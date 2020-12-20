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Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Сегодня, 14:50

На Западе некоторые десерты принято выпекать за несколько дней до праздника

Католическое Рождество каждый год отмечают 25 декабря. В Европе на этот праздник традиционно готовят много сладостей. Рождественский стол буквально заставлен всевозможными кексами, пудингами, нугой, печеньем и конфетами.

Европейские зимние десерты отличаются большим количеством пряностей, которые отлично согревают в холода. В них много орехов, сливок, меда, сухофруктов, шоколада, корицы, гвоздики, имбиря и мускатного ореха. Делимся вкуснейшими рецептами нескольких из них.

Немецкий штоллен

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Рождественский штоллен
Фото: pixabay.com

Штоллен – любимая в Германии рождественская выпечка, которая своей формой и белым цветом должна была напоминать завернутого в пеленки Христа-младенца.

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 750 г муки
  • 125 г сахара
  • 250 мл молока
  • 350 г сливочного масла
  • 80 г дрожжей
  • 2 ч.л. сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 150 г коричневого изюма
  • 150 г желтого изюма
  • 150 г темного изюма
  • 6 ст.л. рома
  • 100 г очищенного рубленого миндаля
  • 50 г горького молотого миндаля
  • 100 г апельсиновых цукатов
  • 100 г лимонных цукатов
  • цедра 1/2 лимона
  • 1/4 ч.л. молотого кардамона
  • 1/4 ч.л. молотого имбиря
  • 1/4 ч.л. соли
  • 75 г растопленного сливочного масла для смазывания
  • 1/2 стакана сахарной пудры для посыпки

Способ приготовления:

  1. Изюм промыть, залить ромом и оставить на час.
  2. Дрожжи растереть с 2 ч.л. сахара до получения однородной жидкой массы. Оставить на 10 минут, чтобы они слегка вспeнились.
  3. Просеять муку, смешать с сахаром и солью.
  4. Развести дрожжи теплым молоком и влить в муку. Замесить густое тесто, добавить специи и ванильный сахар.
  5. Постепенно добавляя масло комнатной температуры, хорошо вымесить, чтобы тесто стало гладким и мягким.
  6. Обсушить изюм. Цукаты мелко порубить, смешать с изюмом. Добавить рубленый миндаль. Посыпать все 2 ст.л. муки и перемешать – так смесь равномерно распределится в тесте.
  7. Добавить сухофрукты в тесто и еще немного помесить.
  8. Сформировать из теста шар, положить в миску, накрыть пленкой и поставить в тепло на полчаса.
  9. Обмять тесто и снова оставить подходить на 45-50 минут.
  10. Разделить тесто на 2 части, сформировать из каждой продолговатый хлеб, ребром ладони или скалкой сделать продольное углубление, разделив тесто в соотношении 2:1. Свободно, не прижимая, загнуть меньшую часть на большую, чтобы получилась ступенчатая складка – типичная форма для штоллена.
  11. Переложить сформированные штоллены на застеленный бумагой для выпечки противень, накрыть и оставить на 30 минут.
  12. Разогреть духовку до 190 ºС.
  13. Выпекать штоллены 70-90 минут. Если верх начнет сильно темнеть, прикрыть фольгой.
  14. Готовые штоллены достать из духовки и сразу же смазать растопленным сливочным маслом.

Совет: Готовый штоллен может храниться две-три недели – так он станет только вкуснее. Полностью остудите его, пропитайте коньяком и заверните в пергаментную бумагу. Держите в темном прохладном месте, раз в неделю смазывая кисточкой, смоченной в алкоголе. На Рождество достаньте штоллен из пергамента и обильно присыпьте сахарной пудрой.

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Английский фруктовый кекс

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Фруктовый кекс на Рождество
Фото: depositphotos.com

Фруктовый кекс на Новый год и Рождество готовится с очень большим количеством орехов и сухофруктов. Перед подачей он должен настояться в течение нескольких недель, поэтому кекс всегда готовят заранее.

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Для теста:

  • 4 яйца
  • 200 г сливочного масла
  • 150 г светло-коричневого и 50 г темно-коричневого сахара
  • 250 г муки
  • 50 г молотого миндаля
  • 1/2 ч.л. смеси пряностей (мускатный орех, корица, гвоздика)

Для смеси сухофруктов:

  • 200 г светлого изюма
  • 200 г темного изюма
  • 150 г вяленой клюквы
  • 150 г вяленой вишни
  • 100 г лимонных цукатов
  • 100 г апельсиновых цукатов
  • 100 г цукатов из дыни
  • алкоголь для пропитки

Способ приготовления:

  1. Изюм промыть и замочить на ночь в 100 мл рома или коньяка.
  2. Отмерить муку. Из этого количества отделите столовую ложку и обвалять отдельно цукаты и изюм.
  3. Размягченное масло взбить с двумя видами сахара. Добавить по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая.
  4. Всыпать муку и тщательно размешать миксером. Добавить пряности и миндаль, еще перемешать. Всыпать сухофрукты, аккуратно перемешать ложкой.
  5. Выложить тесто в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. В середине сделать углубление, чтобы после поднятия поверхность кекса была ровной.
  6. Выпекать кекс в разогретой до 150 ºС духовке около 2 часов. Вынуть из духовки. Пропитать горячий кекс рюмкой алкоголя.
  7. Остудить, завернуть в пергаментную бумагу и хранить в прохладном месте 2 недели, время от времени смазывая поверхность алкоголем. Готовый кекс можно покрыть слоем марципана или мастики.

Французское рождественское полено

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Шоколадное рождественское полено
Фото: depositphotos.com

Этот бисквитный рождественский рулет – уникальный способ перенести в современную жизнь средневековую традицию сжигания перед Рождеством специально выбранного ритуального бревна.

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 200 г темного шоколада
  • 250 г самого мелкого сахара
  • 250 мл сливок жирностью 30%
  • 250 мл свежего апельсинового сока
  • 25 г какао-порошка
  • 3–4 яйца
  • 75 г муки
  • 75 г апельсиновых цукатов
  • красная смородина и листья лайма

Способ приготовления:

  1. Отделить белки от желтков, желтки смешать со 100 г сахара, взбить миксером в пышную светлую массу. Просеять в желтковую смесь муку и какао. Взбить в крепкую пену белки, ввести в тесто в три приема, аккуратно перемешивать.
  2. Застелить прямоугольный противень листом бумаги для выпечки, налить на нее тесто. Выпекать в разогретой до 220 ºС духовке 8-10 минут.
  3. Для сиропа смешать в сотейнике оставшийся сахар и апельсиновый сок. Помешивая, довести до кипения, варить 3 минут. Снять сироп с огня и полностью остудить.
  4. Готовый бисквит аккуратно перевернуть на решетку, снять бумагу. Накрыть бисквит полотенцем.
  5. Для крема поставить пустую миску в морозильную камеру на 15 минут. Довести до кипения 150 мл сливок, добавить мелко порубленный шоколад, растопить и немного остудить. В охлажденной миске взбить оставшиеся сливки в крутую пену. Аккуратно смешать шоколадную массу и сливки.
  6. Положить бисквит на большой кусок пищевой пленки и равномерно пропитать апельсиновым сиропом. На бисквит выложить чуть больше трети крема, посыпать нарезанными цукатами. Помогая себе пленкой, свернуть бисквит в рулет по длинному краю. Завернуть в пленку, положить в холодильник на 2 часа.
  7. Отрезать 2 кружка бисквита и с помощью крема приклеить на рулет, как будто это срезы веток. Остальную поверхность рулета покрыть оставшимся кремом. Делая бороздки вилкой, изобразить из крема кору. Украсить листьями лайма и ягодами смородины. В отличие от штоллена и фруктового кекса, этот десерт не требует выстаивания.

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на католическое Рождество.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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Источник: Сегодня
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