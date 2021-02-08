3 мясных и сытных рулета – рецепты разных стран
Знакомимся с гордостью европейской кухни
Сегодня уже никто не скажет, когда впервые человечество научилось заворачивать разные продукты в форме рулета. Вероятно, это было достаточно давно и практически повсеместно. Ведь в любой кухне мира существуют блюда, приготовленные в закрученном виде. Они бывают мясными, овощными и сладкими. И их множество. Но есть мясные рулеты, которыми очень гордятся в разных странах. Например, французские бризоль и террин, а еще – итальянский инвольтини. Узнаем, что особенного в этих рулетах.
Террин
Больше 200 лет это нежное мясное блюдо существует во Франции. Название "террин" походит от названия посуды (что-то похожее на супницу), в которой он готовится. Изначально, это сытное блюдо, было распространено среди французских рабочих, но позже террин превратился в мясной рулет, достойный высшего дворянства.
Ингредиенты
- Фарш (говяжий) – 500 г
- Филе индейки – 200 г
- Бекон – 150 г
- Сливки – 100 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Фисташки – 30 г
- Фундук – 20 г
- Черный перец, сухой чеснок, розмарин
Способ приготовления
- Разогреть духовку на 180 градусов.
- Нарезать на мелкие кусочки филе индейки и тщательно перемешать с фаршем. Разбить в фарш яйцо, добавить сливки и специи.
- Часть орехов измельчить ножом и добавить все орехи в фарш, перемешать.
- Прямоугольную форму (как для кекса или хлеба), выстелить бумагой для выпечки, немного смазать маслом.
- Выложить поперек формы ломтики бекона так, чтобы края немного свисали с двух сторон. Бекон должен идти немного внахлест – это будет "лицом" террина.
- На бекон выложить фарш, разровнять и накрыть свободными концами ломтиков бекона.
- Поставить форму на противень, налить на противень 2 стакана горячей воды и запекать час. Если террин начинает слишком быстро румяниться – прикрыть верх фольгой.
- Из готового террина слить всю жидкость, накрыть его фольгой или бумагой для выпечки, поставить в форме в холодильник, накрыть чем-то тяжелым и дать полежать несколько дней.
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Инвольтини
Блюдо сицилийской кухни. Именно на Сицилии обожают готовить эти рулетики. Интересно, что конкретно мясным инвольтини называть нельзя. Иногда это блюдо бывает полностью овощным.
Ингредиенты
- Свиная вырезка – 6 ломтиков
- Яйца – 2 шт.
- Ветчина – 3 ломтика
- Мягки сыр – 150 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок, перец, соль по вкусу
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Способ приготовления
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- Отварить яйца, разрезать на 4 дольки. Мелко нарезать чеснок и лук, обжарить на масле.
- На кусочки свинины выложить тонко нарезанную ветчину, потом дольку яйца и сыр. Скрутить в рулет, скрепить зубочистками.
- Положить рулетики в сковороду, где обжаривался лук и чеснок. Добавить 100 мл воды, черный перец и готовить 5-7 минут на среднем огне.
- За несколько минут до того, как мясо полностью приготовится, добавить в кастрюлю плавленый сыр. Протушить еще 5 минут.
- Когда блюдо готово, добавить специи по вкусу.
Бризоль
Бризоль – в переводе с французского означает "зажаренный в яйце, омлете". По сути, это не отдельное блюдо, а скорее – способ приготовления. В любом случае это, во-первых, красиво, во-вторых, практические диетично, ну и вкусно безусловно.
Ингредиенты
- Фарш индейки – 250 г
- Твердый сыр – 20 г
- Яйца – 5 шт.
- Лук репчатый – 80 г
- Сметана 15% – 60 г
- Соль, перец, сушеный чеснок, паприка
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Способ приготовления
- В фарш добавить нарезанный кубиками, соль, перец и паприку, перемешать.
- В отдельной тарелке взбить яйца, обжарить в виде блинчика на сковороде.
- На готовый блинчик выложить фарш и распределить, скрутить в трубочку, выложить в форму для запекания.
- Для соуса натереть сыр, добавить сметану, паприку и сушеный чеснок. Залить рулетики.
- Запекать 35-40 минут при 160-180 градусах.
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