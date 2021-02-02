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Меню на 14 февраля: рецепты блюд для романтического ужина

Сегодня, 17:30

Праздничные угощения на День святого Валентина

День святого Валентина – к нему нужно относиться со всей ответственностью. Впрочем, как и ко всему романтичному. Если вы предпочитаете легкую еду, то можно приготовить вкусный и красивый ужин без мяса. В этой же подборке праздничных рецептов вы найдете блюда на любой вкус.

Ризотто с креветками

Фото: instagram.com/vinogorova_a/

Ингредиенты

  • Рис Арборио – 250 г
  • Креветки – 600 г
  • Лук -1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Белое сухое вино – 50 мл
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Рыбный (куриный бульон) – 1.5 л
  • Сыр пармезан – 80 г
  • Сливки (по желанию)
  • Соль, перец черный, базилик, петрушка по вкусу

Способ приготовления

  1. Очистить креветки, чеснок измельчить и смешать с оливковым маслом.
  2. Залить этим маринадом креветки и оставить на 15 минут.
  3. Лук нарезать мелкими кубиками и пассеровать на оливковом масле, затем добавить сухой рис и обжарить все вместе пару минут.
  4. Добавить в рис вино и выпарить алкоголь.
  5. Частями добавлять горячий бульон и постоянно помешивать ризотто. Готовить 25 минут.
  6. Добавить в рис креветки с оливковым маслом и чесноком, посолить, поперчить. Добавить зелень, пармезан.

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Жюльен с рыбой и грибами

Жюльен с грибами и красной рыбой
Жюльен с грибами и красной рыбой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Филе красной рыбы – 300 г
  • Лук репчатый – 1 крупная луковица
  • Шампиньоны – 300 г
  • Сливки 10% – 350 мл
  • Сыр твердый – 100 г
  • Мука – 1 ст. л.
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Способ приготовления

  1. Филе промыть и обсушить, удалить косточки и нарезать кубиками. Сыр натереть на терке.
  2. Луковицу разрезать на четыре части и нашинковать. Грибы – пополам и нарезать тонкими пластинками.
  3. Грибы отправить на разогретую сухую сковороду. Свежие шампиньоны выделяют много жидкости, поэтому подождите, пока она выпарится, и только потом добавьте масло.
  4. Обжаривать несколько минут, затем снять грибы со сковороды.
  5. Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.
  6. Вернуть грибы на сковороду к луку, добавить рыбу, обжаривать несколько минут. Посыпать мукой, посолить, поперчить и перемешать.
  7. Влить сливки и готовить, помешивая, пока соус не загустеет.
  8. Разложить жюльен по кокотницам, посыпать натертым сыром.
  9. Поставить в разогретую до 200 ºС духовку и запекать около 10 минут.

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Легкий салат с ананасами

Салат с ананасами, яйцами и овощами
Салат с ананасами, яйцами и овощами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г ананаса
  • 4-5 вареных яиц
  • 1 небольшая красная луковица
  • Небольшой пучок кинзы или петрушки
  • 1 салатный огурец
  • 1 чили

Для заправки

  • 200 мл густого йогурта
  • 1 ч. л. карри
  • Соль и перец по вкусу
  • 1-2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты для заправки.
  2. Ананас и огурец нарезать кубиком.
  3. Яйца очистить и разрезать на четвертинки.
  4. Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать.
  5. Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.

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Бифштекс из говядины с вином

Бифштекс с винным соусом
Бифштекс с винным соусом
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 2 куска говяжьей вырезки по 180-200 г
  • 2 cт. л. оливкового масла
  • 80 г сливочного масла
  • 0,5 стакана красного сухого вина
  • Черный молотый перец
  • 4-6 зубчиков чеснока (очищать их не надо)
  • Розмарин и соль по вкусу

Способ приготовления

  1. Порционные куски мяса обмыть холодной водой и обсушить. Натереть мясо перцем, травами и солью.
  2. В сковороде (лучше всего – в чугунной) разогреть оливковое или сливочное масло и на сильном огне обжарить мясо с обеих сторон по 1 минуте.
  3. Убавить огонь до минимума и жарить с каждой стороны еще семь-восемь минут.
  4. Готовое мясо положить на горячую тарелку.
  5. Вылить в сковороду, в которой жарилось мясо, вино и выложить неочищенные зубчики чеснока, на сильном огне довести до кипения.
  6. Хорошо перемешать получившийся соус и залить ним мясо.
  7. Подавайте мясо горячим вместе с картофельным пюре, запеченными овощами и салатом.

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Шоколадное фондю с фруктами

Шоколадное фондю
Шоколадное фондю
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Черный шоколад – 100 г
  • Сливки – 100 мл
  • Свежие фрукты и ягоды – по вкусу

Способ приготовления

  1. Фрукты и ягоды помыть, шоколад поломать небольшими кусочками.
  2. Приготовить ганаш: залить шоколад сливками, отправить в микроволновую печь на минуту.
  3. Перемешать шоколад и сливки венчиком, чтобы получилась гладкая однородная масса. Можно добавить столовую ложку рома.
  4. Фрукты произвольно почистить, порезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели.
  5. Зажечь свечу, поместить над ней жаропрочную мисочку с шоколадом. Ягоды и фрукты накалывать на специальные шпажки и окунать в шоколад.

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Коктейль "Зимний поцелуй"

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)
  • 30 мл водки
  • 20 мл гренадина
  • 80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)

Способ приготовления

  1. Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин.
  2. Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать.
  3. По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.

Здесь узнаете рецепт вкуснейшего баскского чизкейка.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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