Как оживить черствый хлеб: 5 оригинальных рецептов

И поверьте, новая жизнь хлеба бывает гораздо вкуснее

Так часто бывает, когда не подрассчитаешь с купленным хлебом и лежит он до полного очерствения. И выбросить жалко и на сухари посушить – просто. А что, если подарить хлебу вторую жизнь и превратить уже не пригодную к привычному применению буханку черного или белого в английский пудинг или пирог с яблоками и изюмом, или даже в оригинальный слоеный десерт? Да, подчеркнем еще раз: все рецепты, представленные ниже, основаны не на хлебе с отрубями, сухофруктами и цельнозерновом, а на самом обычном и скромном.

Английский пудинг

Фото: instagram.com/bonitavkusnoo/

Ингредиенты

300 г – черствый белый хлеб и булка

50 г – сливочное масло

250 г – молоко

250 г – сливки

2 шт. – яйца

100-150 г – сахар

ягоды, изюм, сухофрукты – по вкусу

Способ приготовления

Булку или хлеб нарезать ломтиками или порвать руками. Ломтики хлеба перемазать маслом. Выложить в форму, между кусками хлеба – ягоды, изюм или сухофрукты. Смешать молоко, яйца, сливки и сахар. Залить и оставить на 20 минут. Затем выпекать при температуре 160 градусов. Готовый пудинг присыпать сахарной пудрой, шоколадом, вареньем.

Запеканка с овощами

Фото: instagram.com/katarjinakoc/

Ингредиенты

0,5 – буханки черствого хлеба

1 шт. – яйцо

1 ст. – молоко

2 ст. л – растительное масло

1 ч. л – разрыхлитель

0,5 ч. л – соль

3 ст. л – томатный соус

по 1 шт. – помидор, перец

оливки, колбаса – по вкусу

70 г – сыр

Способ приготовления

Хлеб нарезать небольшими кусочками. Смешать в миске яйцо, молоко, масло, разрыхлитель и соль. Добавить хлеб и перемешать. Форму (железную) застелить бумагой для выпечки и выложить "тесто", разровнять и слегка утрамбовать. Выложить сверху соус и распределить по "коржу". Сверху выложить овощи, колбасу, оливки, полить томатным соусом и посыпать сыром. Выпекать при 190 градусах до готовности.

Хлебный торт

Фото: instagram.com/yevgenia_fox/

Ингредиенты

250 г – черствый хлеб

2 шт. – яйца

150 г – сахар

80 г – сливочное масло

500 мл – молоко

70 г – какао

100 г – орехи

ванилин, корица

1 пакетик – разрыхлитель



Способ приготовления

Хлеб замочить в молоке, отставить. Яйца и сахар, растопленное масло слегка взбить. Добавить ванилин, корицу, какао, разрыхлитель, орехи и перемешать. Хлеб отжать и измельчить вилкой или блендером. Добавить к шоколадной массе. Тесто вылить в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом. Сверху посыпать сахаром для образования хрустящей корочки. Выпекать примерно 40 мин при температуре 180 градусов.





Пирог с яблоками и изюмом

Фото: instagram.com/a7elya/

Ингредиенты

половина черствого хлеба⁣⁣⠀⁣⁣⠀

3 шт. – яйца ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

1,5 ст. – молока ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

50 г – сахара ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Для начинки⁣⁣⠀⁣⁣⠀

2 шт. – крупных яблока⁣⁣⠀⁣⁣⠀

100 г – сахара ⁣⁣⁣⁣⠀

ванилин ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

0,5 ч. л – корицы ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

по 50 г – изюма и сливочного масла⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Способ приготовления⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Хлеб порезать кубиками (примерно 1х1 см). Половину выложить в форму на пергамент, смазанный сливочным маслом и полить половиной от такой смеси: яйца + молоко + 50 г сахара.⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ⁣⁣Яблоки натереть на мелкой терке, перемешать с сахаром и ванилином, добавить корицу. Выложить на хлеб. Посыпать изюмом.⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ⁣⁣Вторую часть хлеба смешать с оставшейся смесью и выложить сверху, хорошо придавить. Сверху полить растопленным сливочным маслом и запечь в духовке при 180 градусах (около 40 минут).⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ⁣⁣Украсить сахарной пудрой.

Слоеный десерт

Фото: instagram.com/prostodesert/

Ингредиенты

400 г – крошек из черствого ржаного хлеба

2 ст. л – сливочного масла

2 ст. л – сахара

1 ч. л – корицы

250 мл – сливок жирностью не менее 30%

8-10 ст. л – кислых ягод

Способ приготовления

В сковороде растопить сливочное масло, выложить сухари, посыпать сахаром и корицей. Подогреть на среднем огне, пока сахар полностью не растает, 8-10 минут. Остудить смесь. Взбить сливки с ванильным сахаром. В стакан выложите слоями обжаренные сухари, взбитые сливки и ягодное пюре. Повторите слои. Поставьте десерт в холодильник на 2-3 часа или на ночь

Здесь собраны рецепты всемирно известных и невероятно вкусных пирогов.

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