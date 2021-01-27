Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника

Сегодня, 14:45

Православные и католики будут праздновать Пасху в 2021 году с разницей почти в месяц

Когда будет отмечаться Пасха-2021 в Украине у православных и католиков? Как правильно вычислить день празднования Воскресения Господня? От чего зависит дата самого главного церковного праздника? Почему у западных и восточных христиан Пасха празднуется в разные дни? Узнайте эту и другую важную информацию в нашей статье.

Когда Пасха в 2021 году
Когда Пасха в 2021 году
Фото: Unsplash

Пасха-2021 в календаре церковных праздников

Пасха – это значимое христианское событие и самый главный церковный праздник. Пасха знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, а также торжество победы над смертью и очищение от грехов. Это событие является центром библейской истории, основой всего христианского учения, а также точкой отсчета для церковного календаря. А потому Пасху часто называют "праздником праздников и торжеством из торжеств".

Пасха – великий церковный праздник
Пасха – великий церковный праздник
Фото: Unsplash

Именно от даты Пасхи рассчитывается весь церковный календарь на год у православных и католиков. Многие праздники Пасхального цикла являются переходящими, т.е. ежегодно дата их празднования сдвигается в зависимости от того, какого числа в этом году будет Пасха.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в январе 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

К переходящим праздникам и событиям относятся Вознесение Господне, Троица, Лазарева суббота, Великий пост, Масленичная неделя, Светлая Седмица и др. А потому, чтобы ориентироваться в церковном календаре, верующим важно знать, когда Пасха в 2021 году в Украине и мире.

Когда Пасха в 2021 году: дата у православных и католиков

Дата Воскресения Христова ежегодно рассчитывается по лунному календарю, поэтому праздник является переходящим. Празднование Пасхи приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Из этих расчетов видно, что диапазон празднования Пасхи в разные годы может варьироваться от 4 апреля до 8 мая.

Календарь Пасхи
Календарь Пасхи
Фото: Сегодня

Исходя из православного календаря, Пасха в 2021 году поздняя и будет отмечаться в воскресенье, 2 мая.

Как раз накануне, 1 мая, завершится Великий пост, который длится 7 недель, начиная с 15 марта. Этот пост – самый строгий в году, он является подготовкой верующих к светлому празднику Воскресенья Христова.

Пасха-2021 католическая и православная не совпадает по времени и отмечается в разные дни, потому что эти церкви производят летоисчисление по разным календарям. У православных христиан расчет дат идет по юлианскому календарю, а у католиков – по григорианскому. Католическая Пасха-2021 отмечается почти на месяц раньше православной – 4 апреля.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника Выходные дни и праздники в феврале 2021 года в Украине
церковь праздники католики Пасха православие церковные праздники
Реклама

Новости партнеров

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
ЧП произошло на концерте известной украинской певицы Федишин
ЧП произошло на концерте известной украинской певицы Федишин
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену

Популярные статьи

Сегодня, 12:03Вкусно

Курага – в чем ее польза для здоровья и как правильно ее выбрать

Вчера, 11:48Вкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Вчера, 05:11Психо

Гороскоп на сегодня 26 января: Овнам нужно использовать свой опыт, а Тельцам – замедлиться

25 январяВкусно

"Докторская" колбаса своими руками: как приготовить и сколько это стоит

25 январяЗвездно

Ему бы исполнилось 83. Каким был Владимир Высоцкий

25 январяВкусно

Как вкусно заквасить капусту: ТОП-5 способов

25 январяЗвездно

История любви Владимира Зеленского с супругой Еленой

25 январяВкусно

Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

25 январяФаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

25 январяФаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

25 январяФаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

25 январяEvents

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

25 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

Новости партнеров

Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять