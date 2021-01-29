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Как оживить черствый хлеб: 5 оригинальных рецептов

Сегодня, 13:35

И поверьте, новая жизнь хлеба бывает гораздо вкуснее

Так часто бывает, когда не подрассчитаешь с купленным хлебом и лежит он до полного очерствения. И выбросить жалко и на сухари посушить – просто. А что, если подарить хлебу вторую жизнь и превратить уже не пригодную к привычному применению буханку черного или белого в английский пудинг или пирог с яблоками и изюмом, или даже в оригинальный слоеный десерт? Да, подчеркнем еще раз: все рецепты, представленные ниже, основаны не на хлебе с отрубями, сухофруктами и цельнозерновом, а на самом обычном и скромном.

Английский пудинг

Фото: instagram.com/bonitavkusnoo/

Ингредиенты

  • 300 г – черствый белый хлеб и булка
  • 50 г – сливочное масло
  • 250 г – молоко
  • 250 г – сливки
  • 2 шт. – яйца
  • 100-150 г – сахар
  • ягоды, изюм, сухофрукты – по вкусу

Способ приготовления

  1. Булку или хлеб нарезать ломтиками или порвать руками. Ломтики хлеба перемазать маслом.
  2. Выложить в форму, между кусками хлеба – ягоды, изюм или сухофрукты.
  3. Смешать молоко, яйца, сливки и сахар. Залить и оставить на 20 минут.
  4. Затем выпекать при температуре 160 градусов.
  5. Готовый пудинг присыпать сахарной пудрой, шоколадом, вареньем.

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Запеканка с овощами

Фото: instagram.com/katarjinakoc/

Ингредиенты

  • 0,5 – буханки черствого хлеба
  • 1 шт. – яйцо
  • 1 ст. – молоко
  • 2 ст. л – растительное масло
  • 1 ч. л – разрыхлитель
  • 0,5 ч. л – соль
  • 3 ст. л – томатный соус
  • по 1 шт. – помидор, перец
  • оливки, колбаса – по вкусу
  • 70 г – сыр

Способ приготовления

  1. Хлеб нарезать небольшими кусочками. Смешать в миске яйцо, молоко, масло, разрыхлитель и соль. Добавить хлеб и перемешать.
  2. Форму (железную) застелить бумагой для выпечки и выложить "тесто", разровнять и слегка утрамбовать.
  3. Выложить сверху соус и распределить по "коржу".
  4. Сверху выложить овощи, колбасу, оливки, полить томатным соусом и посыпать сыром.
  5. Выпекать при 190 градусах до готовности.

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Хлебный торт

Фото: instagram.com/yevgenia_fox/

Ингредиенты

  • 250 г – черствый хлеб
  • 2 шт. – яйца
  • 150 г – сахар
  • 80 г – сливочное масло
  • 500 мл – молоко
  • 70 г – какао
  • 100 г – орехи
  • ванилин, корица
  • 1 пакетик – разрыхлитель


Способ приготовления

  1. Хлеб замочить в молоке, отставить.
  2. Яйца и сахар, растопленное масло слегка взбить. Добавить ванилин, корицу, какао, разрыхлитель, орехи и перемешать.
  3. Хлеб отжать и измельчить вилкой или блендером. Добавить к шоколадной массе.
  4. Тесто вылить в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом.
  5. Сверху посыпать сахаром для образования хрустящей корочки. Выпекать примерно 40 мин при температуре 180 градусов.


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Пирог с яблоками и изюмом

Фото: instagram.com/a7elya/

Ингредиенты

  • половина черствого хлеба⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • 3 шт. – яйца ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • 1,5 ст. – молока ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • 50 г – сахара ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Для начинки⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • 2 шт. – крупных яблока⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • 100 г – сахара ⁣⁣⁣⁣⠀
  • ванилин ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • 0,5 ч. л – корицы ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • по 50 г – изюма и сливочного масла⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Способ приготовления⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  1. Хлеб порезать кубиками (примерно 1х1 см). Половину выложить в форму на пергамент, смазанный сливочным маслом и полить половиной от такой смеси: яйца + молоко + 50 г сахара.⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  2. ⁣⁣Яблоки натереть на мелкой терке, перемешать с сахаром и ванилином, добавить корицу. Выложить на хлеб. Посыпать изюмом.⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  3. ⁣⁣Вторую часть хлеба смешать с оставшейся смесью и выложить сверху, хорошо придавить. Сверху полить растопленным сливочным маслом и запечь в духовке при 180 градусах (около 40 минут).⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  4. ⁣⁣Украсить сахарной пудрой.

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Слоеный десерт

Фото: instagram.com/prostodesert/

Ингредиенты

  • 400 г – крошек из черствого ржаного хлеба
  • 2 ст. л – сливочного масла
  • 2 ст. л – сахара
  • 1 ч. л – корицы
  • 250 мл – сливок жирностью не менее 30%
  • 8-10 ст. л – кислых ягод

Способ приготовления

  1. В сковороде растопить сливочное масло, выложить сухари, посыпать сахаром и корицей.
  2. Подогреть на среднем огне, пока сахар полностью не растает, 8-10 минут. Остудить смесь.
  3. Взбить сливки с ванильным сахаром.
  4. В стакан выложите слоями обжаренные сухари, взбитые сливки и ягодное пюре. Повторите слои.
  5. Поставьте десерт в холодильник на 2-3 часа или на ночь

Здесь собраны рецепты всемирно известных и невероятно вкусных пирогов.

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