.
31 марта – Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
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