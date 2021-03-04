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Що приготувати на 8 Березня: три рецепти легких десертів

Сьогодні, 21:21

Готуємо смачні святкові солодощі

Балувати і любити себе потрібно щодня. Але 8 Березня можна дозволити собі забути про дієти і насолодитися смачними десертами з нашої добірки. Ми радимо зробити повітряний шоколадний мус з ваніллю, ніжну італійську панна котту з полуничним желе та чудове персиково-сметанне желе.

Всі ці десерти готуються дуже просто, але вимагають певного часу на охолодження, тому їх краще зробити напередодні. Записуйте рецепти! А також варіанти оригінальних подарунків з нашого весняного календаря – для тих, хто шукає подарунки в останній момент.

Шоколадний мус

Мус з шоколаду
Мус з шоколаду
Фото: freepik.com

Час приготування:

  • 30 хвилин

Інгредієнти:

  • Нарізаний чорний шоколад – 120 г
  • Вершкове масло – 30 г
  • Міцна кава – 2 ст.л.
  • Яйця, розділені на білки і жовтки – 2 шт.
  • Цукор – 60 г
  • Ванільний екстракт – 1/2 ч.л.
  • Вершки 35-40% жирності – 120 мл

Для подачі:

  • Збиті вершки
  • Свіжі ягоди
  • Шоколадна стружка

Спосіб приготування:

  1. Скласти в миску шоколад і вершкове масло, додати каву. Розтопити все в мікрохвильовій печі і перемішати, щоб вийшла однорідна гладка маса. Дати охолонути протягом декількох хвилин.
  2. Додати в шоколадну суміш яєчні жовтки і перемішати. Накрити кришкою і поставити в холодильник, поки збиваються яєчні білки і вершки.
  3. Збити яєчні білки до появи щільної піни. Додати половину цукру і збити до міцних піків. Відкласти в сторону.
  4. В окремій мисці збити холодні вершки, додавши цукор, що залишився, і ванільний екстракт.
  5. Дістати шоколадну суміш з холодильника і акуратно вмішати кілька ложок збитих білків, щоб розм'якшити масу.
  6. Потім додати решту білків і акуратно перемішати рухами від низу до верху.
  7. Додати збиті вершки і ще раз перемішати. Викласти шоколадний мус в шість креманок. Накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на кілька годин, щоб десерт охолов.
  8. Прикрасити шоколадний мус ягодами, тертим шоколадом або додатковою порцією збитих вершків.

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Панна котта з полуницею

Десерт з полуничним желе
Десерт з полуничним желе
Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • Більше 3-х годин

Інгредієнти:

Для вершкового желе:

  • Вершки 20% – 400 мл
  • Порошковий желатин – 1 ст.л.
  • Цукор – 70 г
  • Молоко – 100 мл

Для полуничного желе:

  • Полуниця – 200 г
  • Цукор – 50 г
  • Желатин – 2 ч.л.
  • Полуниця або м'ята – для прикраси

Спосіб приготування:

  1. Для вершкового желе желатин залити 4 ст.л. холодної води і залишити на п'ять хвилин. Вершки і молоко влити в невелику каструлю, додати цукор.
  2. Поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Зняти з вогню. Влити суміш в миску з желатином і розмішати до повного його розчинення. Розлити суміш у чотири келихи. Дати охолонути до кімнатної температури і відправити в холодильник на дві-три години.
  3. Приготувати полуничне желе. Желатин залити 2 ст.л. води і дати набрякнути протягом п'яти-семи хвилин. Полуницю покласти в каструлю, додати цукор і 3 ст.л. води. Варити, помішуючи, до розчинення цукру. Збити ягоди в пюре за допомогою блендера. Влити гаряче пюре в миску з желатином і розмішати до повного розчинення. Дати охолонути до кімнатної температури.
  4. Вилити полуничну масу поверх застиглої панна котти і поставити в холодильник до повного застигання.
  5. Подавати десерт, прикрасивши його свіжою полуницею або м'ятою.

Персиковий десерт з желе і збитими вершками

Желе з персиками
Желе з персиками
Фото: Pixabay

Час приготування:

  • Більше 3-х годин

Інгредієнти:

Для желе:

  • Консервовані персики – 480 мл
  • Персиковий сік
  • 1 упаковка порошкового персикового желе

Для крему:

  • Вершки 35% – 200 мл
  • Сметана – 200 мл
  • Цукор – 3 ст.л.
  • 1 пакетик згущувача для вершків

Спосіб приготування:

  1. Консервовані персики витягти з сиропу і нарізати дрібними кубиками, помістити на дно склянок.
  2. Приготувати желе. Сироп від персиків змішати з персиковим соком (маємо отримати 300 мл). Прогріти і додати порошкове персикове желе (стандартна упаковка, розрахована на 300 мл рідини). Добре перемішати, залити персики і поставити в холодильник, щоб желе застигло.
  3. Для крему змішати вершки, сметану, цукор і загущувач для вершків. Збити.
  4. Викласти крем поверх желе. За бажанням прикрасити десерт шматочками персиків, тертим шоколадом, горіхами або гранолою.

Раніше ми ділилися 5 рецептами легких алкогольних напоїв до 8 Березня. Також розповідали, як приготувати капкейкі з полуничною начинкою.

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Джерело: Сьогодні
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