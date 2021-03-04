5 коктейлей с шампанским к 8 Марту с подругами
Совместим шампанское с водкой, ликерами и соками
Пить шампанское в формате классики иногда скучно. Как выйти из ситуации, спросите вы? Делать коктейли, конечно, и использовать шампанское в качестве основы. Рассказываем, как приготовить лучшие коктейли с шампанским. Они еще идеально подойдут к 8 Марта. Правда, название одного из них может напугать, а рецепт других выдастся максимально легким.
Коктейли – коктейлями, но о подарках на 8 Марта тоже не надо забывать. Если вы в поисках оригинальных идей – переходите на наш подарочный календарь. Найдете удачную идею, которую сможете реализовать весной.
Легкий по рецептуре, но вкусный коктейль с добавлением игристого. Именно из-за него "Мимозу" часто предают и выбирают "Королевский гранд".
Ингредиенты:
- Ликер Grand Marnier;
- Слайс апельсина;
- Шампанское.
Способ приготовления:
- Налейте в бокал 3/4 части ликера;
- Добавьте шампанское;
- Закрепите на бокале апельсин для украшения.
Используйте стакан формы флейты.
Да, название несколько пугает, но поверьте, рецептура коктейля доставит конечное гастрономическое удовольствие. И типичный брют уже не будет таким предсказуемым, как в коктейле "Мимоза".
Ингредиенты
- 120 мл шампанского брют;
- 45 мл абсента.
Способ приготовления:
- Налейте абсент в бокал;
- Добавьте холодный брют;
- Пейте и наслаждайтесь коктейлем.
Используйте стакан формы флейты.
Идеальный вариант для тех, кто любит водку и шампанское, но до сих пор не знал, как можно совместить эти два напитка.
Ингредиенты
- 2 ч. ложки лимонного сорбета;
- 1 ч. ложка водки;
- шампанское.
Способ приготовления:
- Положите лимонный сорбет на дно бокала;
- Вылейте водку;
- Добавьте шампанского до верха бокала.
Используйте стакан формы флейты.
Если вы предпочитаете коктейли на основе ликера и коньяка, но и любите шампанское, то этот вариант для вас. Потому что здесь максимум ликера, минимум коньяка и не без изюминки – брюта.
Ингредиенты
- 30 мл коньяка;
- 30 мл ликера "Benedictine";
- 30 мл ликера "Куантро";
- 120 мл шампанского брют.
Способ приготовления
- Смешайте коньяк, ликер "Benedictine" и "Куантро";
- Долейте в смесь брют комнатной температуры;
- Смешайте полученную смесь со льдом;
- Процедите в стакан.
Подавайте в стакане формы олд фешен.
Этот коктейль для любителей пьяных фруктовых сочетаний. Потому что шампанское в этом коктейле сделает свое дело.
Ингредиенты
- 60 мл апельсинового сока;
- 30 мл ананасового сока;
- 2 ст. ложки гренадина;
- 30 мл шампанского брют.
Способ приготовления
- Смешайте соки и налейте в ⅔ части бокала;
- Добавьте брют холодной температуры и гренадин.
Используйте стакан формы флейта.
Недавно мы рассказывали, почему нельзя пить игристое на Масленицу.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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