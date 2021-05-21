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Как сделать органайзер для канцелярии из подручных средств: лайфхаки с фото

Сегодня, 10:20

Эффектные подставки из подручных материалов, чтобы ручки не терялись

Креативный органайзер для канцелярии своими руками
Креативный органайзер для канцелярии своими руками
Фото: Pinterest

Если у вас под руками часто путаются карандаши и ручки, а в самый нужный момент вдруг не оказывается ни одной, самое время применить свои умелые ручки и сделать органайзер. А вот как и из чего – читайте в нашей статье полезные лайфхаки и смотрите фото.

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Как сделать органайзер для канцелярии: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Пригодятся джинсы

Креативный органайзер для канцелярии своими руками
Креативный органайзер для канцелярии своими руками
Фото: Pinterest

Сделайте стильный органайзер из старых джинсов. Нашейте на основу множество карманчиков – из них получаются удобные ячейки. Деним – очень прочная и плотная ткань, которая без труда выдержит любую канцелярию. Кроме того, джинсы – модный элемент интерьера. Такое панно украсит стену в комнате.

  • Лайфхак 2. Используйте ящик

Креативный органайзер для канцелярии своими руками
Креативный органайзер для канцелярии своими руками
Фото: Pinterest

Плотный картонный ящик или упаковка из-под бытовой техники – отличный материал для органайзера. Внешняя основа уже готова, осталось только разметить середину и закрепить в ней перегородки на нужном вам расстоянии. Для нарядности оклейте ящик цветной бумагой или обоями.

  • Лайфхак 3. Не выбрасывайте консервные банки

Креативный органайзер для канцелярии своими руками
Креативный органайзер для канцелярии своими руками
Фото: Pinterest

Жестяные банки из-под консервов хорошо использовать не только для покраски пасхальных яиц, но и применить в быту в качестве надежного хранилища для всяких мелочей. Дело за малым – красиво и стильно оформить всю композицию, к примеру, в технике скрапбукинга, декупажа, квиллинга, канзаши и т.д.

  • Лайфхак 4. Полезные пластиковые бутылки

Креативный органайзер для канцелярии своими руками
Креативный органайзер для канцелярии своими руками
Фото: Pinterest

Этот простейшее дешевое универсальное исходное сырье подойдет для многих вещей, в том числе и для складывания канцелярии. Срежьте с бутылок верхушки на разной высоте, разукрасьте по своему усмотрению – и удобные стаканчики для ручек, карандашей, линеек и прочей мелочевки готовы. Как насчет веселой кошачьей семейки?

  • Лайфхак 5. Незаменимые бумажные цилиндры

Креативный органайзер для канцелярии своими руками
Креативный органайзер для канцелярии своими руками
Фото: Pinterest

Еще один, безусловно доступный и практичный материал – это цилиндры из плотного картона. Это могут быть втулки от туалетной бумаги, скотча, пищевой пленки, фольги и т.д. – разного размера и диаметра. Подберите и нарежьте подходящие, закрепите на картонной основе и задекорируйте, как душа пожелает.

Ранее мы рассказывали, как сделать из старой банки вазу, подсвечник, подставку и массу полезных вещей.

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