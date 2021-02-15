Готовим буженину из свинины: классический рецепт
Буженина по-домашнему в фольге
Начнем с того, что приготовление любого мясного блюда начинается с правильного выбора мяса. От этого зависит, насколько вкусным и сочным будет результат. Буженина – это мясо, чаще всего свинина или телятина, запеченное в духовке одним куском. Перед запеканием мясо обычно маринуется или просто натирается специями. Для буженины можно взять любую часть свиной туши – окорок, шею, лопатку, толстый филей. Наличие умеренного количества жира придаст сочности, но и постный кусок вполне сгодится.
Буженина из свинины в фольге
Время приготовления:
- 1.5 часа + время на маринование
Калорийность:
- 257 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти свинины
- 1 л воды
- 2 ст. л. крупной соли
- 5 зубчиков чеснока
- 2-3 шт. лаврового листа
- 1 ч. л. перца горошком
- 1 ч. л. семян укропа и кориандра
- По 1 ч. л. чабера и орегано или сушеного базилика
- 1 шт. горького стручкового перца
- 1 ч. л. томатной пасты
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. паприки
Способ приготовления:
- В посуду для маринования положить соль, раздавленный чеснок, лавровый лист, перец горошком, стручковый перец, семена укропа и/или кориандра, чабер, орегано. Влить воду, перемешать, пока соль не растворится.
- Мясо помыть и положить в маринад, поставить в холодильник мариноваться на сутки.
- Смешать томатную пасту, растительное масло и паприку. Этой смесью смазать свинину, завернуть в фольгу и запекать при 180-200 ºС около 1-1,5 часа. При проколе из готового мяса будет выделяться прозрачный сок.
- За 10 минут до готовности раскрыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось. Время от времени поливать образовавшимся соком.
Как подавать буженину
Запеченное мясо можно есть в горячем и холодном виде, дополнив любыми соусами на ваш вкус.
Здесь узнаете, как правильно и вкусно жарить мясо.
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