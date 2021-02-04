Завтрак в постель на 14 февраля: ТОП-5 рецептов
Рецепты с фото на День святого Валентина
Романтический ужин и вкуснейшая еда во время празднования Дня всех влюбленных – дело святое. Ну и какой праздник без продолжения утром? Речь идет о завтраке в постель. Безусловно, его хотелось бы получать не зависимо от Дня святого Валентина, поэтому используйте эти рецепты чаще. Конечно, в дань традициям и атрибутам – еда в подборке готовится в виде сердца.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Яблочный уксус – 1 ч. л.
- Сметана – 2 ст. л.
- Мука – 250 г
- Молоко – 100 мл
- Сливочный сыр – 200 г
- Сливочное масло – 150 г
- Ванильный сахар – 2 ст. л.
- Сахар – 5 ст. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Свекольный сок – 50 мл
Способ приготовления:
- Смешать муку, соду, ванильный сахар и обычный сахар в отдельной миске. Добавить немного соли по вкусу и все тщательно перемешать.
- Молоко вылить в другую миску, добавить в него немного жирной сметаны, сливочный сыр, растопленное сливочное масло и два яйца. В конце добавить уксус и взбить блендером до однородной консистенции.
- Добавить сухие ингредиенты в жидкую смесь. Все тщательно перемешать. К массе влить свекольный сок и снова взбить блендером.
- Готовое тесто вылить в специальный дозатор. Сковороду поставить на огонь, добавить туда немного масла. Специальным дозатором нарисовать сердечки на сковороде. Жарить с обеих сторон по несколько минут до готовности.
Совет: чтобы получить свекольный сок, свеклу нужно натереть на мелкой терке, а затем выжать с помощью марлевой тряпки или сита.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 2 сосиски
- 2 яйца
- Соль, перец
- Растительное масло
- Зелень
Способ приготовления:
- Сосиску почистить и разрезать вдоль пополам, не дорезая до конца.
- Вывернуть две части сосиски и соединить кончики так, чтобы получилось сердечко. Скрепить зубочисткой.
- Слегка обжарить на небольшом количестве растительного масла. Как только сосиска с одной стороны поджарится, перевернуть и в середину аккуратно вбить яйцо. Посолить, поперчить.
- Накрыть крышкой и готовить, пока белок не схватится.
- Переложить на тарелку и посыпать рубленой зеленью.
Совет: яичницу можно подавать вместе с листьями салата, гренками, овощами и соусами.
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Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 ломтика белого тостового хлеба
- Несоленое масло комнатной температуры
- 1 столовая ложка сахара
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200-220 ºС.
- Вырежьте буквы XOXO (символьное обозначение hugs and kisses, по-русски "целую-обнимаю") или сердечки из пергаментной бумаги.
- Намажьте маслом с обеих сторон. Положите хлеб на пергаментный противень и разместите сверху трафареты.
- В маленькой миске смешайте сахар и корицу. Щедро посыпьте тосты сахаром с корицей.
- Запекайте до золотисто-коричневого цвета от восьми до 10 минут. Снимите трафареты и подавайте немедленно. Хорошим дополнением к тостам станет йогурт с гранолой, на которым можно нарисовать сердечки с помощью джема.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 ломтик тостового хлеба
- 1 яйцо
- 3 ст. л. сливочного масла
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Возьмите толстый ломтик тостового хлеба и вырежьте в центре сердечко с помощью 7.5 см формочки для печенья.
- Разогрейте половину сливочного масла в маленькой сковородке на среднем огне. Добавьте хлеб и слегка обжарьте с одной стороны. Вырезанное сердечко также подрумяньте.
- Затем добавьте еще половину масла и переверните хлеб. Формочку для печенья смажьте растительным маслом или сбрызните кулинарным спреем и вдавите в хлеб.
- Разбейте в формочку яйцо, посолите, накройте сковородку крышкой и жарьте две-три минуты, пока белок не схватится. Удалите формочку с помощью кухонных щипцов.
- Подавайте вместе с поджаренным сердечком из хлеба, окуная его в желток.
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Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 250 мл кофе
- 50 мл подогретых сливок или молока
- 2 ст. л. кипятка
- 25 г черного шоколада
- Сахар и корица
Для подачи:
- Маршмэллоу
- Кондитерская посыпка в виде сердечек
Способ приготовления:
- Сварить крепкий кофе. Залить шоколад кипящей водой, перемешать до получения гладкой блестящей массы.
- Добавить шоколадную смесь к кофе вместе с корицей, сахаром и молоком.
- Тщательно перемешать и разлить по чашкам.
- Украсить зефирками и сахарными сердечками. Подавать напиток горячим.
Здесь узнаете, как правильно варить кофе в турке.
Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина
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