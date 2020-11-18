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Рождественский пост 2020-2021: точный календарь питания по дням

Вчера, 15:05

Как нужно соблюдать Рождественский пост каждый день с 28 ноября до 6 января: что можно, а что нельзя есть

Ежегодно в конце ноября наступает Рождественский пост, который длится 40 дней, до самого праздника Рождества Христова. Как правильно поститься, что можно есть в дни поста, а от чего придется отказаться в своем рационе, если вы решили придерживаться всех правил Рождественского поста, читайте в нашей статье.

Рождественский пост: что можно есть
Рождественский пост: что можно есть
Фото: Pexels

Особенности Рождественского поста 2020-2021

Рождественский пост 2020-2021 начнется 28 ноября, в субботу, а заканчивается 6 января, в среду. В народе этот пост также прозвали Филипповым, потому что как раз перед его началом, 27 ноября, отмечается день памяти святого апостола Филиппа. Завершается пост праздником Рождества Христова, который отмечается 7 января.

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В целом Рождественский пост считается не слишком строгим. Согласно церковному уставу, во все дни поста следует отказаться от любых продуктов животного происхождения – мяса, молока, яиц, а также их производных – колбас, сыров, сливочного масла, сметаны, сдобы и т.д.

Постная еда
Постная еда
Фото: Pexels

Рыбу можно есть по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники, если они приходятся на вторник и четверг. Кроме этого, в будни нельзя употреблять алкоголь – лишь в некоторые дни допустимо выпить бокал красного вина.

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Основа Рождественского поста – это овощи, фрукты, ягоды, зелень, грибы, крупы, семена, орехи, а также хлеб, мед, сухофрукты, растительное масло. Их можно есть сырыми, к примеру, в виде салатов или готовить вареные, тушеные, запеченные, квашеные блюда. Также можно пить соки, морсы, кисели, чаи.

Рождественский пост 2020-2021 – календарь питания по дням недели

С 28 ноября по 19 декабря:

Понедельник – горячая пища без добавления растительного масла.

Вторник, четверг, суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом, рыба, вино.

Среда, пятница – сухоядение, т.е. пища, не прошедшая термическую обработку.

4 декабря, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы – можно позволить себе рыбу и немного красного вина.

Постный овощной суп
Постный овощной суп
Фото: Depositphotos

С 20 декабря по 1 января:

Понедельник – горячая пища без растительного масла.

Вторник, четверг – горячая пища с растительным маслом.

Среда, пятница – сухоядение.

Суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом, рыба, вино.

Со 2 по 6 января:

Понедельник, вторник – горячая пища без растительного масла.

Суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом.

6 января, Сочельник – строгий пост до восхода первой звезды.

Рисовая кутья с медом
Рисовая кутья с медом
Фото: Depositphotos

После окончания Рождественского поста разговляться следует сочивом – это особый вид кутьи, который состоит из зерен пшеницы или риса с добавлением меда, сухофруктов, мака, изюма, орехов.

Напомним, ранее мы писали, как сварить постный борщ с грибами.

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