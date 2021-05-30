Як зберігати постільну білизну: 7 практичних лайфхаків

Не мнеться, не губиться і приємно пахне – як правильно зберігати постільну білизну

Як зберігати постільну білизну: поради Фото: Depositphotos

На приємній, чистій, ароматній постільній білизні і сон в рази приємніший. Але як зберегти її первозданну свіжість після прання, щоб донести до самого сну? Раніше ми вже розповідали, як правильно складати речі в шафі, щоб вони не займали багато місця, не м'ялися, не плуталися під руками і швидко знаходилися. А сьогодні поговоримо про особливості зберігання постільної білизни.

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Як правильно зберігати постільну білизну – лайфхаки

Лайфхак 1. Білизна повинна бути сухою

Як зберігати постільну білизну Фото: Pinterest

Після прання важливо правильно висушити білизну. Перевірте, щоб не тільки саме полотно, а й всі шви, вигини і куточки в наволочках і підковдрах були сухими. Ні в якому разі не складайте речі на полиці, якщо вони не висохли. Це загрожує вогкістю і цвіллю у вашій шафі. А сама білизна набуде неприємного затхлого запаху.

Лайфхак 2. Прасуйте білизну

Як зберігати постільну білизну Фото: Pinterest

Якщо у вас звичайна постільна білизна з натурального матеріалу, не махрова і не жата, її бажано прасувати після прання. Білизні корисна додаткова термічна обробка. Та й пропрасована – вона займатиме набагато менше місця в шафі. Крім того, виглядає більш естетично.

Лайфхак 3. Зберігайте білизну комплектом

Як зберігати постільну білизну Фото: Pinterest

Найзручніший принцип сортування і зберігання білизни – скомпонувати її по комплектах. Спочатку складіть весь комплект, а потім оберніть його підодіяльником або простирадлом. Стопку білизни із декількох таких комплектів розташуйте, як книжки на полиці, щоб вам було видно їхні "корінці". Тоді можна відразу витягнути з шафи весь комплект, а не вивуджувати по одній наволочці і не плутати її зі схожою з іншого комплекту.

Лайфхак 4. Складіть білизна в наволочку

Як зберігати постільну білизну Фото: Pinterest

Дуже зручно зберігати постільуа білизну, складену в наволочки. Цей спосіб схожий на попередній, просто складаєте весь комплект в імпровізований наволочний конвертик, а вільну частину наволочки підгинаєте. Так білизна нікуди не загубиться, і при цьому шафа всередині буде виглядати акуратно.

Лайфхак 5. Постільну білизну можна зберігати в рулонах

Як зберігати постільну білизну Фото: Unsplash

Цей метод підходить тим, у кого зовсім туго з місцем у шафі. Спочатку складіть білизну комплектами, а потім скатайте їх у рулони. Але тут є свій недолік: в згорнутому вигляді на білизні утворюються заломи, які потім на ліжку виглядають не так красиво.

Лайфхак 6. Білизна на плічках

Як зберігати постільну білизну Фото: Pinterest

Залежно від того, де у вас в шафі брак місця, а де його надлишок, білизну можна зберігати не тільки на полицях, а й на плічках для одягу. І рушники, і покривала, і постільна чудово почуваються в такому вигляді.

Лайфхак 7. Поліетилен – ворог білизни

Як зберігати постільну білизну Фото: Pinterest

Не зберігайте постільну білизну в поліетиленових пакетах і навіть фабричних упаковках. Білизна має дихати, і в ній повинно вентилюватися повітря, а пакети перешкоджатимуть цьому. В результаті білизна поступово набуде неприємного запаху і навіть покриється цвіллю.

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