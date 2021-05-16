Как сделать обновки из старых вещей: 10 креативных лайфхаков с фото

Открывайте шкаф и беритесь за ножницы с иголкой

Как перешить старую вещь Фото: Pinterest

Две извечные проблемы человека "нечего надеть" и "некуда девать" в симбиозе способны создать настоящий шедевр, ну или, как минимум, оригинальную обновку в ваш гардероб. Весна – время перемен, а на пороге лета тем более хочется пересмотреть и перекроить свой гардероб. Вот этим мы сейчас и займемся.

Life Сегодня собрал для вас множество интересных идей, как переделать старые вещи, которые вышли из моды, стали малы, растянулись, протерлись, обносились или просто надоели, а выкинуть жалко.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

1. Три в одном

Как перешить старую вещь Фото: Pinterest

Из трех обыкновенных футболок получится одна модная вещица. Советуем подобрать универсальные цвета, чтобы она сочеталась с любыми брюками. Белый – классика.

2. Свитшот из рубашки

Как перешить старую вещь Фото: Pinterest

Не выбрасывайте старую рубашку, если в ней изношенный воротник – в новой одежде он вам не понадобится. А вот если нижнюю часть рубашки совместить с футболкой – получится интересный вариант.

3. Старая новая майка

Как перешить старую вещь Фото: Pinterest

Надоела майка? Сделайте гипюрные вставки, и одежда приобретет более эффектный вид.

4. Кружева творят чудеса

Как перешить старую вещь Фото: Pinterest

Сетчатая ажурная ткань способна преобразить даже самый банальный наряд. Особенно эффектно кружево смотрится на черном фоне.

5. С чем сочетать деним

Как перешить старую вещь Фото: Pinterest

И снова кружево. Но на этот раз – на обновленных джинсах. Вообще сочетание грубого денима с тончайшим ажуром себя оправдывает – это выглядит стильно.

6. Креативный декор

Как перешить старую вещь Фото: Pinterest

Иногда для того, чтобы освежить старую вещь, достаточно просто добавить красивую нашивку, блестки или бусинки

7. Как увеличить размер

Как перешить старую вещь Фото: Pinterest

Кто догадается, глядя на этот изысканный наряд, что вам просто стал тесноват жакетик? В магазине подберите отрез дорогой ткани под цвет и дополните подходящей фурнитурой.

8. Обновленное платье

Как перешить старую вещь Фото: Pinterest

Маленькое платье можно увеличить за счет вставок, причем либо подобрать подобный материал, либо на контрасте: к примеру, в ткань вшить трикотаж. Следите только, чтобы разные по структуре и цвету ткани не линяли.

9. Сам бохо велел

Как перешить старую вещь Фото: Pinterest

Говоря о переделке одежды, разве можно обойти вниманием бохо! Этот стиль – просто рай для мастериц. Ведь здесь можно соединять несовместимое и пришивать непредсказуемое.

10. Фантазии в технике пэчворк

Как перешить старую вещь Фото: Pinterest

Снова бохо, но на этот раз реализованный с помощью пэчворка. Если надоела вещь, то перекраивать и перешивать ничего не придется. Просто добавьте новые неожиданные элементы в виде нашивок и украшений.

Ранее мы рассказывали, как быстро вывести пятна от пота и следы от дезодоранта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться