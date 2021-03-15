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Как избавиться от моли: 5 надежных лайфхаков

Сегодня, 19:19

Узнайте, как спасти любимую одежду от поедания

Аплодисменты тут не помогут. Если в шкафу завелась моль, это верный признак того, что в скором времени на вашей любимой кофточке появятся дырки, а меховой воротник заметно облысеет. Как спасти вещи от зловредного и прожорливого насекомого? Читайте наши полезные советы.

А в перерывах между войной с кровожадной молью не забывайте поднимать боевой дух своим родным и близким. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Как спасти вещи от моли

  • Лайфхак 1: прогнать

Вам поможет генеральная уборка шкафов и закоулков, в которых так любит прятаться моль. Чтобы изгнать ее с насиженных мест, достаньте все вещи из шкафов, хорошенько вытряхните на улице, пропылесосьте полки и ящики, протрите внутренние поверхности с моющим средством.

  • Лайфхак 2: заморозить

В холодное время года спастись от моли поможет мороз на балконе, а летом любимые вещи для профилактики можно поместить в морозилку. Личинки моли погибают при минусовой температуре.

  • Лайфхак 3: согреть

Ультрафиолет и слишком высокая температура так же, как и мороз, моли совершенно не по душе. Так что жарким летом вынесите одежду на солнце, чтобы насекомые погибли.

  • Лайфхак 4: ароматизировать

Моль не любит многие запахи, к примеру, лаванду, полынь, мяту, гвоздику, цедру, кедр и конечно же, нафталин. Если вы готовы принести себя в жертву этим резким запахам и развесить в шкафах мешочки с травами или разбросать таблетки нафталина, то моль вскоре отступит.

  • Лайфхак 5: отравить

Это очень радикальный метод, так что будьте осторожны, применяя сильнодействующие химические вещества, таблетки и аэрозоли. Обработка зараженных молью вещей и полок поможет вытравить паразита наверняка, тем более что современный рынок богат такими средствами.

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