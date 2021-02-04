Завтрак в постель на 14 февраля: ТОП-5 рецептов

Рецепты с фото на День святого Валентина

Романтический ужин и вкуснейшая еда во время празднования Дня всех влюбленных – дело святое. Ну и какой праздник без продолжения утром? Речь идет о завтраке в постель. Безусловно, его хотелось бы получать не зависимо от Дня святого Валентина, поэтому используйте эти рецепты чаще. Конечно, в дань традициям и атрибутам – еда в подборке готовится в виде сердца.

Розовые блины

Блины на День Валентина Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Яблочный уксус – 1 ч. л.

Сметана – 2 ст. л.

Мука – 250 г

Молоко – 100 мл

Сливочный сыр – 200 г

Сливочное масло – 150 г

Ванильный сахар – 2 ст. л.

Сахар – 5 ст. л.

Сода – 1 ч. л.

Свекольный сок – 50 мл

Способ приготовления:

Смешать муку, соду, ванильный сахар и обычный сахар в отдельной миске. Добавить немного соли по вкусу и все тщательно перемешать. Молоко вылить в другую миску, добавить в него немного жирной сметаны, сливочный сыр, растопленное сливочное масло и два яйца. В конце добавить уксус и взбить блендером до однородной консистенции. Добавить сухие ингредиенты в жидкую смесь. Все тщательно перемешать. К массе влить свекольный сок и снова взбить блендером. Готовое тесто вылить в специальный дозатор. Сковороду поставить на огонь, добавить туда немного масла. Специальным дозатором нарисовать сердечки на сковороде. Жарить с обеих сторон по несколько минут до готовности.

Совет: чтобы получить свекольный сок, свеклу нужно натереть на мелкой терке, а затем выжать с помощью марлевой тряпки или сита.

Яичница с сосисками в виде сердечка

Яичница на День святого Валентина Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 сосиски

2 яйца

Соль, перец

Растительное масло

Зелень

Способ приготовления:

Сосиску почистить и разрезать вдоль пополам, не дорезая до конца. Вывернуть две части сосиски и соединить кончики так, чтобы получилось сердечко. Скрепить зубочисткой. Слегка обжарить на небольшом количестве растительного масла. Как только сосиска с одной стороны поджарится, перевернуть и в середину аккуратно вбить яйцо. Посолить, поперчить. Накрыть крышкой и готовить, пока белок не схватится. Переложить на тарелку и посыпать рубленой зеленью.

Совет: яичницу можно подавать вместе с листьями салата, гренками, овощами и соусами.

Тосты с корицей на День святого Валентина

Тосты с признаниями в любви Фото: marthastewart.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 ломтика белого тостового хлеба

Несоленое масло комнатной температуры

1 столовая ложка сахара

1/2 чайной ложки молотой корицы

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200-220 ºС. Вырежьте буквы XOXO (символьное обозначение hugs and kisses, по-русски "целую-обнимаю") или сердечки из пергаментной бумаги. Намажьте маслом с обеих сторон. Положите хлеб на пергаментный противень и разместите сверху трафареты. В маленькой миске смешайте сахар и корицу. Щедро посыпьте тосты сахаром с корицей. Запекайте до золотисто-коричневого цвета от восьми до 10 минут. Снимите трафареты и подавайте немедленно. Хорошим дополнением к тостам станет йогурт с гранолой, на которым можно нарисовать сердечки с помощью джема.

Яичница в тосте

Яичница в в тосте Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 ломтик тостового хлеба

1 яйцо

3 ст. л. сливочного масла

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Возьмите толстый ломтик тостового хлеба и вырежьте в центре сердечко с помощью 7.5 см формочки для печенья. Разогрейте половину сливочного масла в маленькой сковородке на среднем огне. Добавьте хлеб и слегка обжарьте с одной стороны. Вырезанное сердечко также подрумяньте. Затем добавьте еще половину масла и переверните хлеб. Формочку для печенья смажьте растительным маслом или сбрызните кулинарным спреем и вдавите в хлеб. Разбейте в формочку яйцо, посолите, накройте сковородку крышкой и жарьте две-три минуты, пока белок не схватится. Удалите формочку с помощью кухонных щипцов. Подавайте вместе с поджаренным сердечком из хлеба, окуная его в желток.

Кофе с шоколадом на День святого Валентина

Кофе с шоколадом и зефиром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

250 мл кофе

50 мл подогретых сливок или молока

2 ст. л. кипятка

25 г черного шоколада

Сахар и корица

Для подачи:

Маршмэллоу

Кондитерская посыпка в виде сердечек

Способ приготовления:

Сварить крепкий кофе. Залить шоколад кипящей водой, перемешать до получения гладкой блестящей массы. Добавить шоколадную смесь к кофе вместе с корицей, сахаром и молоком. Тщательно перемешать и разлить по чашкам. Украсить зефирками и сахарными сердечками. Подавать напиток горячим.

Здесь узнаете, как правильно варить кофе в турке.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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