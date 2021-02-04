Салат с креветками: 5 рецептов легкой и полезной закуски
А лучшие друзья креветок – авокадо, руккола и сливочный сыр
Креветки – самые популярные среди тех, кто не представляет своего рациона без морепродуктов. В мясе этих моллюсков убойное количество белка и полезных жиров омега-3 и омега-6. Еще креветки прекрасно сочетаются со многими ингредиентами, будь то паста или овощи. И если вы предпочитаете что-нибудь легкое и полезное на ужин, то салат с креветками – прекрасный выбор. Рецепты салата с креветками и авокадо, с креветками и сыром, с креветками и рукколой и других найдете ниже.
Салат с креветками и авокадо
Ингредиенты
- Креветки – 200 г
- Шпинат, руккола или любая салатная смесь
- Оливковое масло
- Сок лимона – 1/2
- Авокадо – 1 шт.
- Лук-шалот – 1 шт.
- Жареный нарезанный миндаль – 20 г
- Соль, свежемолотый черный перец
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Способ приготовления
- Обжарить на сковороде креветки.
- Добавить при жарке сок лимона, по желанию можно добавить немного чеснока.
- Переложить в миску, добавить большое количество листьев салата. Сбрызнуть оливковым маслом.
- Добавить кубики авокадо и миндаль. Соль, перец – о вкусу.
Салат с креветками и курицей
Ингредиенты
- Креветки – 180 г
- Куриная грудка – 2 шт.
- Листья салата
- Сыр пармезан тертый – 180 г
- Томаты черри – 250 г
Для заправки
- 1 зубчик чеснока
- 50 мл лимонного сока
- 3 ст. л сметаны
- 1 ч. л горчицы
- 100-150 мл растительного масла
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Салат мелко порезать. Томаты черри – нарезать.
- Смешать ингредиенты для заправки.
- Куриную грудку нарезать и обжарить на сковороде.
- Смешать все продукты, добавить соус.
- Добавить тертый пармезан, перемешать.
- Подавать с гренками.
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Салат с креветками и перепелиным яйцом
Ингредиенты
- Креветки очищенные – 200 г
- Помидоры черри, перепелиные яйца – по 5 шт.
- Айсберг – 3 листа
- Зелень
- Сыр тертый – по вкусу
- Гренки по вкусу
- Бальзамический соус – 5 ст. л
Для соуса
- Сметана и ореховый соус – по вкусу
Способ приготовления
- Салат порезать и выложить на дно тарелки.
- Креветки протушить с бальзамическим соусом 2 минуты, выложить на салат.
- Яйца отварить, порезать на дольки, черри порезать пополам. Выложить в салат.
- Смешать ингредиенты для соуса, заправить салат.
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Салат с креветками и хурмой
Ингредиенты
- Хурма – 2 шт.
- Креветки – 500 г
- Руккола и другая зелень по вкусу
- Авокадо – 1 шт.
- Апельсин – 1/2 шт.
- Лимон – 1/2 шт.
- Соевый соус – по вкусу
- Горчица – на кончике ножа
Способ приготовления
- Креветки отварить, почистить, поджарить на сухой сковороде.
- Нарезать на небольшие кусочки хурму, авокадо и положить в миску, добавить креветки.
- Для заправки смешать: сок лимона, сок апельсина, соевый соус и горчицу.
- Залить соусом салат и слегка перемешать.
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Салат с креветками, спаржей и сыром
Ингредиенты
- Креветки – 250 г
- Спаржа – 200 г
- Перец болгарский – 1 шт.
- Яблоки зеленые – 2 шт.
Для соуса
- Сливочный сыр – 140 г
- Руккола – 50 г
Способ приготовления
- Спаржу отварить. Перец и яблоки нарезать кубиками. Все ингредиенты соединить.
- Для соуса сливочный сыр и рукколу в блендере смешать до однородной массы. Заправить салат.
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