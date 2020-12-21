Что готовят на Рождество в США: ТОП-7 праздничных блюд
Американские рецепты на Рождество
Рождество в США – такой же важный праздник, как у нас Новый год. Там тоже тщательно готовятся к этому дню, продумывая все до мелочей. Это касается и праздничного меню. Как правило, на столах у американцев стоит индейка, картофельное пюре, клюквенный соус и овощные салаты, яблочный или тыквенный пирог, брюссельская капуста. Это правда очень вкусно.
Рождественская индейка от Джейми Оливера
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Индейка весом 4–4,5 кг
- Щепотка шалфея
- 2 моркови
- 1 большой апельсин
- 50 г сливочного масла
- Щепотка мускатного ореха
- 12 стебельков розмарина
- 1 головка чеснока
- 4 средних красных луковицы
- 2 стебля сельдерея
- 12 полосок бекона
- Горсть панировочных сухарей
- Горсть кураги
- 300 г свиного фарша
- Цедра 1 лимона
- 1 яйцо
- Морская соль
- Молотый перец
- Оливковое масло
- 2 ст. ложки муки
- 1 л куриного или овощного бульона
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 °С. В небольшой кастрюльке разогрейте оливковое масло, добавьте шалфей, шесть полосок бекона, два мелко нарезанных зубчика чеснока и одну нашинкованную луковицу.
- Обжаривайте до золотистого цвета. Снимите с огня и добавьте панировочные сухари и мелко порезанную курагу.
- Как следует охладите массу. Добавьте свиной фарш, лимонную цедру, яйцо, мускатный орех, соль и перец. Все тщательно перемешайте.
- Заверните в оставшийся бекон один мелко порезанный зубчик чеснока и розмарин. Проткните бедра и ноги индейки ножом и равномерно вложите полученные рулетики из бекона.
- Нарежьте морковь и оставшиеся луковицы. Расположите индейку на блюде так, чтобы шея была обращена к вам.
- Оботрите птицу бумажным полотенцем. Аккуратно потяните за край кожи, обтягивающей грудку, и начните освобождать ее от мяса по направлению к себе.
- Соорудив "карман" между кожей и мясом, начините его получившимся фаршем, аккуратно подворачивая концы кожи, чтобы начинка не выпала наружу.
- Взвесьте начиненную индейку для расчета времени запекания (20 минут на 500 г). Натрите индейку оливковым маслом и посыпьте солью и перцем.
- Вокруг индейки выложите порезанный лук, морковь, оставшийся чеснок. Накройте фольгой и расположите в центре подогретой духовки.
- Снизьте температуру до 180 °С и запекайте в течение рассчитанного времени, или до тех пор, пока из бедер не начнет выделяться сок.
- На последние 45 минут приготовления фольгу можно снять, чтобы индейка приобрела характерную хрустящую корочку.
- Как подавать запеченную индейку
- Подавать индейку следует с картофельным пюре или овощами. К ней также подойдет пряный клюквенный соус.
Клюквенный соус к индейке
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 680 г свежей или замороженной клюквы (6 чашек)
- 1 1/4 чашки сахара
- 4 широких полоски апельсиновой цедры
- 1 стакан свежевыжатого апельсинового сока
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
- Соль
- Вода
Способ приготовления:
- В кастрюле смешайте клюкву, сахар, цедру апельсина и сок, корицу, 1/4 чайной ложки соли и 1/4 стакана воды.
- Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и варите, помешивая, до тех пор, пока клюква не лопнет и смесь не загустеет, 12-15 минут. В процессе охлаждения соус станет еще гуще.
- Снимите с огня; пусть остынет полностью.
- Соус из клюквы можно переложить в стерилизованную банку с крышкой и держать в холодильнике около недели.
Картофельный салат с яйцами и беконом
Время приготовления
- 1 час
Ингредиенты
- 6 ломтиков бекона, нарезанного кубиками
- 7 шт картофеля
- 3 ст. л оливкового масла
- 2 ст. л дижонской горчицы
- 1 ст. л красного винного уксуса
- 1 лук-шалот, измельченный
- 2 ст. л нарезанного свежего чеснока
- 3 ст. л нарезанного свежего укропа
- 4 яйца всмятку, нарезанные или пополам
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Нагреть большую сковороду на среднем огне. Добавить бекон и жарить до румяной и хрустящей корочки около 6-8 минут. Слить лишний жир, переложить бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Отложить в сторону.
- Отварить картофель до готовности.
- Смешать оливковое масло, горчицу, красный винный уксус, лук-шалот, чеснок и укроп. Посолить, поперчить.
- Добавить картофель и бекон, перемешать.
- Сверху выложить яйца.
Брюссельская капуста с сыром и белым соусом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Большая щепотка тертого или молотого мускатного ореха
- Масло оливковое
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
- Свежая брюссельская капуста – 500 г
- Твердый сыр – 50 г
- Молоко – 400 мл
- Масло сливочное – 50 г
- Мука пшеничная – 40-50 г
Способ приготовления:
- Влейте в большую кастрюлю 2-2,5 л кипятка, добавьте 1 ст. л. соли. Поставьте на сильный огонь. Переберите брюссельскую капусту, удалите поврежденные и бурые листочки. Когда вода закипит, и соль растворится в ней, осторожно положите капусту в кастрюлю. Дайте закипеть, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и займитесь соусом.
- Поставьте на средний огонь сотейник, сразу же посыпьте его дно мукой, а сверху разбросайте нарезанное на небольшие кусочки сливочное масло. Подождите, пока масло растает примерно наполовину, и начинайте перемешивать муку и масло деревянной ложкой.
- Когда мука и масло образуют единую массу, влейте половину молока и продолжайте перемешивать. Добавьте мускатный орех и 1-2 щепотки соли. Когда смесь вновь приобретет единство, влейте оставшееся молоко, перемешайте еще раз, дайте закипеть и снимите с огня. Накройте крышкой и оставьте ровно на минуту, а сами тем временем натрите сыр на средней терке. Высыпьте сыр в соус, размешайте — до полного растворения.
- Откиньте сварившуюся капусту на дуршлаг. Несколько раз встряхните, чтобы стекла лишняя вода. Поставьте сотейник с соусом на минимальный огонь, добавьте капусту. Перемешивайте в течение минуты, чтобы капуста в той или иной степени покрылась соусом. Снимите с огня, разложите по тарелкам, приправьте перцем, слегка полейте оливковым маслом.
Рождественский кекс с сухофруктами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для теста:
- 4 яйца
- 200 г сливочного масла
- 150 г светло-коричневого и 50 г темно-коричневого сахара
- 250 г муки
- 50 г молотого миндаля
- 1/2 ч.л. смеси пряностей (мускатный орех, корица, гвоздика)
Для смеси сухофруктов:
- 200 г светлого изюма
- 200 г темного изюма
- 150 г вяленой клюквы
- 150 г вяленой вишни
- 100 г лимонных цукатов
- 100 г апельсиновых цукатов
- 100 г цукатов из дыни
- Алкоголь для пропитки
Способ приготовления:
- Изюм промыть и замочить на ночь в 100 мл рома или коньяка.
- Отмерить муку. Из этого количества отделите столовую ложку и обвалять отдельно цукаты и изюм.
- Размягченное масло взбить с двумя видами сахара. Добавить по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая.
- Всыпать муку и тщательно размешать миксером. Добавить пряности и миндаль, еще перемешать. Всыпать сухофрукты, аккуратно перемешать ложкой.
- Выложить тесто в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. В середине сделать углубление, чтобы после поднятия поверхность кекса была ровной.
- Выпекать кекс в разогретой до 150 ºС духовке около 2 часов. Вынуть из духовки. Пропитать горячий кекс рюмкой алкоголя.
- Остудить, завернуть в пергаментную бумагу и хранить в прохладном месте 2 недели, время от времени смазывая поверхность алкоголем. Готовый кекс можно покрыть слоем марципана или мастики.
Яблочный пирог
Время приготовления
- 1,5 часа
Ингредиенты
- 200 г мука
- 3 шт яйца
- 130 г сливочное масло
- 1ч. л разрыхлителя
- 150 г сахара
- корица по вкусу
- 6-8 шт яблоки
- сахарная пудра для украшения
Способ приготовления
- Смешать яйца с сахаром, добавить размягченное масло.
- Добавить муку, смешанную с разрыхлителем и корицу по вкусу.
- Тесто выложить в форму, смазав маслом.
- Очистить яблоки от кожуры, каждое разделить пополам, очистить от семян.
- Каждую половинку порезать на дольки, сохраняя форму полусферы. Перенести их на тесто выпуклой стороной наверх, слегка вдавить.
- Выпекать при 180 градусах примерно 40 мин.
- Готовый остывший пирог присыпать сахарной пудрой.
Эгг-ног на Рождество
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 мл молока
- 150 мл сливок 10-20%
- 2 яйца
- 100 мл темного рома, виски или бурбона
- 1 ст.л. сахара
- 1 палочка корицы
- Мускатный орех
- Ванилин – по вкусу
Способ приготовления:
- Отделите яичные желтки от белков. Нам понадобятся только желтки.
- Добавьте сахар и ванилин, тщательно перемешайте. Влейте сливки и молоко.
- Поставьте на слабый огонь и нагревайте, помешивая венчиком, следя за тем, чтобы желтки не свернулись.
- Добавьте корицу и варите 15-20 минут или до желаемой консистенции. Уберите палочку корицы.
- Влейте алкоголь и снимите с плиты. Перелейте в бокалы и посыпьте мускатным орехом. Подавайте напиток теплым или охлажденным.
Здесь найдете рецепты выпечки, которую готовят на Рождество в Европе.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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