Меню на 14 февраля: рецепты блюд для романтического ужина
Праздничные угощения на День святого Валентина
День святого Валентина – к нему нужно относиться со всей ответственностью. Впрочем, как и ко всему романтичному. Если вы предпочитаете легкую еду, то можно приготовить вкусный и красивый ужин без мяса. В этой же подборке праздничных рецептов вы найдете блюда на любой вкус.
Ингредиенты
- Рис Арборио – 250 г
- Креветки – 600 г
- Лук -1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Белое сухое вино – 50 мл
- Оливковое масло – по вкусу
- Рыбный (куриный бульон) – 1.5 л
- Сыр пармезан – 80 г
- Сливки (по желанию)
- Соль, перец черный, базилик, петрушка по вкусу
Способ приготовления
- Очистить креветки, чеснок измельчить и смешать с оливковым маслом.
- Залить этим маринадом креветки и оставить на 15 минут.
- Лук нарезать мелкими кубиками и пассеровать на оливковом масле, затем добавить сухой рис и обжарить все вместе пару минут.
- Добавить в рис вино и выпарить алкоголь.
- Частями добавлять горячий бульон и постоянно помешивать ризотто. Готовить 25 минут.
- Добавить в рис креветки с оливковым маслом и чесноком, посолить, поперчить. Добавить зелень, пармезан.
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Ингредиенты
- Филе красной рыбы – 300 г
- Лук репчатый – 1 крупная луковица
- Шампиньоны – 300 г
- Сливки 10% – 350 мл
- Сыр твердый – 100 г
- Мука – 1 ст. л.
- Соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления
- Филе промыть и обсушить, удалить косточки и нарезать кубиками. Сыр натереть на терке.
- Луковицу разрезать на четыре части и нашинковать. Грибы – пополам и нарезать тонкими пластинками.
- Грибы отправить на разогретую сухую сковороду. Свежие шампиньоны выделяют много жидкости, поэтому подождите, пока она выпарится, и только потом добавьте масло.
- Обжаривать несколько минут, затем снять грибы со сковороды.
- Лук обжарить до мягкости на растительном масле. Можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.
- Вернуть грибы на сковороду к луку, добавить рыбу, обжаривать несколько минут. Посыпать мукой, посолить, поперчить и перемешать.
- Влить сливки и готовить, помешивая, пока соус не загустеет.
- Разложить жюльен по кокотницам, посыпать натертым сыром.
- Поставить в разогретую до 200 ºС духовку и запекать около 10 минут.
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Ингредиенты
- 300 г ананаса
- 4-5 вареных яиц
- 1 небольшая красная луковица
- Небольшой пучок кинзы или петрушки
- 1 салатный огурец
- 1 чили
Для заправки
- 200 мл густого йогурта
- 1 ч. л. карри
- Соль и перец по вкусу
- 1-2 ст. л. оливкового масла
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты для заправки.
- Ананас и огурец нарезать кубиком.
- Яйца очистить и разрезать на четвертинки.
- Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать.
- Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.
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Ингредиенты
- 2 куска говяжьей вырезки по 180-200 г
- 2 cт. л. оливкового масла
- 80 г сливочного масла
- 0,5 стакана красного сухого вина
- Черный молотый перец
- 4-6 зубчиков чеснока (очищать их не надо)
- Розмарин и соль по вкусу
Способ приготовления
- Порционные куски мяса обмыть холодной водой и обсушить. Натереть мясо перцем, травами и солью.
- В сковороде (лучше всего – в чугунной) разогреть оливковое или сливочное масло и на сильном огне обжарить мясо с обеих сторон по 1 минуте.
- Убавить огонь до минимума и жарить с каждой стороны еще семь-восемь минут.
- Готовое мясо положить на горячую тарелку.
- Вылить в сковороду, в которой жарилось мясо, вино и выложить неочищенные зубчики чеснока, на сильном огне довести до кипения.
- Хорошо перемешать получившийся соус и залить ним мясо.
- Подавайте мясо горячим вместе с картофельным пюре, запеченными овощами и салатом.
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Ингредиенты
- Черный шоколад – 100 г
- Сливки – 100 мл
- Свежие фрукты и ягоды – по вкусу
Способ приготовления
- Фрукты и ягоды помыть, шоколад поломать небольшими кусочками.
- Приготовить ганаш: залить шоколад сливками, отправить в микроволновую печь на минуту.
- Перемешать шоколад и сливки венчиком, чтобы получилась гладкая однородная масса. Можно добавить столовую ложку рома.
- Фрукты произвольно почистить, порезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели.
- Зажечь свечу, поместить над ней жаропрочную мисочку с шоколадом. Ягоды и фрукты накалывать на специальные шпажки и окунать в шоколад.
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Ингредиенты
- 2-3 ст. л. замороженной малины (либо любых других замороженных ягод)
- 30 мл водки
- 20 мл гренадина
- 80-100 мл розового шампанского (или любого другого игристого вина)
Способ приготовления
- Ягоды, не размораживая, измельчить блендером, добавить водку, гренадин.
- Добавить ягодное пюре в бокал, влить шампанское, аккуратно перемешать.
- По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.
Здесь узнаете рецепт вкуснейшего баскского чизкейка.
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