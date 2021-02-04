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5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Сегодня, 18:11

Узнайте рецепты и приготовьте греческую фасоладу, австрийский леберкнедельзуппе и польский белый борщ

В Польше в него добавляют краковскую колбасу, что вполне логично, в Австрии его украшает огроменный печеночный кнедль (клецек), а в Греции и на Кипре один из его вариантов называют "икрой бедных". Это все о супе, потому что он универсален. С его помощью можно постройнеть, насытиться, когда-то супами лечились. В США, например, пошли еще дальше и каждый год, 4 февраля, празднуют Национальный день домашнего супа. Ниже собраны 5 рецептов супов из 5 разных стран, попробуйте их приготовить. Кто знает, а вдруг они войдут в вашу жизнь навсегда?

Польский белый борщ (на наш, красный, совсем не похож)

Да. Не свеклы, не томатной пасты с помидорами, не мяса в этом блюде нет. Отсюда – и его название – белый борщ. Зато в него кладут краковскую колбасу и украшают половинками вареного яйца. Поэтому спорить о его сытности не стоит. Рецептов польского белого борща множество. Кто-то, для пикантной кислинки, добавляет лимонный сок, кто-то – сметану для усиления вкуса, кто-то – муку для большей наваристости. В общем, прекрасная альтернатива нашему родному красному и вариант для разнообразия привычного рациона.

Фото: instagram.com/shefkuhniru/

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 2 ст. л
  • Краковская колбаса – 450 г
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Лук-порей – 2 стебля
  • Репчатый лук – 1 головка
  • Картофель – 2 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Майоран – 2 стебля
  • Сметана – 300 г
  • Пшеничная мука – 40 г
  • Хрен – 40 г
  • Соль – по вкусу
  • Молотый черный перец – по вкусу
  • Укроп – 40 г
  • Петрушка – 20 г
  • Куриное яйцо – 4 шт.
  • Вода – 1,5 л

Способ приготовления

  1. Сварить вкрутую яйца и отставить на время. Укроп и петрушку измельчить, чеснок мелко нарубить, порей и репчатый лук нарезать кольцами. Картофель очистить и нарезать кубиками 2,5 см.
  2. Копченую колбасу залить полутора литрами воды в большом сотейнике и довести до кипения, убавить огонь до минимального и поварить двадцать пять минут.
  3. Перелить получившийся бульон в миску, туда же переложить колбасу, отставить, сотейник вернуть на плиту. Добавить масло, чеснок, лук и порей и тушить до мягкости десять минут.⠀
  4. Влить бульон, добавить картофель, майоран и лавровый лист. Довести до кипения. Варить тридцать минут до мягкости картофеля, после чего взбить блендером до однородного пюре.
  5. В отдельной миске взбить сметану и муку, добавить примерно 100 мл супа и перемешать до однородности.
  6. Влить получившуюся смесь в суп, перемешать и поварить до загустения примерно пять минут.
  7. Колбасу нарезать ломтиками толщиной 1 см и добавить в суп вместе с тертым хреном.
  8. Посолить, поперчить, разлить по тарелкам и посыпать порции зеленью. Украсить разрезанными пополам яйцами.

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Леберкнедельзуппе (запомнить и выговорить название невозможно, приготовить – просто)

Традиционный австрийский суп, который готовится на очень простом в плане ингредиентов бульоне. Но вот главный элемент блюда, во всяком случае для нас, достаточно неожиданный. А именно – огромный кнедль (клецка) из говяжьей печени. Австрийцы и немцы обожают этот суп, особенно актуален он в холодное время года.

Фото: instagram.com/recipes_dnya/

Ингредиенты

  • Говяжья печень – 400 г
  • Булочка – 8 шт.
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Молоко – 250 мл
  • Сливочное масло – 1 ст. л
  • Лук репчатый – 1 ш.
  • Петрушка – 30 г
  • Говяжий бульон – 1,6 л
  • Майоран – ½ ч. л
  • Молотый белый перец, соль по вкусу

Способ приготовления

  1. Тонко нарезать булочки, положить в миску, добавить чайную ложку соли и залить их теплым молоком. Дать постоять около часа.
  2. Мелко нарезать лук и петрушку. Обжарить лук сливочном масле в течение 4-5 минут.
  3. Печень пропустить через мясорубку, смешать ее с подготовленным хлебом, луком, петрушкой, добавить яйца, майоран и перец, тщательно перемешать.
  4. В большой кастрюле вскипятить подсоленную воду. Из фарша сделать небольшой пробный кнедль и бросить его в воду. Если он разваливается, добавить в фарш хлебных крошек.
  5. Сформовать из фарша 6-8 одинаковых кнедлей и сварить в течение 20 минут на медленном огне без крышки. Готовые кнедли вынуть шумовкой и положить в теплое место.
  6. Разогреть бульон и разлить по тарелкам. Туда же положить по одному кнедлю. Украсить петрушкой.

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Луковый суп (он же самый любимый Людовика XV)

Именно так. Король увлекался кулинарией, любил готовить. И однажды, изрядно проголодавшись, занялся луковым супом. И да, это королевское блюдо очень быстро перекочевало во французские трактиры. В современной Франции питательный луковый суп выступает "на разогреве" основной трапезы. А еще его очень рекомендуют к употреблению при бронхите.

Фото: https://www.instagram.com/chefvivien/

Ингредиенты

  • Лук – 300 г
  • Растительное масло – 3 ст. л
  • Сливочное масло – 50 г
  • Белое сухое вино – 50 мл
  • Мясной бульон – 1 л мясного бульона
  • Ломтики сухого хлеба
  • Маасдам – 100 г
  • Тимьян, лавровый лист, чеснок – по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарезать лук полукольцами. Жарить лук на сильном огне. Когда начнет темнеть, посолить, добавить тимьян, лавровый лист, чеснок, убавить огонь и жарить под крышкой 20 минут.
  2. Добавить вино, собрать лопаткой то, что пристало ко дну сковородки.
  3. Добавить бульон и варить без крышки минимум 25 минут.
  4. Убрать чеснок.
  5. Для подачи в жаростойкой миске: налить суп, сверху выложить хлеб, чтобы он полностью закрывал поверхность.
  6. Обильно посыпать сыром, запекать в духовке под грилем 3-5 минут при максимальной температуре.

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Фасолада (или "икра бедных")

С супами греки вообще-то не очень дружат. Но фасолада – исключение. Да, фасоладу можно назвать густой похлебкой, но все-таки это суп. Густой-прегустой. Он идеально сочетается со свежим хлебом и оливками. Основной ингредиент – фасоль, ее греки называют "икрой бедных". Тем не менее и в Греции, и на Кипре фасоладу обожают. И "икра бедных" их совсем не смущает.

Фото: instagram.com/thenewcrete_newspaper/

Ингредиенты

  • Фасоль (сухая, красная) – 100 г
  • Кабачок – 150 г
  • Томаты в собственном соку (+ сок 150 мл) – 5 шт.
  • Лук репчатый – 100 г
  • Перец болгарский – 150 г
  • Базилик (свежий или сушеный) – 15 г
  • Кинза – 20 г
  • Морковь – 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Лимон(сок в тарелку) – 5 г
  • Вода – 1,5 л
  • Специи средиземноморские травы – 5 г


Способ приготовления

  1. Фасоль замочить на ночь в кипяченой воде комнатной температуры.
  2. Варить фасоль около 50 минут. Не солить. Соль делает оболочку фасоли более жесткой, и она долго будет вариться. Затем добавить кабачки, лук и морковь. Лук можно предварительно поджарить на растительном масле. Посолить.
  3. Пока суп варится, перетереть томаты в пюре, нарезать болгарский перец.
  4. Добавить томаты, сок томатов и перец. Варить 15 минут.
  5. Нарубленную кинзу и специи добавить за 5 минут до окончания варки.
  6. Перед подачей в каждую тарелку выдавить немного лимонного сока и положить базилик.
  7. Подавать фасоладу со свежим хлебом, обильно посыпать зеленью и добавить оливковое масло и лимонный сок.

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Чихиртма грузинская (целебная)

Одно из главных блюд Грузии. В этой стране уверенны, если в доме не готовят супа, то все в этой семье очень плохо в плане денег. Этот наваристый куриный суп придает бодрости после вчерашнего застолья, его едят после простуды.

Фото: instagram.com/kavkaz_s_luboviu/

Ингредиенты

  • Куриное белое мясо – 500 г
  • Лук – 2 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Сливочное масло – 2 ст. л
  • Винный уксус – ½ ч. л
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Кинза, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриное мясо нарезать на кусочки, выложить в кастрюлю, залить водой и варить до готовности.
  2. Вынуть мясо, процедить бульон и поставить на медленный огонь.
  3. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить на нем нарезанный полукольцами лук и заправить им бульон.
  4. В глубокой миске взбить яйца с уксусом и добавить в них смесь из рубленого чеснока, соли и перца.
  5. При постоянном помешивании (чтобы белки не свернулись) осторожно влить смесь в бульон, вернуть в кастрюлю курицу, дать супу прогреться и снять его с огня.
  6. При подаче посыпать чихиртму рубленой кинзой.

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