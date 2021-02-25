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25 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 25 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 25 февраля?150-летний юбилей Леси Украинки. Празднование Иверской иконы Божией Матери – в православном календаре. Алексей Рыбный – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Антон, Евгений, Мария.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 февраля.

25 февраля: какой сегодня праздник
25 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • 150-летний юбилей Леси Украинки – 25 февраля 2021 года в Украине проводится празднование в честь дня рождения великой украинской поэтессы Ларисы Косач-Квитки, более известной как Леся Украинка.
  • День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ – профессиональный праздник Украины, который ежегодно отмечается 25 февраля, начиная с 2011 года.
  • День советской оккупации в Грузии – в 2021 году исполняется 100 лет с даты вторжения Красной Армии в Тбилиси во время Советско-грузинской войны.
  • Национальный день отмечается в Кувейте в честь создания независимого от Британии государства и коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха в 1961 году.

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Какой сегодня праздник

25 февраля в православной церкви проводится празднование чудотворной Иверской иконы Божией Матери. Также чтится память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского, святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца, святителя Мелетия, архиепископа Харьковского, преподобной Марии, называемой Марином, и отца ее Евгения, святителя Антония, патриарха Константинопольского.

В народе 25 февраля почитались святые Мелетий и Алексий. В конце февраля обычно уже начинали таять снега, и люди подметили, что в это время хорошо клюет рыба. А потому день имеет и другое название – Алексей Рыбный. На стол старались подать рыбные блюда. Еще в день Алексея крестьяне выносили посевные семена на мороз, чтобы они дали лучший урожай. Точно также поступали со льном и пряжей. Считалось, что промороженные нитки будут белее и ровнее.

Приметы на 25 февраля

  • если заморозить пряжу в Алексеев день, то на Масленицу будут водиться деньги;
  • чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март;
  • если на стол подать рыбное блюдо, весь год будет хороший улов.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 февраля

  • 1573 – один из первых русских книгопечатников Иван Федоров основал типографию во Львове.
  • 1836 – Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт.
  • 1957 – в Украине учреждено Государственное издательство детской литературы ("Веселка")
  • 1969 – "Битлз" начали запись своего последнего альбома Abbey Road.
  • 2010 – в Киеве состоялась инаугурация четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Кто родился 25 февраля

  • 1707 – Карло Гольдони, итальянский драматург и либреттист.
  • 1871 – Леся Украинка, украинская поэтесса, писательница, переводчица.
  • 1873 – Энрико Карузо, итальянский оперный певец (тенор).
  • 1887 – Лесь Курбас, украинский советский актер, режиссер театра и кино.
  • 1918 – Михаил Кузнецов, украинский советский актер театра и кино.
  • 1943 – Джордж Харрисон, британский музыкант, участник группы "Битлз".
  • 1982 – Ольга Фреймут, украинская телеведущая, журналистка, актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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