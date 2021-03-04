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5 коктейлей с шампанским к 8 Марту с подругами

Сегодня, 19:28

Совместим шампанское с водкой, ликерами и соками

Пить шампанское в формате классики иногда скучно. Как выйти из ситуации, спросите вы? Делать коктейли, конечно, и использовать шампанское в качестве основы. Рассказываем, как приготовить лучшие коктейли с шампанским. Они еще идеально подойдут к 8 Марта. Правда, название одного из них может напугать, а рецепт других выдастся максимально легким.

Коктейли – коктейлями, но о подарках на 8 Марта тоже не надо забывать. Если вы в поисках оригинальных идей – переходите на наш подарочный календарь. Найдете удачную идею, которую сможете реализовать весной.

"Королевский гранд"

Легкий по рецептуре, но вкусный коктейль с добавлением игристого. Именно из-за него "Мимозу" часто предают и выбирают "Королевский гранд".

Ингредиенты:

  1. Ликер Grand Marnier;
  2. Слайс апельсина;
  3. Шампанское.

Grand Royal
Grand Royal
Фото: Getty Images

Способ приготовления:

  1. Налейте в бокал 3/4 части ликера;
  2. Добавьте шампанское;
  3. Закрепите на бокале апельсин для украшения.

Используйте стакан формы флейты.

"Смерть Эрнеста Хемингуэя во второй половине дня"

Да, название несколько пугает, но поверьте, рецептура коктейля доставит конечное гастрономическое удовольствие. И типичный брют уже не будет таким предсказуемым, как в коктейле "Мимоза".

Ингредиенты

  1. 120 мл шампанского брют;
  2. 45 мл абсента.

"Смерть Эрнеста Хемингуэя во второй половине дня"
"Смерть Эрнеста Хемингуэя во второй половине дня"
Фото: Pinterest

Способ приготовления:

  1. Налейте абсент в бокал;
  2. Добавьте холодный брют;
  3. Пейте и наслаждайтесь коктейлем.

Используйте стакан формы флейты.

Sgroppino

Идеальный вариант для тех, кто любит водку и шампанское, но до сих пор не знал, как можно совместить эти два напитка.

Ингредиенты

  1. 2 ч. ложки лимонного сорбета;
  2. 1 ч. ложка водки;
  3. шампанское.

Sgroppino
Sgroppino
Фото: Pinterest

Способ приготовления:

  1. Положите лимонный сорбет на дно бокала;
  2. Вылейте водку;
  3. Добавьте шампанского до верха бокала.

Используйте стакан формы флейты.

"B2C2"

Если вы предпочитаете коктейли на основе ликера и коньяка, но и любите шампанское, то этот вариант для вас. Потому что здесь максимум ликера, минимум коньяка и не без изюминки – брюта.

Ингредиенты

  1. 30 мл коньяка;
  2. 30 мл ликера "Benedictine";
  3. 30 мл ликера "Куантро";
  4. 120 мл шампанского брют.

B2C2
B2C2
Фото: Pinterest

Способ приготовления

  1. Смешайте коньяк, ликер "Benedictine" и "Куантро";
  2. Долейте в смесь брют комнатной температуры;
  3. Смешайте полученную смесь со льдом;
  4. Процедите в стакан.

Подавайте в стакане формы олд фешен.

"Тропическая мимоза"

Этот коктейль для любителей пьяных фруктовых сочетаний. Потому что шампанское в этом коктейле сделает свое дело.

Ингредиенты

  1. 60 мл апельсинового сока;
  2. 30 мл ананасового сока;
  3. 2 ст. ложки гренадина;
  4. 30 мл шампанского брют.

"Тропическая мимоза"
"Тропическая мимоза"
Фото: Getty Images

Способ приготовления

  1. Смешайте соки и налейте в ⅔ части бокала;
  2. Добавьте брют холодной температуры и гренадин.

Используйте стакан формы флейта.

Недавно мы рассказывали, почему нельзя пить игристое на Масленицу.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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