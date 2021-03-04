Що приготувати на 8 Березня: три рецепти легких десертів
Готуємо смачні святкові солодощі
Балувати і любити себе потрібно щодня. Але 8 Березня можна дозволити собі забути про дієти і насолодитися смачними десертами з нашої добірки. Ми радимо зробити повітряний шоколадний мус з ваніллю, ніжну італійську панна котту з полуничним желе та чудове персиково-сметанне желе.
Всі ці десерти готуються дуже просто, але вимагають певного часу на охолодження, тому їх краще зробити напередодні. Записуйте рецепти! А також варіанти оригінальних подарунків з нашого весняного календаря – для тих, хто шукає подарунки в останній момент.
Час приготування:
- 30 хвилин
Інгредієнти:
- Нарізаний чорний шоколад – 120 г
- Вершкове масло – 30 г
- Міцна кава – 2 ст.л.
- Яйця, розділені на білки і жовтки – 2 шт.
- Цукор – 60 г
- Ванільний екстракт – 1/2 ч.л.
- Вершки 35-40% жирності – 120 мл
Для подачі:
- Збиті вершки
- Свіжі ягоди
- Шоколадна стружка
Спосіб приготування:
- Скласти в миску шоколад і вершкове масло, додати каву. Розтопити все в мікрохвильовій печі і перемішати, щоб вийшла однорідна гладка маса. Дати охолонути протягом декількох хвилин.
- Додати в шоколадну суміш яєчні жовтки і перемішати. Накрити кришкою і поставити в холодильник, поки збиваються яєчні білки і вершки.
- Збити яєчні білки до появи щільної піни. Додати половину цукру і збити до міцних піків. Відкласти в сторону.
- В окремій мисці збити холодні вершки, додавши цукор, що залишився, і ванільний екстракт.
- Дістати шоколадну суміш з холодильника і акуратно вмішати кілька ложок збитих білків, щоб розм'якшити масу.
- Потім додати решту білків і акуратно перемішати рухами від низу до верху.
- Додати збиті вершки і ще раз перемішати. Викласти шоколадний мус в шість креманок. Накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на кілька годин, щоб десерт охолов.
- Прикрасити шоколадний мус ягодами, тертим шоколадом або додатковою порцією збитих вершків.
Час приготування:
- Більше 3-х годин
Інгредієнти:
Для вершкового желе:
- Вершки 20% – 400 мл
- Порошковий желатин – 1 ст.л.
- Цукор – 70 г
- Молоко – 100 мл
Для полуничного желе:
- Полуниця – 200 г
- Цукор – 50 г
- Желатин – 2 ч.л.
- Полуниця або м'ята – для прикраси
Спосіб приготування:
- Для вершкового желе желатин залити 4 ст.л. холодної води і залишити на п'ять хвилин. Вершки і молоко влити в невелику каструлю, додати цукор.
- Поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Зняти з вогню. Влити суміш в миску з желатином і розмішати до повного його розчинення. Розлити суміш у чотири келихи. Дати охолонути до кімнатної температури і відправити в холодильник на дві-три години.
- Приготувати полуничне желе. Желатин залити 2 ст.л. води і дати набрякнути протягом п'яти-семи хвилин. Полуницю покласти в каструлю, додати цукор і 3 ст.л. води. Варити, помішуючи, до розчинення цукру. Збити ягоди в пюре за допомогою блендера. Влити гаряче пюре в миску з желатином і розмішати до повного розчинення. Дати охолонути до кімнатної температури.
- Вилити полуничну масу поверх застиглої панна котти і поставити в холодильник до повного застигання.
- Подавати десерт, прикрасивши його свіжою полуницею або м'ятою.
Час приготування:
- Більше 3-х годин
Інгредієнти:
Для желе:
- Консервовані персики – 480 мл
- Персиковий сік
- 1 упаковка порошкового персикового желе
Для крему:
- Вершки 35% – 200 мл
- Сметана – 200 мл
- Цукор – 3 ст.л.
- 1 пакетик згущувача для вершків
Спосіб приготування:
- Консервовані персики витягти з сиропу і нарізати дрібними кубиками, помістити на дно склянок.
- Приготувати желе. Сироп від персиків змішати з персиковим соком (маємо отримати 300 мл). Прогріти і додати порошкове персикове желе (стандартна упаковка, розрахована на 300 мл рідини). Добре перемішати, залити персики і поставити в холодильник, щоб желе застигло.
- Для крему змішати вершки, сметану, цукор і загущувач для вершків. Збити.
- Викласти крем поверх желе. За бажанням прикрасити десерт шматочками персиків, тертим шоколадом, горіхами або гранолою.
Раніше ми ділилися 5 рецептами легких алкогольних напоїв до 8 Березня. Також розповідали, як приготувати капкейкі з полуничною начинкою.
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