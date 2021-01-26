8 самых полезных фруктов зимы

Отдавайте предпочтение тем, которые растут у нас или ближе к нам

У каждого сезона есть свой особый набор фруктов и овощей, поэтому этим нужно воспользоваться и "поставлять" в свой организм витамины. В материале собраны полезные зимние фрукты, которые необходимо включить в рацион. Помогала выбирать – нутрициолог Яна Легеза.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

"Несмотря на пользу, которые несут зимние фрукты, ими не стоит увлекаться, так как там много фруктозы, а она повышает инсулиновый индекс и не способствует похудению. Фрукты не стоит есть сразу после еды, так как это может вызвать газообразование, и они в принципе не усвоятся нормально", – говорит Яна Легеза.

Яблоки (Украина)

Яблоки голден Фото: Pixabay

Зимой, конечно, лучше выбирать зимние сорта яблок. Это симиренко, лигол, фуджи, голден. Они сохраняют свои свойства до поздней весны. А именно: в яблоках достаточно пектина и клетчатки, они нормализуют работу ЖКТ. Минералы и витамины, которые содержаться в яблоках, отлично поддерживают иммунитет.

Груши (Украина)

Фото: Pixabay

Это отличный источник диетических растительных волокон, витамина С, К, органических кислот, микроэлементов – меди, магния, железа, цинка, марганца, фосфора и йода. В грушах содержится большое количество фолиевой кислоты. Эта кислота поддерживает работу сосудов и сердца, благотворно воздействует на нервную систему.

Гранат (Азербайджан)

Фото: Depositphotos

Фрукт богат витаминами Р, С, А, витаминами группы В. А еще танином и органическими солями. Плод эффективно повышает уровень гемоглобина, нормализует кровяное давление, улучшает эластичность сосудов. С гранатами, а именно с 100 мл сока, получим 36% суточной нормы витамина K, 30% витамина C, 16% фолиевой кислоты.

Хурма (шарон Грузия, королек Азербайджан)

Фото: Depositphotos

Хурма – отличный источник провитамина А (бета-каротина), витамина С. Она также содержит значительное количество витамина B6, витамина E , витамина K, меди, марганца и калия. Фрукт снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и воспаления, поддерживает зрение. Благодаря содержанию флавоноидных антиоксидантов хурма улучшает работу сердца, снижает артериальное давление.

Мандарины (Турция)

Фото: freepik.com

Обладают мощным противовоспалительным действием, помогают усваивать железо из пищи. Снижают уровень холестерина и улучшают пищеварение, облегчают работу кишечника. Витамин B12, который есть в мандаринах, уменьшает выпадение волос. Полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов. Помогает бронхам и легким быстрее избавиться от мокроты.

Фейхоа (Азербайджан)

Фото: Depositphotos

По содержанию йода эта ягода вполне может конкурировать с морепродуктами, поэтому она так ценна для профилактики заболеваний щитовидной железы и йододефицита. А особенно у нас, где свежие морепродукты не доступны. Витамина С в фейхоа содержится 20-22 мг на 100 грамм. Фейхоа также богата фолиевой кислотой, которая очень важна для кроветворения и предотвращения анемии.

Киви (Греция)

Фото: freepik.com

Этот маленький фрукт богат калием, бета-каротином, калием и фосфором и другими полезными минералами и витаминами. Киви хорошо поддерживает иммунитет и предотвращает хронические заболевания, что очень актуально в осенне-зимний период. Ведь в двух киви больше витамина С, чем в апельсине среднего размера. Кроме того, фрукт способствует хорошему пищеварению благодаря клетчатке. Поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию калия. Помогает похудению. Киви низкокалорийный, но клетчатки в нем предостаточно, поэтому съев его вы неплохо насытитесь.

Бананы (Эквадор)

Фото: freepik.com

Благодаря содержанию калия и магния бананы позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, питают и насыщают кислородом клетки мозга, приводят в норму водно-солевой баланс. А витамины группы В и триптофаны помогают преодолеть нервное напряжение, снять стресс.

А здесь узнаете, как правильно хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими.

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