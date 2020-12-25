25 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 25 декабря?Рождество Христово у западных христиан. День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца – в православном календаре. Спиридонов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр и Спиридон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 декабря.

25 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

В Великобритании 25 декабря ежегодно проводится традиционное обращение Елизаветы II к народам Содружества наций и Объединенного королевства .

. День конституции празднует Китайская Республика и Тайвань.

празднует Китайская Республика и Тайвань. День семьи 25 декабря отмечается в Мозамбике.

25 декабря отмечается в Мозамбике. День защиты детей отмечает Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Конго, Габон.

отмечает Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Конго, Габон. День освобождения чествует Турция в честь освобождения города Газиантеп в 1921 году.

Какой сегодня праздник

Ежегодно 25 декабря отмечается Рождество Христово в церквях, пользующихся григорианским и новоюлианским календарями, а также в Японской православной церкви. В Украине католическое Рождество является государственным праздником и выходным днем с 2017 года.

25 декабря в православной церкви чтится память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, преподобного Ферапонта Монзенского, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика Разумника.

В народе 25 декабря отмечался Спиридонов день или Солнцеворот. В этот период все заметнее ночь начинала убывать, а день становился длиннее. Люди разжигали огонь и просили солнце светить ярче и защитить их от нечистой силы.

Приметы на 25 декабря

со Спиридона солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз;

солнце светит на Спиридона – Святки будут ясными;

солнечное утро на Спиридона – к ясному дню на Новый год;

если ветер в течение дня переменчив – это к хорошему урожаю;

если воробьи собирают пух и перья к себе в гнезда – к сильным морозам;

чтобы куры хорошо неслись, их кормили зерном из правого рукава;

для лучшего урожая люди встряхивали яблони в саду;

на Спиридона нельзя работать.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Интересные и важные события в Украине и мире

1759 – в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть.

1917 – в Украине провозглашена Советская власть.

1942 – в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили гетто в Бытене.

1946 – в СССР под руководством физика Игоря Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

1969 – американец Артур Блессит отправился в самое продолжительное в мире кругосветное путешествие пешком, преодолев за 29 лет 55011 км.

1975 – в Киеве был открыт памятник Ивану Котляревскому.

1979 – СССР начал ввод войск в Афганистан.

1991 – отставка Михаила Горбачева с поста Президента СССР и распад Советского Союза.

Кто родился 25 декабря

1813 – Фридрих Вебер, немецкий поэт.

1872 – Элена Рубинштейн, основательница косметической линии и сети магазинов в США, Франции и Великобритании.

1878 – Луи Шевроле, американский автогонщик, основатель компании Chevrolet.

1887 – Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей Hilton.

1895 – Григорий Веревка, украинский советский композитор, хоровой дирижер.

1925 – Карлос Кастанеда, американский писатель, мыслитель, мистик.

1938 – Аркадий Хайт, советский и российский писатель-сатирик, драматург.

1940 – Левон Оганезов, советский и российский пианист, композитор, актер.

1968 – Хелена Кристенсен, датская супермодель и фотограф.

1971 – Dido, британская поп-певица.

1971 – Владислав Галкин, советский и российский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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