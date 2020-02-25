Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

Редакция Сегодня.Lifestyle подскажет, что можно подарить девушке, маме, жене, подруге или коллегам на 8 Марта

До Международного женского дня осталось две недели и многие уже готовятся к приятным и продолжительным выходным. Самое время мужчинам определиться с подарками для своих дорогих и любимых женщин, чтобы потом впопыхах не купить что-попало. Мы подскажем, что подарить девушке, жене, сестре, маме, бабушке, коллеге на 8 Марта.

Что можно подарить коллеге на 8 Марта: сертификат

Наверное, это универсальный вариант для тех, кто не знает, что подарить на 8 Марта своей коллеге. Хотя он универсальный девушкам от мала до велика. Сертификат даст возможность дамам самим определиться, чего же они хотят – массаж, поход в салон красоты, прыжок с парашютом, прогулка на лошадях и прочее. Такой подарок подойдет и для тех, у кого ограничен бюджет, и тем, кто хочет сделать праздник с размахом.

Что подарить жене на 8 Марта: дорогой парфюм

Ароматный парфюм – наверное, один из самых традиционных подарков на 8 Марта. Тем не менее, все рады такому подарку весной. Главное, правильно подобрать аромат для девушки, мамы или жены. В крайнем случае, можно просто ненавязчиво узнать.

Что подарить сестре на 8 Марта: кошелек/сумка/рюкзак

Женщинам вечно некуда складывать и нечего брать с собой. Так организуйте им это! Тем более, что модная сумка или кошелек известного бренда всегда будут уместным подарком для женщины.

Что можно подарить подруге на 8 Марта: модный гаджет

Это может быть гаджет ее мечты: модный смартфон, идеальные наушники, электронная книжка, или даже робот-пылесос, о котором она давно мечтает. Тут выбор велик для любого бюджета и на любой вкус.

Что подарить бабушке на 8 Марта: электронный тонометр

Идеальное решение – и гаджет современный, и самое главное – полезный. Это куда удобнее, чем качать старый добрый тонометр.

Что подарить девушке на 8 Марта оригинальное: мотивационный скретч-постер

Такой подарок может отлично вписаться в интерьер квартиры и сможет дать дополнительную мотивацию. Он позволяет начать с маленьких шагов и идти к указанной цели. В конце концов, можно вместе мотивировать друг друга.

Что подарить любимой на 8 Марта: абонемент

Это может быть абонемент на посещение спортзала, урока танцев или урока маникюра. Даже если барышне отдаленно это интересно, то это и новые знакомства, и новые эмоции, и новые покупки.

Что подарить на 8 Марта мамам: набор для кулинара

Если женщина любит готовить виртуозные блюда, то этот набор должен быть у нее. А самое главное, такой набор вы можете собрать именно для нее, учитывая ее интересы. Туда могут войти натуральные редкие пряности и приправы, различные приспособления для самого процесса приготовления. Также можно подобрать приборы, фартук и шапочку повара. Кстати, подскажите эту идею жене, что подарить свекрови на 8 Марта.

Как мужчины празднуют 8 марта – смотрите видео:

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Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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