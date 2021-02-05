Простые рецепты на 14 февраля: 5 блюд в виде сердца
Отпразднуйте красиво и вкусно День святого Валентина
В День святого Валентина важна не только соответствующая атрибутика – милые сердечки, цветы и подарки, но и вкусный красивый ужин. Идеально, когда этот самый ужин, вернее, блюда выполнены в форме сердца. Пугаться сложности приготовления такой еды не стоит, это действительно просто. Тем более когда есть стимул порадовать любимого/ую чем-то оригинальным. Изучайте подборку рецептов блюд и потренируйтесь их готовить заранее.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 4 шт. свежей клубники
- 2 ломтика белого тостового хлеба
- 1-2 ст. л. шоколадной пасты
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления:
- Помыть ягоды. Небольшим ножом сделать V-образную выемку у основания клубники, чтобы получить форму сердца. Нарезать ягоды тонкими пластинками.
- Вырезать сердечки из белого тостового хлеба с помощью больших формочек для печенья.
- Намазать хлеб шоколадной пастой и красиво выложить нарезанную клубнику внахлест. По желанию посыпать сахарной пудрой.
- Подавать вместе с кофе, чаем или горячим шоколадом.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 4 ломтика черного тостового хлеба
- 4 ч. л. с горкой сливочного сыра
- 4 ломтика огурца
- 4 ч. л. красной икры
- Мята – для украшения
Способ приготовления:
- Вырезать с помощью выемок для печенья сердечки из черного хлеба.
- Намазать хлеб сливочным сыром. Выложить на каждый кусочек хлеба по тонкому ломтику огурца.
- Украсить закуску икрой и веточками мяты.
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Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Готовое слоеное или дрожжевое тесто для пиццы
- Томатный соус с итальянскими травами
- Салями
- Тертый твердый сыр или моцарелла
Способ приготовления:
- Раскатать тесто на присыпанной муке поверхности и придать ему форму сердца. Сделать пальцами небольшие бортики.
- Вырезать из ломтиков салями сердечки с помощью формочек для печенья.
- Намазать тесто томатным соусом, отступая от краев. Выложить сверху начинку. Выпекать в разогретой до 200º С духовке 15-20 минут. За это время края теста должны подрумяниться.
- Разрезать пиццу в форме сердца на порционные куски и сразу же подавать.
Совет: в начинку можно добавить нарезанные шампиньоны, помидоры черри и оливки.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 250 г вареного куриного филе
- 1 яблоко
- 150 г твердого сыра
- Красная икра – для украшения
- 150 г майонеза
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовить все ингредиенты.
- Выложить продукты в виде сердца: первый слой – отварная куриная грудка с майонезом; второй слой – зеленое яблоко без кожуры, порезанное кубиками или натертое и заправленное майонезом; третий слой – мелко натертый сыр, смазанный майонезом; четвертый слой – красная икра.
- По желанию украсить салат зеленью.
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Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 2 части водки
- Вермут
- Сердечко, вырезанное из свеклы
Способ приготовления:
- Плеснуть в бокал для мартини вермут, ополоснуть бокал и вылить в шейкер на лед.
- Добавить две части водки, взболтать, налить в бокал, положить туда кусочек вареной свеклы, пронзив его коктейльной палочкой или шпажкой.
Здесь найдете интересные идеи для завтраков в постель на 14 февраля.
Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина
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