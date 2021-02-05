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Простые рецепты на 14 февраля: 5 блюд в виде сердца

Сегодня, 17:21

Отпразднуйте красиво и вкусно День святого Валентина

В День святого Валентина важна не только соответствующая атрибутика – милые сердечки, цветы и подарки, но и вкусный красивый ужин. Идеально, когда этот самый ужин, вернее, блюда выполнены в форме сердца. Пугаться сложности приготовления такой еды не стоит, это действительно просто. Тем более когда есть стимул порадовать любимого/ую чем-то оригинальным. Изучайте подборку рецептов блюд и потренируйтесь их готовить заранее.

Сладкие тосты в виде сердечек

Тосты с шоколадом и клубникой
Тосты с шоколадом и клубникой
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 4 шт. свежей клубники
  • 2 ломтика белого тостового хлеба
  • 1-2 ст. л. шоколадной пасты
  • Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Помыть ягоды. Небольшим ножом сделать V-образную выемку у основания клубники, чтобы получить форму сердца. Нарезать ягоды тонкими пластинками.
  2. Вырезать сердечки из белого тостового хлеба с помощью больших формочек для печенья.
  3. Намазать хлеб шоколадной пастой и красиво выложить нарезанную клубнику внахлест. По желанию посыпать сахарной пудрой.
  4. Подавать вместе с кофе, чаем или горячим шоколадом.

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Канапе "Сердечки"

Бутерброды в виде сердечек
Бутерброды в виде сердечек
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 4 ломтика черного тостового хлеба
  • 4 ч. л. с горкой сливочного сыра
  • 4 ломтика огурца
  • 4 ч. л. красной икры
  • Мята – для украшения

Способ приготовления:

  1. Вырезать с помощью выемок для печенья сердечки из черного хлеба.
  2. Намазать хлеб сливочным сыром. Выложить на каждый кусочек хлеба по тонкому ломтику огурца.
  3. Украсить закуску икрой и веточками мяты.

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Пицца в виде сердца из слоеного теста

Пицца на День Святого Валентина
Пицца на День Святого Валентина
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Готовое слоеное или дрожжевое тесто для пиццы
  • Томатный соус с итальянскими травами
  • Салями
  • Тертый твердый сыр или моцарелла

Способ приготовления:

  1. Раскатать тесто на присыпанной муке поверхности и придать ему форму сердца. Сделать пальцами небольшие бортики.
  2. Вырезать из ломтиков салями сердечки с помощью формочек для печенья.
  3. Намазать тесто томатным соусом, отступая от краев. Выложить сверху начинку. Выпекать в разогретой до 200º С духовке 15-20 минут. За это время края теста должны подрумяниться.
  4. Разрезать пиццу в форме сердца на порционные куски и сразу же подавать.

Совет: в начинку можно добавить нарезанные шампиньоны, помидоры черри и оливки.

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Салат "Сердце" на День святого Валентина

Салат в виде сердца
Салат в виде сердца
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 250 г вареного куриного филе
  • 1 яблоко
  • 150 г твердого сыра
  • Красная икра – для украшения
  • 150 г майонеза
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовить все ингредиенты.
  2. Выложить продукты в виде сердца: первый слой – отварная куриная грудка с майонезом; второй слой – зеленое яблоко без кожуры, порезанное кубиками или натертое и заправленное майонезом; третий слой – мелко натертый сыр, смазанный майонезом; четвертый слой – красная икра.
  3. По желанию украсить салат зеленью.

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Коктейль "Сердце" на 14 февраля

Коктейль "Сердце"
Коктейль "Сердце"
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 2 части водки
  • Вермут
  • Сердечко, вырезанное из свеклы

Способ приготовления:

  1. Плеснуть в бокал для мартини вермут, ополоснуть бокал и вылить в шейкер на лед.
  2. Добавить две части водки, взболтать, налить в бокал, положить туда кусочек вареной свеклы, пронзив его коктейльной палочкой или шпажкой.

Здесь найдете интересные идеи для завтраков в постель на 14 февраля.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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