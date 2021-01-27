Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника

Православные и католики будут праздновать Пасху в 2021 году с разницей почти в месяц

Когда будет отмечаться Пасха-2021 в Украине у православных и католиков? Как правильно вычислить день празднования Воскресения Господня? От чего зависит дата самого главного церковного праздника? Почему у западных и восточных христиан Пасха празднуется в разные дни? Узнайте эту и другую важную информацию в нашей статье.

Когда Пасха в 2021 году Фото: Unsplash

Пасха-2021 в календаре церковных праздников

Пасха – это значимое христианское событие и самый главный церковный праздник. Пасха знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, а также торжество победы над смертью и очищение от грехов. Это событие является центром библейской истории, основой всего христианского учения, а также точкой отсчета для церковного календаря. А потому Пасху часто называют "праздником праздников и торжеством из торжеств".

Пасха – великий церковный праздник Фото: Unsplash

Именно от даты Пасхи рассчитывается весь церковный календарь на год у православных и католиков. Многие праздники Пасхального цикла являются переходящими, т.е. ежегодно дата их празднования сдвигается в зависимости от того, какого числа в этом году будет Пасха.

К переходящим праздникам и событиям относятся Вознесение Господне, Троица, Лазарева суббота, Великий пост, Масленичная неделя, Светлая Седмица и др. А потому, чтобы ориентироваться в церковном календаре, верующим важно знать, когда Пасха в 2021 году в Украине и мире.

Когда Пасха в 2021 году: дата у православных и католиков

Дата Воскресения Христова ежегодно рассчитывается по лунному календарю, поэтому праздник является переходящим. Празднование Пасхи приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Из этих расчетов видно, что диапазон празднования Пасхи в разные годы может варьироваться от 4 апреля до 8 мая.

Календарь Пасхи Фото: Сегодня

Исходя из православного календаря, Пасха в 2021 году поздняя и будет отмечаться в воскресенье, 2 мая.

Как раз накануне, 1 мая, завершится Великий пост, который длится 7 недель, начиная с 15 марта. Этот пост – самый строгий в году, он является подготовкой верующих к светлому празднику Воскресенья Христова.

Пасха-2021 католическая и православная не совпадает по времени и отмечается в разные дни, потому что эти церкви производят летоисчисление по разным календарям. У православных христиан расчет дат идет по юлианскому календарю, а у католиков – по григорианскому. Католическая Пасха-2021 отмечается почти на месяц раньше православной – 4 апреля.

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