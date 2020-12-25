Католическое Рождество: что нельзя делать в праздник

Узнайте, какие существуют традиции и запреты в день Рождества у западных христиан

25 декабря западные христиане ежегодно отмечают католическое Рождество Христово. Это один из важнейших церковных праздников, связанных с евангельской историей о рождении у Девы Марии Сына Божьего в городе Вифлееме.

Традиции и запреты в день Рождества Фото: Unsplash

Праздник Рождества начинается с появлением первой звезды на небе. Верующие должны обязательно помолиться и покаяться, попросить прощения у родных, друзей, знакомых, соседей, чтобы с чистой душой и добрыми помыслами встретить Рождество Христово. Нельзя садиться за праздничный ужин с обидой в сердце.

Какие еще интересные традиции и запреты существуют в праздник 25 декабря, узнайте в нашей статье.

Что нельзя делать в Рождество

В праздник Рождества нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а также грязной домашней работой.

В этот день нельзя шить, прясть, вязать, вышивать, заниматься другим рукоделием.

Ни в коем случае на Рождество нельзя гадать – в этот день запрет особо строгий.

Не стоит экономить и проявлять жадность. Наоборот, праздник нужно отмечать с размахом. К тому же есть поверье, что все потраченное вернется сторицей.

Нельзя в этот день отказывать бедным и нуждающимся, а также тем, кто просит о помощи.

Не стоит в Рождество ходить на охоту.

В светлый праздник Рождества не положено надевать черные, грязные, а также поношенные вещи. Выбирайте праздничные, новые, яркие и чистые наряды.

Ни в коем случае в Рождество Христово нельзя ругаться, сквернословить, пребывать в унынии. Наоборот, следует попросить прощения и простить самим

Ранее мы рассказывали, какие будут выходные на Новый год 2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться