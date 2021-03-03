Рецепт на 8 Марта: маки-роллы с лососем и огурцом
Почему бы не приготовить на праздник что-нибудь японское?
Секрет отличного меню на 8 Марта – разнообразие блюд и вкусные, стильные и модные подарки – они собраны в нашем праздничном календаре. Ну и конечно, на праздник нужно удивлять, например, японской кухней. Почему бы и не маки-роллами? Если вы собираетесь готовить домашние роллы, помните, что половина успеха – это правильно отварить рис.
Маки-роллы с лососем и огурцом
Ингредиенты:
- Водоросли нори – 1 пластинка
- Рис японский – 50 г
- Лосось свежий – 40 г
- Огурец свежий – 30 г
- Майонез японский – 15 г
- Маринованный имбирь – 20 г
- Японский хрен васаби – 5 г
- Соевый соус – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отвариваем рис по стандартной технологии. Охлаждаем его, помешивая деревянной лопаточкой.
- На лист водорослей равномерно выкладываем остывший рис.
- Сверху на него, ближе к краю, выкладываем нарезанное брусочками филе лосося и нарезанный соломкой огурец. Сверху смазываем майонезом. Японский майонез чуть более сладкий, чем наш, поэтому, если хотите использовать отечественный продукт, берите тот, у которого жирность не более 60%.
- Заворачиваем лист в виде рулета, нарезаем на равномерные кусочки. Подаем с маринованным имбирем, васаби и соевым соусом.
Здесь узнаете, как приготовить тарталетки с заварным кремом на 8 Марта.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное