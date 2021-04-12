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Как правильно сушить белье после стирки: несколько хитростей

Сегодня, 20:42

Узнайте, что нужно делать с постиранными вещами, чтобы они быстрее высохли

Достать вещь из стиральной машинки – это лишь половина дела. Далее ее еще предстоит правильно высушить. Как получается, что у одних хозяек вещи сохнут быстро, приятно пахнут, красиво выглядят и их даже не нужно гладить, а у других болтаются долго, остаются сырыми и мятыми? Мы поделимся с вами полезными лайфхаками, как проще и быстрее высушить вещи после стирки.

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  • Лайфхак 1. Встряхните.

Доставая белье из стиральной машины, встряхните каждую вещь резко и до хлопка. Так вы распрямите все складки ткани и зададите ей форму для сушки. Часто такая процедура облегчит или вообще отменит необходимость гладить вещь.

  • Лайфхак 2. Выверните наизнанку.

Во-первых, так воздуху легче будет добираться до швов, которые обычно сохнут дольше всего. Во-вторых, с изнанки не так четко отпечатаются следы от прищепок. А в-третьих, это очень актуально на улице: летняя мошкара или случайно пролетающая сытая птица могут ненароком запятнать ваше светлое однотонное белье, а с изнанки это будет менее заметно даже если придется вещь застирать.

  • Лайфхак 3. Минимум слоев.

Не перебрасывайте вещи через веревку вдвое, а цепляйте по возможности в один слой. Помните: чем меньше складок и слоев, тем быстрее высохнет стирка и тем дольше останется свежий запах.

  • Лайфхак 4. Распределите по веревке.

Цепляя вещь, постарайтесь не сдвигать ее в кучу, а наоборот, распределить на веревке по всей длине. Но при этом не растягивайте, иначе ваша одежда, особенно трикотаж, деформируется. Следите, чтобы прищепки не катались по веревке, а фиксировали стирку там, где вы их прицепили.

  • Лайфхак 5. Больше воздуха.

Футболку, свитер, платье, а также штаны обязательно расправьте снизу так, чтобы внутри образовалась воздушная прослойка, а мокрая ткань не слипалась – чем меньше слоев и больше воздуха, тем быстрее сохнет вещь.

  • Лайфхак 6. Используйте плечики.

Трикотажная вещь не потеряет форму и не растянется, если поцепить ее не просто на веревку, а надеть на плечики. Только выбирайте плечики тонкие, без лишних изгибов и по размеру вещи, иначе они отпечатаются и выдуются на рукавах. А чтобы вещь не слетела с плечиков, а сами плечики – с веревки, закрепите все прищепками.

  • Лайфхак 7. Переворачивайте.

Объемные вещи, полотенца или постельное белье периодически переворачивайте – так они будут быстрее сохнуть.

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