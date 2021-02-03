Ресторан на дому: 5 рецептов блюд, которые удивят даже самых требовательных

Если вы думали, что такую еду можно попробовать только в ресторане, то вы ошибаетесь

Если нет возможности время от времени посещать рестораны, а попробовать что-то особенное, как говорят, ресторанное, хочется, то не обязательно в них идти или заказывать еду на дом. К тому же часто бывает, что нужно срочно накормить гостей вкусным ужином. Тогда оцените содержимое холодильника, докупите необходимое, включите все свои кулинарные способности – и вперед. Ваш личный ресторан практически организован. Ниже собраны рецепты блюд, которые легко приготовить дома.

Спагетти путтанеска с тунцом

Фото: instagram.com/valentin.novikov/

Это ресторанное блюдо заслуживает особого внимания. И не только из-за своего невероятного вкуса. Существует легенда, что эта паста (полное название – паста Алла Путтанеска) в свое время была любимым блюдом неаполитанских жриц любви. Ним же они соблазняли и угощали своих посетителей. В общем, при подаче путтанески расскажите и удивите своих гостей ее историей.

Ингредиенты

Спагетти – 200-250 г

Тунец консервированный – 1 банка/185 г

Каперсы – 10-12 шт.

Маслины – 10 шт.

Вяленые томаты 40-50 г.

Чеснок – 3-4 зуб.

Укроп, петрушка, соль, перец, орегано, базилик, по вкусу

⠀Способ приготовления

В кипящей воде сварить спагетти до состояния аль денте. На раскаленной сковороде обжарить каперсы, маслины, томаты примерно 3 -5 минут. Добавить тунец, чеснок и зелень, обжарить пару минут. Добавить спагетти и немного воды, томить до полного впитывания воды. Добавить приправы.

Гуляш в вишневом соусе

Фото: instagram.com/gastrobelarus/

Гуляш – одно из самых древних блюд, из известныхпо всему миру. Первый рецепт гуляша (венгерского супа) датируется ІХ веком. И если возможности на посещение венгерского ресторана нет, то попробуйте приготовить это блюдо немного иначе, по-ресторанному. А именно – в вишневом соусе.

Ингредиенты

Говядина (лопаточная часть) – 500 г

Огурцы свежие – 60 г

Лук – 70 г

Морковь – 70 г

Корень сельдерея – 70 г

Вода – 500 мл

Вишневый сок – 500 мл

Вишня свежая или замороженная – 150 г

Мука

Огуречный рассол

Фундук



Способ приготовления

Нарезать говядину брусками толщиной примерно 0,5 см и обжарить в муке. Добавить к мясу воды и протушить. Отдельно обжарить лук, морковь и мелко нарезанный корень сельдерея. Полученную смесь добавить к мясу и томить в течение 15 минут, чтобы блюдо набрало вкус. Добавить вишнёвый сок, свежую или замороженную вишню, огуречный рассол (не маринованный) и мелко нарезанные огурцы. Тушить на медленном огне 2,5-3 часа. Когда говядина будет готова (мясо должно быть мягким), оставшийся вишневый соус с помощью блендера довести до однородной массы. При подаче посыпать блюдо тертым фундуком. Подавать гуляш можно с любым гарниром: гречка, жареный картофель, пюре, томленые овощи.

Норвежский суп (уха)

Фото: instagram.com/valentin.novikov/

Насыщенный рыбный и сливочный вкус. Да, для наших вкусовых рецепторов – это достаточно оригинальное сочетание, но те, кто пробовал норвежский рыбный суп, оставались в восторге. Интересно, что это, сегодня уже вполне ресторанное блюдо, готовилось когда-то из того, что было под рукой финских и норвежских хозяек – рыба, молоко, корнеплоды. Теперь же этот суп достиг своего гастрономического апогея в плане выверенности ингредиентов.

Ингредиенты

Любая рыба холодного копчения – 500-700 г

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сельдерей стебель – 3 шт.

Картофель – 6-7 шт.

Сливки – 200-300 г (33% жирности)

Молоко – 00-300 г

Базилик свежий 10 г, можно заменить сухим

Укроп свежий – 10 г

Соль, перец по вкусу

⠀Способ приготовления

Рыбу варить в кастрюле. После закипания варить 20-25 минут. Бульон процедить. Овощи почистить и нарезать кубиком среднего размера. В бульон закинуть картофель и варить до готовности. Отдельно обжарить лук, морковь, сельдерей и закинуть в бульон с картофелем, как только он закипит. Рыбу перебрать от костей и кожи и тоже закинуть в суп. Сливки и молоко влить в суп, когда картофель будет готов, и проварить после закипания 20 минут на медленном огне. Довести все до вкуса солью и перцем. При подаче посыпать базиликом и укропом.

Жареный сыр по-чешски

Фото: instagram.com/rinetta1982/

Жареный сыр – одна из любимейших закусок у чехов. Его часто можно встретить в меню ресторанов. Подавать жареный сыр принято с гранолками, то есть картофелем фри. И еще – с майонезным соусом, который в Чехии называется татарка.

Ингредиенты

Сыр – 4 куска 1,5-2 см толщиной

Яйца – 4-5 шт.

Сухари панировочные

Масло подсолнечное для жарки

Для соуса

Сметана любой жирности – 400 г

Чеснок – 4 зуб.

Черный молотый перец – 1 ч. л

Соевый соус – 2-3 ст. л

Способ приготовления

Смешать сметану, чеснок, перец и соевый соус. Поставить в холодильник. Нарезать сыр на куски. В одну миску насыпать сухари, в другой – слегка взбить яйца. Обмакнуть сыр в яйцо, затем обвалять в сухарях. Процедуру повторить 2-3 раза. Раскалить масло на сковороде и выложить сыр в панировке. Жарить по несколько минут с каждой стороны. Нужно, чтобы сыр внутри расплавился.

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Шашлык из индейки

Фото: instagram.com/valentin.novikov/

Да, вы можете сказать, что вряд ли бы заказали такое блюдо в ресторане. Мол, сезон шашлыков на природе никто не отменял, и все мы их напробовались в теплое время года. Но тогда почему в многих ресторанах кавказской, турецкой кухонь шашлык в меню представлен не одной позицией? Правильно, потому что это блюдо вкусно всегда. И тем более, когда оно готовится с помощью неожиданного маринада.

Ингредиенты

Филе бедра индейки – 1 кг

Лимон – половина

Киви – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 2 ст. л

Соль, перец черный

⠀Способ приготовления

Мясо нарезать поперек волокон. Лук нарезать соломкой, лимон – кружочками. Хорошо это все смешать, чтобы выделился сок. Смешать получившуюся массу с мясом. Добавить соль, перец по вкусу и сбрызнуть маслом. Убрать в холодильник минимум на 12 часов. Обжарить шашлык на сковороде и довести до готовности в духовке минут 12-15 на режиме гриль (или обычный режим 180 -200 градусов).

Здесь собраны рецепты быстрых и вкусных блюд на обед.

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