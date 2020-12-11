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Католическое Рождество: когда отмечается в 2020 году

Сегодня, 20:27

Когда католическое Рождество-2020: дата, история и значение праздника

В календаре выходных дней декабря-2020 у украинцев есть значимый праздник – католическое Рождество. Что это за день, почему он является выходным, какова его история и значение, узнайте в нашей статье.

Католическое Рождество
Католическое Рождество
Фото: Unsplash

Католическое Рождество-2020: когда отмечается праздник

Ежегодно западные христиане во многих странах мира празднуют 25 декабря Рождество Христово.

С 2017 года украинское правительство включило католическое Рождество в список официальных государственных праздников. Таким образом, 25 декабря в Украине стало выходным днем.

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В 2020 году этот праздник очень удачно приходится на пятницу, самый конец рабочей недели. А это значит, что украинцы в честь празднования Рождества Христова по западному церковному обряду получают целых три выходных дня – с пятницы, 25 декабря, по воскресенье, 27-е число.

Католическое Рождество: история и значение праздника

Католическое Рождество – это один из важнейших христианских праздников. Он является непереходящим и каждый год отмечается в один и тот же день – 25 декабря.

Праздник связан с евангельской историей о рождении у девы Марии Сына Божьего в городе Вифлееме.

В год рождения Иисуса Христа император Август в Римской империи, частью которой были Иудея, приказал провести перепись населения. Всем жителям Иудеи было велено явиться в тот город, где они родились. Будущие родители Иисуса, Иосиф с Девой Марией отправились в Вифлеем.

Из-за большого наплыва людей Марии и Иосифу не удалось попасть в гостиницу. И когда подошел срок родов, Мария родила сына Иисуса в пещере, в которой прятали домашний скот от непогоды.

Праздник католическое Рождество
Праздник католическое Рождество
Фото: Unsplash

По преданию, в момент рождения Иисуса Христа на небе загорелась Вифлеемская звезда, которая указала путь пастухам и магам к пещере, где дева Мария родила Божественного Младенца. Они принесли новорожденному дары и признали в нем Царя Божьего.

Первые упоминания о праздновании Рождества Христова западными христианами 25 декабря относятся к IV веку. Предположительно это событие было приурочено ко дню зимнего солнцестояния, которое также символизировало возрождение и начало новой жизни.

Также есть версия, что Рождество Христово исчислялось католиками, исходя из даты праздника Боговоплощения или зачатия Божьего Сына, которое отмечается 25 марта. Если прибавить к этому дню 9 месяцев, то как раз получается дата 25 декабря.

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