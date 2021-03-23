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Как правильно складывать вещи в шкафу: 3 полезные идеи

Сегодня, 18:51

Раскладываем все по полочкам и так же легко достаем

Как сложить вещи в шкафу, чтобы они не занимали много места, не мялись, не путались под руками и к тому же быстро находились? Делимся интересными идеями.

Не забывайте заглядывать в наш календарик и находить замечательные идеи подарков для родных и близких людей на весенние праздники.

  • Лайфхак 1. Как сэкономить место в шкафу

Как складывать вещи в шкафу
Как складывать вещи в шкафу
Фото: Depositphotos

Если у вас каждый сантиметр на счету, прежде чем наполнять шкаф вещами, возьмите какую-то футболку за эталон и промерьте нею полку. Обычно вещи складывают вдвое или вчетверо, и такой размер не всегда совпадает с габаритами полки – часть места на ней попросту "гуляет". Мы предлагаем сложить одежду так, чтобы она полностью заполнила собой пространство в шкафу.

Футболку нужно сложить ровно по ширине полки или же (если полка слишком широкая) вполовину. А затем каждую последующую вещь подгоняете под размер вашего эталона. К примеру, длинный свитер или брюки придется сложить уже не вчетверо, а только втрое. За счет этого стопка вещей окажется немного ниже, и в нее поместится еще что-нибудь.

В итоге у вас получится, к примеру, четыре аккуратные одинаковые по размеру стопки вещей, которые плотненько лягут на полку, не оставляя на ней пустого места.

  • Лайфхак 2. Как удобно пользоваться вещами

Как складывать вещи в шкафу
Как складывать вещи в шкафу
Фото: Depositphotos

Часто одежда раскладывается по своей тематике: штаны – к штанам, свитера – к свитерам. И целая полка отведена исключительно под футболки. Это практично, но не всегда удобно. Так за любимой майкой иногда приходится тянуться вглубь шкафа через все стопки.

Попробуйте более рационально использовать свой шкаф. На задние места, так сказать, в "дальний ящик", складывайте несезонные вещи, а наперед – те, которые планируете носить в ближайшее время. А затем просто меняйте стопки местами в зависимости от наступившего сезона.

  • Лайфхак 3. Как сложить вещи, чтобы легко их доставать

Как складывать вещи в шкафу
Как складывать вещи в шкафу
Фото: Depositphotos

Еще одно удобное ноу-хау, которое поможет без проблем достать нужную кофточку или полотенце при этом не создаст кавардак на полке. Складывая вещи в стопки, располагайте их как книжки на полке, чтобы вам были видны их "корешки", а не все остальные "детали". Тогда, потянув за выбранную вещь, вы не зацепите соседнюю и не спутаете с похожей.

По такому же принципу очень удобно компоновать постельное белье: сложить весь комплект, а затем обернуть, к примеру, пододеяльником или простыней. И тогда не нужно будет по отдельности выуживать из шкафа все составляющие.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от моли: 5 надежных лайфхаков.

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