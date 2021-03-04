Что приготовить на 8 Марта: три рецепта легких десертов

Готовим вкусные праздничные сладости

Баловать и любить себя нужно каждый день. Но 8 Марта можно позволить себе забыть о диетах и насладиться вкусными десертами из нашей подборки. Мы советуем сделать воздушный шоколадный мусс с ванилью, нежную итальянскую панна котту с клубничным желе и восхитительное персиково-сметанное желе.

Все эти десерты готовятся очень просто, но требуют некоторого времени на охлаждение, поэтому их лучше сделать накануне. Записывайте рецепты! А также варианты оригинальных подарков из нашего весеннего календаря — для тех, кто ищет презенты в последней момент.

Шоколадный мусс

Шоколадный мусс Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Нарезанный черный шоколад – 120 г

Сливочное масло – 30 г

Крепкий кофе – 2 ст.л.

Яйца, разделенные на белки и желтки – 2 шт.

Сахар – 60 г

Ванильный экстракт – 1/2 ч.л.

Сливки 35-40% жирности – 120 мл

Для подачи:

Взбитые сливки

Свежие ягоды

Шоколадная стружка

Способ приготовления:

Сложить в миску шоколад и сливочное масло, добавить кофе. Растопить все в микроволновой печи и перемешать, чтобы получилась однородная гладкая масса. Дать остыть в течение нескольких минут. Добавить в шоколадную смесь яичные желтки и перемешать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник, пока взбиваются яичные белки и сливки. Взбить яичные белки до появления плотной пены. Добавить половину сахара и взбить до крепких пиков. Отложить в сторону. В отдельной миске взбить холодные сливки, добавив оставшийся сахар и ванильный экстракт. Достать шоколадную смесь из холодильника и аккуратно вмешать несколько ложек взбитых белков, чтобы размягчить массу. Затем добавить оставшиеся белки и аккуратно перемешать движениями снизу вверх. Добавить взбитые сливки и еще раз перемешать. Выложить шоколадный мусс в шесть креманок. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов, чтобы десерт остыл. Украсить шоколадный мусс ягодами, тертым шоколадом или дополнительной порцией взбитых сливок.

Панна котта с клубникой

Панна котта с клубничным желе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для сливочного желе:

Сливки 20% – 400 мл

Порошковый желатин – 1 ст.л.

Сахар – 70 г

Молоко – 100 мл

Для клубничного желе:

Клубника – 200 г

Сахар – 50 г

Желатин – 2 ч.л.

Клубника или мята – для украшения

Способ приготовления:

Для сливочного желе желатин залить 4 ст.л. холодной воды и оставить на пять минут. Сливки и молоко влить в небольшую кастрюлю, добавить сахар. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Снять с огня. Влить смесь в миску с желатином и размешать до полного его растворения. Разлить смесь в четыре бокала. Дать остыть до комнатной температуры и отправить в холодильник на два-три часа. Приготовить клубничное желе. Желатин залить 2 ст.л. воды и дать набухнуть в течение пяти-семи минут. Клубнику положить в кастрюлю, добавить сахар и 3 ст.л. воды. Варить, помешивая, до растворения сахара. Пюрировать ягоды с помощью блендера. Влить горячее пюре в миску с желатином и размешать до полного растворения. Дать остыть до комнатной температуры. Вылить клубничную массу поверх застывшей панна котты и поставить в холодильник до полного застывания. Подавать десерт, украсив его свежей клубникой или мятой.

Персиковый десерт с желе и взбитыми сливками

Желе с персиками Фото: Pixabay

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для желе:

Консервированные персики – 480 мл

Персиковый сок

1 упаковка порошкового персикового желе

Для крема:

Сливки 35% – 200 мл

Сметана – 200 мл

Сахар – 3 ст.л.

1 пакетик загустителя для сливок

Способ приготовления:

Консервированные персики извлечь из сиропа и нарезать мелкими кубиками, поместить на дно стаканов. Приготовить желе. О ставшийся от персиков сироп смешать с персиковым соком (должно получится 300 мл). Прогреть и добавить порошковое персиковое желе (стандартная упаковка, рассчитанная на 300 мл жидкости). Хорошо перемешать, залить персики и поставить в холодильник, чтобы желе застыло. Для крема смешать сливки, сметану, сахар и загуститель для сливок. Взбить. Выложить крем поверх желе. По желанию украсить десерт кусочками персиков, тертым шоколадом, орехами или гранолой.

Ранее мы делились 5 рецептами легких алкогольных напитков к 8 Марта. Также рассказывали, как приготовить капкейки с клубничной начинкой.

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