Рождественский пост 2020-2021: точный календарь питания по дням
Как нужно соблюдать Рождественский пост каждый день с 28 ноября до 6 января: что можно, а что нельзя есть
Ежегодно в конце ноября наступает Рождественский пост, который длится 40 дней, до самого праздника Рождества Христова. Как правильно поститься, что можно есть в дни поста, а от чего придется отказаться в своем рационе, если вы решили придерживаться всех правил Рождественского поста, читайте в нашей статье.
Рождественский пост 2020-2021 начнется 28 ноября, в субботу, а заканчивается 6 января, в среду. В народе этот пост также прозвали Филипповым, потому что как раз перед его началом, 27 ноября, отмечается день памяти святого апостола Филиппа. Завершается пост праздником Рождества Христова, который отмечается 7 января.
В целом Рождественский пост считается не слишком строгим. Согласно церковному уставу, во все дни поста следует отказаться от любых продуктов животного происхождения – мяса, молока, яиц, а также их производных – колбас, сыров, сливочного масла, сметаны, сдобы и т.д.
Рыбу можно есть по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники, если они приходятся на вторник и четверг. Кроме этого, в будни нельзя употреблять алкоголь – лишь в некоторые дни допустимо выпить бокал красного вина.
Основа Рождественского поста – это овощи, фрукты, ягоды, зелень, грибы, крупы, семена, орехи, а также хлеб, мед, сухофрукты, растительное масло. Их можно есть сырыми, к примеру, в виде салатов или готовить вареные, тушеные, запеченные, квашеные блюда. Также можно пить соки, морсы, кисели, чаи.
С 28 ноября по 19 декабря:
Понедельник – горячая пища без добавления растительного масла.
Вторник, четверг, суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом, рыба, вино.
Среда, пятница – сухоядение, т.е. пища, не прошедшая термическую обработку.
4 декабря, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы – можно позволить себе рыбу и немного красного вина.
С 20 декабря по 1 января:
Понедельник – горячая пища без растительного масла.
Вторник, четверг – горячая пища с растительным маслом.
Среда, пятница – сухоядение.
Суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом, рыба, вино.
Со 2 по 6 января:
Понедельник, вторник – горячая пища без растительного масла.
Суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом.
6 января, Сочельник – строгий пост до восхода первой звезды.
После окончания Рождественского поста разговляться следует сочивом – это особый вид кутьи, который состоит из зерен пшеницы или риса с добавлением меда, сухофруктов, мака, изюма, орехов.
Напомним, ранее мы писали, как сварить постный борщ с грибами.
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