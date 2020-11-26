Церковные праздники и посты в декабре 2020 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

Узнайте, когда в декабре-2020 отмечаем Введение во храм Пресвятой Богородицы, день Николая Чудотворца и другие церковные праздники и значимые даты

Какой сегодня церковный праздник? В какой день отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы? Когда будет день Николая Чудотворца? Сколько продлится Рождественский пост? В какой день чествуются самые почитаемые чудотворные иконы Божией Матери – "Знамение", "Утешение", "Нечаянная радость"? Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на декабрь 2020 года.

Церковные праздники в декабре Фото: Depositphotos

Православные церковные праздники в декабре 2020 года: календарь

1 декабря – мучеников Платона, Романа диакона и отрока Варула, Закхея, диакона Гадаринского и Алфея, чтеца Кесарийского.

2 декабря – пророка Авдия, из 12-ти, мученика Варлаама, преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя, преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, в Ближних пещерах, обретение мощей преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского, мученика Азы и с ним 150 воинов, мученика Илиодора, преподобного Илариона чудотворца. Празднование иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение".

3 декабря – Предпразднство Введение во храм Пресвятой Богородицы, память преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, преподобного Диодора Юрьегорского, мученика Дасия, мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия, священномучеников Нирсы епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов Персидских, мучеников Азота скопца, Сасония, Феклы, Анны и иных многих мужей и жен, в Персиде пострадавших.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

5 декабря – Попразднство Введения, память апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного князя Михаила Тверского, благоверного Ярополка, во святом крещении Петра, князя Владимиро-Волынского, мученицы Кикилии (Цецилии) и мучеников Валериана, Тивуртия и Максима, мученика Прокопия чтеца, мученика Менигна, преподобного Агаввы исмаильтянина, праведного Михаила воина, болгарина.

6 декабря – память святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия, святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского, мучеников Сисиния, епископа Кизического, и Феодора Антиохийского.

7 декабря – память великомученика Меркурия, великомученицы Екатерины, мученика Меркурия Смоленского, преподобного Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата Александрийского и 200 воинов, преподобной Мастридии, мученицы Филофеи, преподобного Симона Сойгинского, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского.

8 декабря – Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Память священномученика Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, преподобного Петра Галатийского, Антиохийского, Молчальника.

9 декабря – память преподобного Алипия Столпника, освящения церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве, святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского, преподобного Иакова отшельника Сирийского.

10 декабря – Память знамения Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году, великомученика Иакова Персянина, преподобного Палладия Александрийского, святителя Иакова епископа Ростовского, обретение мощей благоверного князя Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Новгородского, Псковского чудотворца, память 17 преподобномучеников монахов в Индии, преподобного Романа Антиохийского. Празднование икон Божией Матери, именуемой "Знамение", Курской, Абалакской, Царскосельской, Серафимо-Понетаевской

11 декабря – память преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен, святителя Феодора архиепископа Ростовского, мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных многих.

12 декабря – память мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников, мученика Филумена Анкирского, преподобного Акакия Синайского, преподобного Нектария Печерского, в Ближних пещерах, священномученика Авива, епископа Некресского.

13 декабря – память апостола Андрея Первозванного, память святителя Фрументия, архиепископа Индийского (Эфиопского).

14 декабря – память пророка Наума, праведного Филарета Милостивого, Прав. Филарета Милостивого, мученика Анании Персянина.

15 декабря – память пророка Аввакума, память преподобного Афанасия, затворника Печерского, в Ближних пещерах, и другого Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Миропии Хиосской, преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила, преподобного Исе (Иессея), епископа Цилканского, святого Стефана Уроша V, царя Сербского. Празднование иконы Божией Матери "Геронтисса".

16 декабря – память пророка Софонии, преподобного Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского чудотворца, преподобного Феодула Цареградского, преподобного Иоанна Молчальника, епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского.

17 декабря – память великомученицы Варвары и мученицы Иулиании, преподобного Иоанна Дамаскина, преподобного Иоанна, епископа Поливотского, святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.

18 декабря – память преподобного Саввы Освященного, святителя Гурия, архиепископа Казанского, мученика Анастасия Аквилейского, преподобных Кариона монаха и сына его Захарии, египтян.

19 декабря – память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

20 декабря – память святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобного Нила Столобенского, преподобного Антония Сийского, иеромонаха, преподобного Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах, преподобномученика Афинодора Месопотамского, преподобного Павла Послушливого. Празднование Селигерской (Владимирской) иконы Божией Матери.

21 декабря – память преподобного Патапия Фивского, преподобного Кирилла Челмогорского, апостолов от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора, мучеников 62-х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших, память мученицы Анфисы в Риме.

22 декабря – Зачатие праведною Анной Пресвятой Богородицы, память святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила, святителя Софрония, архиепископа Кипрского, преподобного Стефана Новосиятеля. Празднование иконы Божией Матери "Нечаянная радость".

23 декабря – память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, мученика Гемелла Пафлагонянина, преподобного Фомы Дефуркина, игумена, блаженного Иоанна и родителей его блаженных Стефана и Ангелины, правителей Сербских.

24 декабря – память преподобного Даниила Столпника, преподобного Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах, мученика Миракса Египтянина, память мучеников Акепсия и Аифала, преподобного Луки Столпника, иеромонаха.

25 декабря – память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, преподобного Ферапонта Монзенского, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика Разумника.

26 декабря – память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, мученицы Лукии Сиракузской, преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Мардария, затворника Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Арсения Латрийского, игумена, святителя Досифея, митрополита Молдавского.

27 декабря – память мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

28 декабря – память священномученика Елевферия Иллирийского (Римского), матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха, преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского, собор Крымских святых, преподобного Трифона Печенгского, Кольского, мученика Елевферия Византийского, преподобного Парда Палестинского отшельника.

29 декабря – память пророка Аггея, мученика Марина Римского, блаженной царицы Феофании.

30 декабря – память пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила, преподобного Даниила исповедника (в схиме Стефана) Нивертского.

31 декабря – память мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его: Никострата, жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула, преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского. прославление праведного Симеона Верхотурского. память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского, преподобного Флора, епископа Амийского, преподобного Михаила Сингелла, исповедника.

Пост в декабре 2020 года

В декабре продолжается многодневный Рождественский пост, который начинается 28 ноября и продлится до 6 января 2020 года. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться