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Как хранить постельное белье: 7 практичных лайфхаков

Сегодня, 16:46

Не мнется, не теряется и приятно пахнет – как правильно хранить постельное белье

Как хранить постельное белье: советы
Как хранить постельное белье: советы
Фото: Depositphotos

На приятном, чистом, ароматном постельном белье и сон в разы приятнее. Но как сберечь его первозданную свежесть после стирки, чтобы донести до самого сна? Ранее мы уже рассказывали, как правильно складывать вещи в шкафу, чтобы они не занимали много места, не мялись, не путались под руками и быстро находились. А сегодня поговорим об особенностях хранения постельного белья.

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Как правильно хранить постельное белье – лайфхаки

  • Лайфхак 1. Белье должно быть сухим

Как хранить постельное белье
Как хранить постельное белье
Фото: Pinterest

После стирки важно правильно высушить белье. Проверьте, чтобы не только само полотно, но и все швы, изгибы и уголки в наволочках и пододеяльниках были сухими. Ни в коем случае не складывайте вещи на полки, если они не высохли. Это чревато сыростью и плесенью в вашем шкафу. А само белье приобретет неприятный затхлый запах.

  • Лайфхак 2. Погладьте белье

Как хранить постельное белье
Как хранить постельное белье
Фото: Pinterest

Если у вас обычное постельное белье из натурального материала, не махровое и не жатое, его желательно проутюжить после стирки. Белью полезна дополнительная термическая обработка. Да и проглаженное – оно будет занимать намного меньше места в шкафу. Кроме того, выглядит более эстетично.

  • Лайфхак 3. Храните белье комплектом

Как хранить постельное белье
Как хранить постельное белье
Фото: Pinterest

Самый удобный принцип сортировки и хранения белья – скомпоновать его по комплектам. Для начала сложите весь комплект, а затем оберните его пододеяльником или простыней. Стопку белья из нескольких таких комплектов расположите, как книжки на полке, чтобы вам были видны их "корешки". Тогда можно сразу вытащить из шкафа весь комплект, а не выуживать по одной наволочке и не путать ее с похожей из другого комплекта.

  • Лайфхак 4. Сложите белье в наволочку

Как хранить постельное белье
Как хранить постельное белье
Фото: Pinterest

Очень удобно хранить постельное белье, сложенное в наволочки. Этот способ похож на предыдущий, просто складываете весь комплект в импровизированный наволочный конвертик, а свободную часть наволочки подгибаете. Так белье никуда не потеряется, и при этом шкаф внутри будет выглядеть аккуратно.

  • Лайфхак 5. Постельное белье можно хранить в рулонах

Как хранить постельное белье
Как хранить постельное белье
Фото: Unsplash

Этот метод подходит тем, у кого совсем туго с местом в шкафу. Сначала сложите белье комплектами, а затем скатайте их в рулоны. Но здесь есть свой недостаток: в свернутом виде на белье образуются заломы, которые затем на кровати выглядят не так красиво.

  • Лайфхак 6. Белье на плечиках

Как хранить постельное белье
Как хранить постельное белье
Фото: Pinterest

В зависимости от того, где у вас в шкафу дефицит места, а где его избыток, белье можно хранить не только на полках, но и на плечиках для одежды. И полотенца, и покрывала, и постельное прекрасно себя чувствует в таком виде.

  • Лайфхак 7. Полиэтилен – враг белья

Как хранить постельное белье
Как хранить постельное белье
Фото: Pinterest

Не храните постельное белье в полиэтиленовых пакетах и даже фабричных упаковках. Белье должно дышать, и в нем должен вентилироваться воздух, а пакеты будут этому препятствовать. В результате белье постепенно приобретет неприятный запах и даже покроется плесенью.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от моли: 5 надежных лайфхаков.

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