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Как быстро затянуть шнурок в капюшон: самые простые лайфхаки

Сегодня, 13:55

Процедура починки займет меньше минуты

Как затянуть шнурок в капюшон Фото: скриншот из YouTube/#Лайфхак
Как затянуть шнурок в капюшон
Фото: скриншот из YouTube/#Лайфхак

Если из капюшона куртки нечаянно выдернулся шнурок, вернуть беглеца на место поможет простейший лайфхак. Вся процедура займет у вас несколько секунд, и вам понадобится лишь маленькое подручное средство.

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Как втянуть шнурок в капюшон: лайфхаки

  • Лайфхак 1. С помощью булавки

Как затянуть шнурок в капюшон Фото: скриншот из YouTube/#Лайфхак
Как затянуть шнурок в капюшон Фото: скриншот из YouTube/#Лайфхак

Возьмите обыкновенную английскую булавку, наколите ее на конец шнурка и протяните по всей длине капюшонного шва. Таким же образом обычно вдевается бельевая резинка.

  • Лайфхак 2. С помощью пластиковой трубочки

Как затянуть шнурок в капюшон Фото: скриншот из YouTube/#Лайфхак
Как затянуть шнурок в капюшон Фото: скриншот из YouTube/#Лайфхак

Под рукой не оказалось булавки? Тогда, чтобы починить одежду, вам пригодится соломинка для коктейля. В гладкую трубочку непослушный шнурок войдет гораздо легче, чем в мягкую ткань одежды. Закрепите его внутри соломинки степлером и протяните всю конструкцию через капюшон, а на выходе просто снимите скобу.

  • Лайфхак 3. Пластиковой трубочкой, но уже без степлера

Понятно, что степлера может не оказаться. Тогда просто постарайтесь поглубже засунуть шнурок в соломинку, а затем согните ее пополам и проденьте сквозь капюшон. За счет сгиба она крепко зафиксирует шнурок внутри, и он не выдернется.

А теперь посмотрите видеолайфхаки, как затянуть шнурок в капюшон:

Ранее мы рассказывали, как использовать пластиковую канистру в быту: много интересных идей с фото.

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