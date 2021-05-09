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Как избавиться от следов косметики на вещах: лайфхаки

Сегодня, 20:13

Вам может пригодиться нож и детская присыпка

Как убрать пятна от косметики
Как убрать пятна от косметики
Фото: Pinterest

Производители косметики стараются сделать средства, которые надолго и надежно фиксируются на лице, но при этом часто забывают, что эти же средства могут частенько попадать на одежду. И остаются на ней въедливыми пятнами. Что делать, если любимая блузка испачкалась тушью или помадой? Читайте наши лайфхаки, как избавиться от следов косметики на вещах.

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Как убрать пятна от косметики с одежды: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Главное правило удаления косметики

Как убрать пятна от косметики
Как убрать пятна от косметики
Фото: Pinterest

Какое бы пятно вы ни удаляли, помните, что важно его не растереть по всей ткани, а максимально собрать остатки. Воспользуйтесь тупым ножом и соскоблите косметику так, чтобы не размазать ее. Затем промокните то, что осталось, сухой бумажной салфеткой – она хорошо впитывает. Также можно обильно посыпать пятно солью или детской присыпкой, они тоже хорошо впитывают жир.

  • Лайфхак 2. Как вывести пятно от помады

Как убрать пятна от косметики
Как убрать пятна от косметики
Фото: Pinterest

Помада в своем составе содержит масла. Следовательно, для ее выведения понадобятся средства, растворяющие жиры. Возьмите моющее средство для посуды или шампунь. Проверьте, чтобы в составе не было увлажняющих компонентов, потому что лишние жиры вам ни к чему. Нанесите пару капель чистого средства или в сочетании с водой и оставьте на пять минут. Затем смойте теплой водой.

  • Лайфхак 3. Как убрать следы румян и пудры

Как убрать пятна от косметики
Как убрать пятна от косметики
Фото: Pinterest

Следы румян, пудры, а также тени – это сухие средства, не содержащие жиров. С ними дело пойдет быстрее. Смочите проблемное место на ткани и присыпьте стиральным порошком. А через 15 минут постирайте способом, рекомендованным для вашей вещи.

  • Лайфхак 4. Как избавиться от туши на одежде

Чем более стойкая и качественная тушь на ваших ресницах, тем проблематичнее от нее избавиться, если вы промахнулись и попали не по адресу, к примеру, на рукав. А потому логично воспользоваться средствами для удаления макияжа. Нанесите немного ремувера на ватный диск, аккуратно промокните пятно, а затем постирайте. Желательно использовать мицеллярную воду – она проще выводит молекулы грязи.

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