Как использовать участок по максимуму: летние лайфхаки для дачников

Чтобы грядки не пустовали, готовьте новые культуры для высадки

Как оптимизировать огород Фото: Unsplash

Первый урожай витаминов был собран весной и продолжает наращивать объемы в июне. Но вот некоторые грядки уже освобождаются, образуя пустые места. Чтобы все площади огорода работали на полную и не простаивали даром, грамотные дачники тут же засеивают их новыми растениями. Как использовать участок по максимуму, что посадить по второму кругу, чтобы беспрерывно снимать новые урожаи, читайте наши лайфхаки.

Что посадить на участке повторно – лайфхаки

Салат

Салат Фото: Unsplash

В течение всего лета с грядки активно снимается и съедается урожай витаминной зелени, в частности – салата и шпината. Его можно досаживать конвейером прямо в грунт по мере необходимости, буквально с разницей каждые 2-3 недели. Обратите внимание на семена, потому что некоторые сорта не подходят для летней высадки. Они вырастают, но быстро грубеют и идут в цвет.

Зелень

Укроп Фото: Pixabay

Также можно высаживать укроп, зеленый лук, базилик, сельдерей. Эта зелень как раз поспеет к сезону консервирования и заготовки овощей на зиму. Да и на столе свежая зелень в конце лета будет актуальной, потому что весенняя уже отойдет.

Редис

Редис Фото: Pixabay

В июне можно посеять второй урожай редиса на смену раннему весеннему. Только подбирайте такие сорта корнеплода, которые смогут выдержать длинный световой день и жару.

Морковь

Морковь Фото: Unsplash

В начале лета морковь намного быстрее прорастает – всего за неделю. Кроме того, корнеплоду не угрожает главный враг – морковная муха. Сажать морковь лучше после раннего картофеля, а до появления первых ростков нужно организовать тщательный и регулярный полив. Оптимально использовать метод капельного орошения.

Огурцы

Огурцы Фото: Unsplash

В начале лета также можно посеять в грунт огурцы. Они дадут плоды к сентябрю, когда весенние посадки уже начнут отходить и страдать от различных болезней.

Кабачки

Кабачки Фото: Pixabay

И снова можно посадить кабачки на смену ранним сортам – они тоже успеют вызреть до осени. Огурцы и кабачки любят тепло, поэтому на ночь желательно укрывать их агроволокном до периода укоренения.

Капуста

Капуста Фото: Unsplash

Также после ранних огурцов можно высадить капусту, как семенами, так и рассадой. Если почва с повышенной кислотностью, ее нужно предварительно обработать известью, иначе капуста не вырастет. После посева семян капуста даст урожай примерно через два месяца.

Ранее мы рассказывали, как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке.

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