Что приготовить на романтический ужин девушке на 8 Марта?

Беспроигрышный вариант – вкусно запеченная рыба

Ну вот только представьте: 8 Марта, вечер, ваша любимая в прекрасном настроении, ведь она получила приятный подарок и сегодня ее день. Пока не знаете, что подарить женщинам и девушкам – ознакомьтесь с оригинальными идеями. И конечно, ее безумно порадует вкусный романтический ужин. Беспроигрышной будет запеченная рыба. Это полезно, диетично и красиво. Особенность этого блюда – запекается рыба с цитрусовыми. Да, и не забудьте о гарнирах – например, о легких салатах. Так будет вкусней вдвойне.

Дорада, запеченная с цитрусовыми

Фото: instagram.com/yuliya_nutriciolog/

Ингредиенты

Дорада – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Грейпфрут- 1 шт.

Лук-шалот – 1 шт.

Тимьян – 4 веточки

Розмарин – 2 веточки

Растительное масло – 1 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Смесь перцев – 1/4 ч .л.

Способ приготовления

Рыбу очистить. Половину лимона, апельсина и грейпфрута нарезать полукольцами. Оставшиеся половину очистить от кожуры, мелко нарезать и положить в небольшую миску. Мелко нарезать лук-шалот, добавить к цитрусовым, туда же листья тимьяна, масло авокадо, соль, перец и хорошо перемешать. Положить полученную смесь и веточки розмарина в рыбу. Сделать по три надреза с одной стороны. В каждый надрез положить половинку лимона, апельсина или грейпфрута. Выложить на дно формы для запекания цитрусовые (при необходимости смазать форсу маслом). Сверху положить рыбу, посолить, поперчить, сбрызнуть маслом. Запекать 20 минут при 220 градусах.

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Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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