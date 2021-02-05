Простые рецепты на 14 февраля: 5 блюд в виде сердца

Отпразднуйте красиво и вкусно День святого Валентина

В День святого Валентина важна не только соответствующая атрибутика – милые сердечки, цветы и подарки, но и вкусный красивый ужин. Идеально, когда этот самый ужин, вернее, блюда выполнены в форме сердца. Пугаться сложности приготовления такой еды не стоит, это действительно просто. Тем более когда есть стимул порадовать любимого/ую чем-то оригинальным. Изучайте подборку рецептов блюд и потренируйтесь их готовить заранее.

Сладкие тосты в виде сердечек

Тосты с шоколадом и клубникой Фото: Pinterest

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

4 шт. свежей клубники

2 ломтика белого тостового хлеба

1-2 ст. л. шоколадной пасты

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Помыть ягоды. Небольшим ножом сделать V-образную выемку у основания клубники, чтобы получить форму сердца. Нарезать ягоды тонкими пластинками. Вырезать сердечки из белого тостового хлеба с помощью больших формочек для печенья. Намазать хлеб шоколадной пастой и красиво выложить нарезанную клубнику внахлест. По желанию посыпать сахарной пудрой. Подавать вместе с кофе, чаем или горячим шоколадом.

Канапе "Сердечки"

Бутерброды в виде сердечек Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

4 ломтика черного тостового хлеба

4 ч. л. с горкой сливочного сыра

4 ломтика огурца

4 ч. л. красной икры

Мята – для украшения

Способ приготовления:

Вырезать с помощью выемок для печенья сердечки из черного хлеба. Намазать хлеб сливочным сыром. Выложить на каждый кусочек хлеба по тонкому ломтику огурца. Украсить закуску икрой и веточками мяты.

Пицца в виде сердца из слоеного теста

Пицца на День Святого Валентина Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Готовое слоеное или дрожжевое тесто для пиццы

Томатный соус с итальянскими травами

Салями

Тертый твердый сыр или моцарелла

Способ приготовления:

Раскатать тесто на присыпанной муке поверхности и придать ему форму сердца. Сделать пальцами небольшие бортики. Вырезать из ломтиков салями сердечки с помощью формочек для печенья. Намазать тесто томатным соусом, отступая от краев. Выложить сверху начинку. Выпекать в разогретой до 200º С духовке 15-20 минут. За это время края теста должны подрумяниться. Разрезать пиццу в форме сердца на порционные куски и сразу же подавать.

Совет: в начинку можно добавить нарезанные шампиньоны, помидоры черри и оливки.

Салат "Сердце" на День святого Валентина

Салат в виде сердца Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

250 г вареного куриного филе

1 яблоко

150 г твердого сыра

Красная икра – для украшения

150 г майонеза

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Подготовить все ингредиенты. Выложить продукты в виде сердца: первый слой – отварная куриная грудка с майонезом; второй слой – зеленое яблоко без кожуры, порезанное кубиками или натертое и заправленное майонезом; третий слой – мелко натертый сыр, смазанный майонезом; четвертый слой – красная икра. По желанию украсить салат зеленью.

Коктейль "Сердце" на 14 февраля

Коктейль "Сердце" Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

2 части водки

Вермут

Сердечко, вырезанное из свеклы

Способ приготовления:

Плеснуть в бокал для мартини вермут, ополоснуть бокал и вылить в шейкер на лед. Добавить две части водки, взболтать, налить в бокал, положить туда кусочек вареной свеклы, пронзив его коктейльной палочкой или шпажкой.

Здесь найдете интересные идеи для завтраков в постель на 14 февраля.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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