25 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 декабря в истории
Какой сегодня праздник, 25 декабря?Рождество Христово у западных христиан. День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца – в православном календаре. Спиридонов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр и Спиридон.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 декабря.
- В Великобритании 25 декабря ежегодно проводится традиционное обращение Елизаветы II к народам Содружества наций и Объединенного королевства .
- День конституции празднует Китайская Республика и Тайвань.
- День семьи 25 декабря отмечается в Мозамбике.
- День защиты детей отмечает Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Конго, Габон.
- День освобождения чествует Турция в честь освобождения города Газиантеп в 1921 году.
Ежегодно 25 декабря отмечается Рождество Христово в церквях, пользующихся григорианским и новоюлианским календарями, а также в Японской православной церкви. В Украине католическое Рождество является государственным праздником и выходным днем с 2017 года.
25 декабря в православной церкви чтится память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, преподобного Ферапонта Монзенского, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика Разумника.
В народе 25 декабря отмечался Спиридонов день или Солнцеворот. В этот период все заметнее ночь начинала убывать, а день становился длиннее. Люди разжигали огонь и просили солнце светить ярче и защитить их от нечистой силы.
Приметы на 25 декабря
- со Спиридона солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз;
- солнце светит на Спиридона – Святки будут ясными;
- солнечное утро на Спиридона – к ясному дню на Новый год;
- если ветер в течение дня переменчив – это к хорошему урожаю;
- если воробьи собирают пух и перья к себе в гнезда – к сильным морозам;
- чтобы куры хорошо неслись, их кормили зерном из правого рукава;
- для лучшего урожая люди встряхивали яблони в саду;
- на Спиридона нельзя работать.
Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
- 1759 – в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть.
- 1917 – в Украине провозглашена Советская власть.
- 1942 – в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили гетто в Бытене.
- 1946 – в СССР под руководством физика Игоря Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
- 1969 – американец Артур Блессит отправился в самое продолжительное в мире кругосветное путешествие пешком, преодолев за 29 лет 55011 км.
- 1975 – в Киеве был открыт памятник Ивану Котляревскому.
- 1979 – СССР начал ввод войск в Афганистан.
- 1991 – отставка Михаила Горбачева с поста Президента СССР и распад Советского Союза.
- 1813 – Фридрих Вебер, немецкий поэт.
- 1872 – Элена Рубинштейн, основательница косметической линии и сети магазинов в США, Франции и Великобритании.
- 1878 – Луи Шевроле, американский автогонщик, основатель компании Chevrolet.
- 1887 – Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей Hilton.
- 1895 – Григорий Веревка, украинский советский композитор, хоровой дирижер.
- 1925 – Карлос Кастанеда, американский писатель, мыслитель, мистик.
- 1938 – Аркадий Хайт, советский и российский писатель-сатирик, драматург.
- 1940 – Левон Оганезов, советский и российский пианист, композитор, актер.
- 1968 – Хелена Кристенсен, датская супермодель и фотограф.
- 1971 – Dido, британская поп-певица.
- 1971 – Владислав Галкин, советский и российский актер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.
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