Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

Сегодня, 18:00

Порадуйте свою вторую половинку вкуснейшим десертом

Ну какой праздничный ужин без десерта? Тем более когда этот ужин посвящен одному из важнейших для нас праздников – Дню святого Валентина. И если вы пока думаете, чем удивить любимого/ую, то здесь найдете 6 прекрасных кулинарных идей. А вот на десерт предлагаем подать шоколадный торт. Торт в виде сердца на 14 февраля. Поверьте, после такого угощения сердце вашей второй половинки придет в восторг.

Шоколадный торт в виде сердца

Фото: Pinterest

Время приготовления

  • 1 час 5 минут

Калорийность

  • 426 ккал на 100 г

Ингредиенты

  • 225 г сливочного масла
  • 1 чашка воды
  • 6 ст. л. какао
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 2 чашки сахара
  • 2 чашки муки
  • 1 ч. л. соли
  • 2 больших яйца
  • 1 ч. л. пищевой соды
  • 1/2 стакана пахты или кефира

Для глазури

  • 1 1/2 чашки нарезанного шоколада
  • 115 г масла
  • 5 ст. л. цельного молока
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 3 чашки сахарной пудры
  • 1/4 ч. л. соли
  • 55 г очень мягкого масла

Читайте также:
Баскский чизкейк: в чем его особенность и секрет приготовления

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 165 ºС. Смажьте форму маслом и застелите бумагой для выпечки круглую форму диаметром 20 см и одну квадратную со стороной 20 см. Или возьмите одну большую форму в виде сердца.
  2. Смешайте масло, воду и какао в миске для микроволновой печи. Нагревайте на большой мощности три минуты или пока масло не растопится. Хорошо взбейте до получения однородной массы без комков.
  3. Добавьте ваниль и сахар, затем муку и соль, каждый раз перемешивая до гладкости. Затем добавьте яйца и взбейте.
  4. Насыпьте сверху пищевую соду поверх теста, затем добавьте кефир. Размешайте как следует.
  5. Вылейте тесто в подготовленные формы, стараясь, чтобы уровень теста был одинаковым в каждой кастрюле.
  6. Выпекайте в течение 35-40 минут или пока зубочистка, вставленная в центр пирогов, не выйдет чистой. Остудите в формах, а затем переверните коржи на рабочую поверхность вверх дном.
  7. Чтобы сделать сердечко, поместите квадратный пирог по диагонали (как ромб) на большое сервировочное блюдо. Разрежьте круглый корж пополам и приложите сверху к двум сторонам квадратного коржа.
  8. Для глазури растопите шоколад и масло в микроволновке.
  9. Добавьте молоко и ваниль. Взбейте до получения однородной массы.
  10. Добавьте сахарную пудру и соль. Взбейте до однородности. Если глазурь очень густая и ее трудно взбивать, добавьте немного молока, по чайной ложке за раз до получения однородной массы.
  11. Добавьте мягкое сливочное масло и взбивайте 30 секунд, пока глазурь не станет пышной.
  12. Покройте пирог глазурью и поставьте в холодильник минимум на два часа.

Как украсить торт

По желанию посыпьте десерт кондитерской посыпкой, свежими ягодами или разложите на поверхности конфеты – шоколадные в виде сердечек или кокосовые.

Здесь найдете еще 3 рецепта всемирно известной выпечки.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Любимые десерты детства: 5 рецептов советских сладостей 5 десертов из советского прошлого, если "дружите" с сахаром Как "приручить" сливочное масло — 6 частых ошибок Как приготовить домашние эклеры со сливочно-ванильным кремом: рецепт Брауни: как он стал шоколадным и при чем здесь домовые
шоколад торт День святого Валентина рецепт
Реклама

Новости партнеров

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской

Популярные статьи

Сегодня, 18:00Вкусно

Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

Сегодня, 09:59Звездно

Вера Брежнева отмечает день рождения: как менялась внешность певицы

Сегодня, 05:06Психо

Гороскоп на сегодня 3 февраля: Ракам нужно быть уверенными в себе, а Львы смогут реализовать все задуманное

Вчера, 17:32Вкусно

6 идей для романтического ужина на День святого Валентина

Вчера, 12:42Вкусно

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления от эксперта

Вчера, 12:35Звездно

Еще один год без Кузьмы: лучшие каверы на песни "Скрябина"

Вчера, 12:21Events

Именины Инны: поздравления с днем ангела

Вчера, 05:52Психо

Гороскоп на сегодня 2 февраля: Тельцам будет сложно найти общий язык, а Близнецам нужно отключить соцсети

Вчера, 04:30Фаново

День сурка-2021: как отмечают в Украине и мире

1 февраляЗвездно

"Маска": Андрей Данилко решил пожаловаться на своих коллег в Печерский суд

1 февраляЗвездно

Супруга Александра Скичко переехала с ним в Черкассы: "Будем жить на два города"

1 февраляМодно

Как почистить ювелирные украшения в домашних условиях

1 февраляЗвездно

Светлана Лобода намекнула на помолвку: фото

1 февраляВкусно

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

1 февраляЗвездно

Почему имя Меган Маркл исчезло из свидетельства о рождении сына

1 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Ракам нужен график дел, а Львы будут довольны собой

Новости партнеров

Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Внучка Ротару показала романтические фото с женихом-миллионером
Внучка Ротару показала романтические фото с женихом-миллионером
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
55-летняя Таисия Повалий в роскошном платье
55-летняя Таисия Повалий в роскошном платье
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять