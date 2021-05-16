Как сделать обновки из старых вещей: 10 креативных лайфхаков с фото
Открывайте шкаф и беритесь за ножницы с иголкой
Две извечные проблемы человека "нечего надеть" и "некуда девать" в симбиозе способны создать настоящий шедевр, ну или, как минимум, оригинальную обновку в ваш гардероб. Весна – время перемен, а на пороге лета тем более хочется пересмотреть и перекроить свой гардероб. Вот этим мы сейчас и займемся.
Life Сегодня собрал для вас множество интересных идей, как переделать старые вещи, которые вышли из моды, стали малы, растянулись, протерлись, обносились или просто надоели, а выкинуть жалко.
Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
1. Три в одном
Из трех обыкновенных футболок получится одна модная вещица. Советуем подобрать универсальные цвета, чтобы она сочеталась с любыми брюками. Белый – классика.
2. Свитшот из рубашки
Не выбрасывайте старую рубашку, если в ней изношенный воротник – в новой одежде он вам не понадобится. А вот если нижнюю часть рубашки совместить с футболкой – получится интересный вариант.
3. Старая новая майка
Надоела майка? Сделайте гипюрные вставки, и одежда приобретет более эффектный вид.
4. Кружева творят чудеса
Сетчатая ажурная ткань способна преобразить даже самый банальный наряд. Особенно эффектно кружево смотрится на черном фоне.
5. С чем сочетать деним
И снова кружево. Но на этот раз – на обновленных джинсах. Вообще сочетание грубого денима с тончайшим ажуром себя оправдывает – это выглядит стильно.
6. Креативный декор
Иногда для того, чтобы освежить старую вещь, достаточно просто добавить красивую нашивку, блестки или бусинки
7. Как увеличить размер
Кто догадается, глядя на этот изысканный наряд, что вам просто стал тесноват жакетик? В магазине подберите отрез дорогой ткани под цвет и дополните подходящей фурнитурой.
8. Обновленное платье
Маленькое платье можно увеличить за счет вставок, причем либо подобрать подобный материал, либо на контрасте: к примеру, в ткань вшить трикотаж. Следите только, чтобы разные по структуре и цвету ткани не линяли.
9. Сам бохо велел
Говоря о переделке одежды, разве можно обойти вниманием бохо! Этот стиль – просто рай для мастериц. Ведь здесь можно соединять несовместимое и пришивать непредсказуемое.
10. Фантазии в технике пэчворк
Снова бохо, но на этот раз реализованный с помощью пэчворка. Если надоела вещь, то перекраивать и перешивать ничего не придется. Просто добавьте новые неожиданные элементы в виде нашивок и украшений.
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