Иверская икона Божией Матери: в чем помогает

Икона получила название Портаитисса, что в переводе с греческого языка означает — Вратарница

Сегодня, 25 февраля, в православной церкви почитается Иверская икона Божией Матери.

Первое известие об этой иконе относится к IX веку — временам иконоборчества, когда по приказу власти в домах и храмах уничтожали и предавали поруганию святые иконы. Однако Иверскую икону им уничтожить не удалось. Она чудесным образом по морю смогла спастись и попасть на гору Афон в Иверский монастырь.

Пречистая Богородица во сне явилась монахам и сообщила, что икона будет хранить Иверскую обитель и весь Афон. С тех времен эта икона получила название Портаитисса, что в переводе с греческого языка означает — Вратарница.

День Иверской иконы Божией Матери – описание, значение, о чем молятся Богородице Фото: Wikipedia

Иверская обитель считается домом, где хранится эта икона. На территории монастыря возведен храм во имя Портаитиссы — покровительницы Афона.

Чудеса Иверской иконы Божией Матери

Икона освещается неугасимой лампадой, которая называется "Лампада Вратарницы". Иногда в часы богослужений, без всякого внешнего воздействия, лампада раскачивается, подобно маятнику, таким образом, предупреждая о близости таких больших бедствий, как землетрясения, эпидемии, нападение врагов.

Жители Афона рассказывали, что перед наступлением на Кипр турок, лампада раскачивалась так сильно, что даже масло выливалось через край, но Защитница, через Свою икону, не допустила захвата Афона.

Так Иверской иконе случалось информировать людей о грядущих событиях планетарного масштаба, например, перед землетрясением в Спитаке, и перед другими явлениями.

Иверская икона Божией Матери: запретная для женщин

В 422 году, по преданиям, дочь царя Феодосия хотела посетить монастырь, чтобы увидеть святыни, но голос Богоматери возвестил, что это запрещено делать. С тех пор, по повелению Божией Матери, которая охраняет мир и покой монашествующих, Афон недоступен для посещений женщинами вот уже 1700 лет.

Иверская икона Божией Матери: иконография

Иконография Иверской иконы представляет собой особый вариант "Одигитрии", получивший в византийском искусстве название "Милостивая".

Доска вытянутая, фигуры заполняют почти все пространство ковчега. Изображение Богоматери поясное, голова слегка склонена к младенцу Христу, правая рука поднята в молитвенном жесте на уровне груди.

Христос сидит на левой руке матери высоко и прямо, в легком повороте к Ней, голова немного откинута назад. Правая рука младенца вытянута вперед к руке Богоматери с благословляющим жестом, в левой Он держит свиток, вертикально опирающийся на колено.

Иверская икона Божией Матери – в чем помогает, иконография, чудеса Фото: Wikipedia

Своеобразна манера написания ликов: с крупными, массивными чертами, широко раскрытыми миндалевидными глазами; взгляд устремлен вперед, выражение ликов сосредоточенное.

Значимой иконографической деталью является изображение на лике Богоматери раны, из которой сочится кровь.

О чем молятся Иверской иконе Божией Матери

Второе название этой иконы Божией Матери, как уже было сказано, – Вратарница (Портаитисса). Она, как настоящий страж, стоит на защите вас и вашего дома и ограждает от злых действий и разрушительных мыслей.

В доме Иверскую икону следует держать возле входа, чтобы получить защиту от различных неприятностей.

Богоматерь через Иверский образ настоящей Матери является заступницей жилища от разных бедствий – от ограбления, потопов, пожаров и т.д.

Иверская икона помогает в исцелении душевных и телесных заболеваний, она показывает грешникам путь к раскаянию.

Важно помнить, что иконы или святые не "специализируются" в каких-то конкретных областях. Будет правильно, когда человек обращается с верой в силу Божию, а не в силу этой иконы, этого святого или молитвы.

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