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Рецепт на 8 Марта: маки-роллы с лососем и огурцом

Сегодня, 16:22

Почему бы не приготовить на праздник что-нибудь японское?

Секрет отличного меню на 8 Марта – разнообразие блюд и вкусные, стильные и модные подарки – они собраны в нашем праздничном календаре. Ну и конечно, на праздник нужно удивлять, например, японской кухней. Почему бы и не маки-роллами? Если вы собираетесь готовить домашние роллы, помните, что половина успеха – это правильно отварить рис.

Маки-роллы с лососем и огурцом

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Водоросли нори – 1 пластинка
  • Рис японский – 50 г
  • Лосось свежий – 40 г
  • Огурец свежий – 30 г
  • Майонез японский – 15 г
  • Маринованный имбирь – 20 г
  • Японский хрен васаби – 5 г
  • Соевый соус – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Отвариваем рис по стандартной технологии. Охлаждаем его, помешивая деревянной лопаточкой.
  2. На лист водорослей равномерно выкладываем остывший рис.
  3. Сверху на него, ближе к краю, выкладываем нарезанное брусочками филе лосося и нарезанный соломкой огурец. Сверху смазываем майонезом. Японский майонез чуть более сладкий, чем наш, поэтому, если хотите использовать отечественный продукт, берите тот, у которого жирность не более 60%.
  4. Заворачиваем лист в виде рулета, нарезаем на равномерные кусочки. Подаем с маринованным имбирем, васаби и соевым соусом.

Здесь узнаете, как приготовить тарталетки с заварным кремом на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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