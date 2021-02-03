Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

Порадуйте свою вторую половинку вкуснейшим десертом

Ну какой праздничный ужин без десерта? Тем более когда этот ужин посвящен одному из важнейших для нас праздников – Дню святого Валентина. И если вы пока думаете, чем удивить любимого/ую, то здесь найдете 6 прекрасных кулинарных идей. А вот на десерт предлагаем подать шоколадный торт. Торт в виде сердца на 14 февраля. Поверьте, после такого угощения сердце вашей второй половинки придет в восторг.

Шоколадный торт в виде сердца

Фото: Pinterest

Время приготовления

1 час 5 минут

Калорийность

426 ккал на 100 г

Ингредиенты

225 г сливочного масла

1 чашка воды

6 ст. л. какао

1 ч. л. ванильного экстракта

2 чашки сахара

2 чашки муки

1 ч. л. соли

2 больших яйца

1 ч. л. пищевой соды

1/2 стакана пахты или кефира

Для глазури

1 1/2 чашки нарезанного шоколада

115 г масла

5 ст. л. цельного молока

1 ч. л. ванильного экстракта

3 чашки сахарной пудры

1/4 ч. л. соли

55 г очень мягкого масла

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 165 ºС. Смажьте форму маслом и застелите бумагой для выпечки круглую форму диаметром 20 см и одну квадратную со стороной 20 см. Или возьмите одну большую форму в виде сердца. Смешайте масло, воду и какао в миске для микроволновой печи. Нагревайте на большой мощности три минуты или пока масло не растопится. Хорошо взбейте до получения однородной массы без комков. Добавьте ваниль и сахар, затем муку и соль, каждый раз перемешивая до гладкости. Затем добавьте яйца и взбейте. Насыпьте сверху пищевую соду поверх теста, затем добавьте кефир. Размешайте как следует. Вылейте тесто в подготовленные формы, стараясь, чтобы уровень теста был одинаковым в каждой кастрюле. Выпекайте в течение 35-40 минут или пока зубочистка, вставленная в центр пирогов, не выйдет чистой. Остудите в формах, а затем переверните коржи на рабочую поверхность вверх дном. Чтобы сделать сердечко, поместите квадратный пирог по диагонали (как ромб) на большое сервировочное блюдо. Разрежьте круглый корж пополам и приложите сверху к двум сторонам квадратного коржа. Для глазури растопите шоколад и масло в микроволновке. Добавьте молоко и ваниль. Взбейте до получения однородной массы. Добавьте сахарную пудру и соль. Взбейте до однородности. Если глазурь очень густая и ее трудно взбивать, добавьте немного молока, по чайной ложке за раз до получения однородной массы. Добавьте мягкое сливочное масло и взбивайте 30 секунд, пока глазурь не станет пышной. Покройте пирог глазурью и поставьте в холодильник минимум на два часа.

Как украсить торт

По желанию посыпьте десерт кондитерской посыпкой, свежими ягодами или разложите на поверхности конфеты – шоколадные в виде сердечек или кокосовые.

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Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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