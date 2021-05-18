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Как избавиться от комаров: проверенные лайфхаки

Сегодня, 14:31

Природные репелленты работают против комаров не хуже химии

Как защититься от комаров
Как защититься от комаров
Фото: Pexels

Если вы не хотите, чтобы вылазки на природу были испорчены надоедливыми комарами, а летние вечера омрачались укусами этих вампиров, вам пригодятся полезные советы, как от них избавиться. Можно воспользоваться химией, но есть более безопасные и проверенные годами народные средства.

Ранее мы рассказывали, как можно защитить себя от укуса клеща во время пикника. Комары – не менее неприятные и опасные кровопийцы, от которых тоже хочется избавиться. Читайте наши лайфхаки, как бороться с комарами дома и на свежем воздухе, и пусть ваше лето не кусается.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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Как избавиться от комаров: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Гвоздика

Как защититься от комаров
Как защититься от комаров
Фото: Pixabay

Это, пожалуй, самое популярное средство от комаров. 10 штучек гвоздики залейте стаканом кипятка, дайте настояться, пока не остынет, а затем протирайте открытые места или распыляйте на одежде и вокруг себя.

  • Лайфхак 2. Цитрусовые

Как защититься от комаров
Как защититься от комаров
Фото: Pinterest

Другой вариант – это усилить аромат гвоздики цитрусом, который также комарам не по вкусу. Лимон разрежьте пополам, нашпигуйте его ароматной гвоздикой и оставьте в спальне – ночью комары будут облетать вас стороной.

  • Лайфхак 3. Эвкалипт

Как защититься от комаров
Как защититься от комаров
Фото: Pinterest

Комары не любят запах эвкалипта, так что используйте его в аромалампе, капните в костер или нанесите на кожу.

  • Лайфхак 4. Гремучая смесь

Как защититься от комаров
Как защититься от комаров
Фото: Pinterest

Возьмите в равной пропорции 9%-й уксус, растительное масло, шампунь и хорошенько перемешайте. Перед выходом на свежий воздух смажьте открытые части тела. А перед сном смойте эмульсию с тела.

  • Лайфхак 5. Ванилин

Как защититься от комаров
Как защититься от комаров
Фото: Pixabay

Комары также не терпят запах ванили. Так что вам поможет такое средство: возьмите в равных пропорциях ванилин, крем для рук или вазелин и хорошо перемешайте. Нанесите крем на тело, когда собираетесь на природу.

Ранее мы рассказывали, как сделать отпугиватели кротов на участке своими руками.

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