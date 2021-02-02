Меню на 14 февраля: рецепты блюд для романтического ужина

Праздничные угощения на День святого Валентина

День святого Валентина – к нему нужно относиться со всей ответственностью. Впрочем, как и ко всему романтичному. Если вы предпочитаете легкую еду, то можно приготовить вкусный и красивый ужин без мяса. В этой же подборке праздничных рецептов вы найдете блюда на любой вкус.

Ризотто с креветками

Фото: instagram.com/vinogorova_a/

Ингредиенты

Рис Арборио – 250 г

Креветки – 600 г

Лук -1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Белое сухое вино – 50 мл

Оливковое масло – по вкусу

Рыбный (куриный бульон) – 1.5 л

Сыр пармезан – 80 г

Сливки (по желанию)

Соль, перец черный, базилик, петрушка по вкусу

Способ приготовления

Очистить креветки, чеснок измельчить и смешать с оливковым маслом. Залить этим маринадом креветки и оставить на 15 минут. Лук нарезать мелкими кубиками и пассеровать на оливковом масле, затем добавить сухой рис и обжарить все вместе пару минут. Добавить в рис вино и выпарить алкоголь. Частями добавлять горячий бульон и постоянно помешивать ризотто. Готовить 25 минут. Добавить в рис креветки с оливковым маслом и чесноком, посолить, поперчить. Добавить зелень, пармезан.

Жюльен с рыбой и грибами

Жюльен с грибами и красной рыбой Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Филе красной рыбы – 300 г

Лук репчатый – 1 крупная луковица

Шампиньоны – 300 г

Сливки 10% – 350 мл

Сыр твердый – 100 г

Мука – 1 ст. л.

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления

Филе промыть и обсушить, удалить косточки и нарезать кубиками. Сыр натереть на терке. Луковицу разрезать на четыре части и нашинковать. Грибы – пополам и нарезать тонкими пластинками. Грибы отправить на разогретую сухую сковороду. Свежие шампиньоны выделяют много жидкости, поэтому подождите, пока она выпарится, и только потом добавьте масло. Обжаривать несколько минут, затем снять грибы со сковороды. Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла. Вернуть грибы на сковороду к луку, добавить рыбу, обжаривать несколько минут. Посыпать мукой, посолить, поперчить и перемешать. Влить сливки и готовить, помешивая, пока соус не загустеет. Разложить жюльен по кокотницам, посыпать натертым сыром. Поставить в разогретую до 200 ºС духовку и запекать около 10 минут.

Легкий салат с ананасами

Салат с ананасами, яйцами и овощами Фото: Depositphotos

Ингредиенты

300 г ананаса

4-5 вареных яиц

1 небольшая красная луковица

Небольшой пучок кинзы или петрушки

1 салатный огурец

1 чили

Для заправки

200 мл густого йогурта

1 ч. л. карри

Соль и перец по вкусу

1-2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты для заправки. Ананас и огурец нарезать кубиком. Яйца очистить и разрезать на четвертинки. Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать. Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.

Бифштекс из говядины с вином

Бифштекс с винным соусом Фото: freepik.com

Ингредиенты

2 куска говяжьей вырезки по 180-200 г

2 cт. л. оливкового масла

80 г сливочного масла

0,5 стакана красного сухого вина

Черный молотый перец

4-6 зубчиков чеснока (очищать их не надо)

Розмарин и соль по вкусу

Способ приготовления

Порционные куски мяса обмыть холодной водой и обсушить. Натереть мясо перцем, травами и солью. В сковороде (лучше всего – в чугунной) разогреть оливковое или сливочное масло и на сильном огне обжарить мясо с обеих сторон по 1 минуте. Убавить огонь до минимума и жарить с каждой стороны еще семь-восемь минут. Готовое мясо положить на горячую тарелку. Вылить в сковороду, в которой жарилось мясо, вино и выложить неочищенные зубчики чеснока, на сильном огне довести до кипения. Хорошо перемешать получившийся соус и залить ним мясо. Подавайте мясо горячим вместе с картофельным пюре, запеченными овощами и салатом.

Шоколадное фондю с фруктами

Шоколадное фондю Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Черный шоколад – 100 г

Сливки – 100 мл

Свежие фрукты и ягоды – по вкусу

Способ приготовления

Фрукты и ягоды помыть, шоколад поломать небольшими кусочками. Приготовить ганаш: залить шоколад сливками, отправить в микроволновую печь на минуту. Перемешать шоколад и сливки венчиком, чтобы получилась гладкая однородная масса. Можно добавить столовую ложку рома. Фрукты произвольно почистить, порезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели. Зажечь свечу, поместить над ней жаропрочную мисочку с шоколадом. Ягоды и фрукты накалывать на специальные шпажки и окунать в шоколад.

Коктейль "Зимний поцелуй"

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)

30 мл водки

20 мл гренадина

80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)

Способ приготовления

Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин. Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать. По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.

Здесь узнаете рецепт вкуснейшего баскского чизкейка.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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