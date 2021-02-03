Жарим мясо вкусно и правильно – по советам шеф-повара

Узнаем о маринадах к курице, свинине, телятине и о правилах приготовления

Любое блюдо требует обязательно правильного приготовления. Особенно если это касается жареного на сковороде или запеченного в духовке мяса. Начнем с того, что мясо нужно правильно выбирать и подготавливать, если, к примеру, вы ждете гостей. Ну а чтобы этим самым гостям, да и вам тоже, понравились ваши мясные блюда – нужно знать несколько правил и тонкостей. Вместе с шеф-поваром Иваном Булавиным узнаем их.

Фото: Иван Булавин, шеф-повар

"Хочу сказать, что ничего сверхсложного в приготовлении вкусного мяса нет, если не говорить о каких-то кулинарных изысках. Но некоторые пункты хотелось бы отметить. Их легко запомнить и применять на практике", – объясняет Иван Булавин.

Что важно знать перед тем, как жарить мясо?

Фото: Depositphotos

Перед тем, как жарить, маринуем

Это придаст мясу особый вкус и нежность. Мясо нужно достать из упаковки, промыть под холодной проточной водой, обсушить бумажным полотенцем и смазать растительным маслом. Добавить пряности (тимьян, розмарин, чеснок). Оставить на 15-20 минут при комнатной температуре. Солим и перчим мясо перед подачей на стол.

Самые удачные специи для говядины, свинины, курицы

Говядина: перец, кориандр, можжевельник, чили пудра

Птица: паприка, перец, кунжутное масло, тархун, карри

Свинина: лук, чеснок, зира, кориандр, мускатный орех

Как правильно жарить мясо?

Фото: instagram.com/riverhall_almaty/

Телятина (стейк): правила приготовления

Мясо нужно достать из упаковки, промыть под холодной проточной водой, обсушить бумажным полотенцем и смазать растительным маслом. Оставить на 15-20 минут в комнатной температуре. В сковороде разогреть кусочек топленого масла до первого дымка. Аккуратно положить стейк и обжаривать его 3-5 минут (в зависимости от желаемой прожарки), переворачивая каждые 15 секунд. Переложить стейк на бумажное полотенце и дать ему отдохнуть 5 минут. После нарезать, посолить, поперчить и подавать.

Важно! Если кусок мяса большой, после приготовления его нужно завернуть в фольгу на 5 минут с кусочком сливочного масла и веточкой тимьяна.

Курица (бедро): правила приготовления

Фото: freepik.com

Куриное бедро очищаем от кости и хрящей. Отбиваем под пленкой со стороны мяса, солим и перчим (специи по желанию). В сковороде разогреть кусочек топленого масла до первого дымка и обжариваем бедро со стороны кожи до золотистой корочки, после переворачиваем и жарим 2 минуты. Вливаем 30 мл бульона, накрываем крышкой, выключаем огонь и оставляем на 5 минут.

Свинина: правила приготовления

Фото: Depositphotos

В отличие от говядины и телятины, мясо свинины должно быть прожарено до конца – это крайне важно. Если свинина порезана небольшими кусочками, то не нужно заполнять ею всю сковороду. Иначе одни кусочки пережарятся, другие – наоборот – будут готовыми не до конца.

Это мясо, которое больше остальных видов нуждается в мариновании. Для этого подходят корнеплоды с агрессивными свойствами, к примеру: лук, имбирь, чеснок.

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Если нужно пожарить свиные отбивные

Отбивную следует хорошенько отбить под пленкой, замариновать, в данном случае можно использовать соль заранее(в маринад). Жарить желательно в щедром количестве топленого масла до готовности, чтобы при разрезе мяса не было красного сока. Свинину нужно есть сразу, так как она очень быстро сохнет.

Как красиво подрумянить мясо?

Фото: instagram.com/maxdyakov/

На среднем огне разогреть топленое масло, чтобы дно сковороды было равномерно покрыто. Дождаться первого дымка и жарить до получения золотистой корочки.

Если планируете пожарить или приготовить свиные ребра – их тоже желательно замариновать в специях (тимьян, чеснок, черный перец) и растительное масле.

Степень прожарки

Здесь тоже есть свои правила. Полупрожаренными бывают блюда из дичи, баранины, говядины. Блюда из птицы и свинины и других видов мяса всегда жарят и тушат до полной готовности.

Подача мяса к столу

Чем меньше времени прошло после приготовления, тем лучше. Если вы пожарили мясо заранее и уж тем более чуть разогрели его перед подачей – блюдо 100% утратит свой вкус.

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